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Часть своих долей продали основатели проекта — Андрей Анищенко, Дмитрий Крутов, Игорь Коропов и Сергей Попков.
Mail.ru Group увеличила свою долю в образовательной платформе Skillbox с 10% до 60,3%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Информацию о сделке подтвердили её участники, но сумму не назвали.
Часть своих долей продали основатели проекта Андрей Анищенко, Дмитрий Крутов, Игорь Коропов (сейчас им принадлежит по 10,3%) и Сергей Попков (владеет 8,7%). В Mail.ru Group уточнили, что Дмитрий Крутов сохранит за собой должность гендиректора Skillbox.
Ранее у Mail.ru Group была 10% доля в образовательном сервисе и право на опцион, которым она воспользовалась, доведя долю до контрольной, уточнили vc.ru в пресс-службе компании.
Skillbox запущена в 2016 году и специализируется на дополнительном образовании, предлагая более 100 программ по дизайну, маркетингу, программированию и управлению. По данным компании, у платформы более 36 тысяч слушателей, уточняет газета. По словам Крутова, в 2020 году Skillbox планирует начать работать в сегменте дистанционного высшего образования.
«Доля Skillbox в сегменте дополнительного и дополнительного профессионального образования, который является основным для компании, по итогам 2018 года составила 17,5%, на всём рынке онлайн-образования — порядка 2%», — отметил Дмитрий Крутов.
Mail.ru Group стала совладельцем Skillbox в феврале 2019 года. По данным «Контур.Фокус», в 2018 году выручка ООО «Скилбокс» составила 340,7 млн рублей (+477% год к году), чистая прибыль — 38,8 млн рублей. В компании рассчитывают, что в 2019 году выручка составит 1 млрд рублей, а к 2021 году она вырастет до 5 млрд рублей.
Прикольно.. я там учусь😅
GeekSkillBoxMe?
А ценят ли где-то сертификаты данной организации? Скажем дают ли они преимущество при трудоустройстве и какие?
Честно говоря, без понятия. Я вообще выбрал Skillbox в качестве годового «техникума» перед МГУ.
правильнее задать вопрос: "дают ли они хоть что-нибудь хоть где-нибудь?"
Судя по качеству контента - я буду удивлен. Очень интересно узнать, тупо поржать
По сути прикупили платформу, чтобы далеко не ходить в поисках новых сотрудников, а сразу присматривать кадры для своей Mai.ru Group
Смотрел курсы как гикбрайнса так и скилбокса. По мне, делаются такие курсы исключительно для лёгких денег, а не для того, чтобы где-то появлялись кадры. При чем курсы были натуральным хауноум, что года три назад, что сейчас.
Особенно гикбрайнс это что-то с чем-то... Вы говорите кадры? после таких курсов? неужели такого убогого уровня кадры хоть где-то нужны? Ну неужели в маил.ру сотрудники вот такого убогого уровня работают? я не могу себе такое представить. даже в случае маил.ру.
Уровень таких курсов вполне просто оценить, нужна статистика тех, кто после этих курсов пошел работать в маил.ру, и на кого. Но вам такое врядли скажут )
"Ну неужели в маил.ру сотрудники вот такого убогого уровня работают" - ну вопрос собственно говоря риторический. Вы весь комментарий на него отвечали)))
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