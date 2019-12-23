Часть своих долей продали основатели проекта — Андрей Анищенко, Дмитрий Крутов, Игорь Коропов и Сергей Попков.

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Mail.ru Group увеличила свою долю в образовательной платформе Skillbox с 10% до 60,3%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Информацию о сделке подтвердили её участники, но сумму не назвали.

Часть своих долей продали основатели проекта Андрей Анищенко, Дмитрий Крутов, Игорь Коропов (сейчас им принадлежит по 10,3%) и Сергей Попков (владеет 8,7%). В Mail.ru Group уточнили, что Дмитрий Крутов сохранит за собой должность гендиректора Skillbox.

Ранее у Mail.ru Group была 10% доля в образовательном сервисе и право на опцион, которым она воспользовалась, доведя долю до контрольной, уточнили vc.ru в пресс-службе компании.

Skillbox запущена в 2016 году и специализируется на дополнительном образовании, предлагая более 100 программ по дизайну, маркетингу, программированию и управлению. По данным компании, у платформы более 36 тысяч слушателей, уточняет газета. По словам Крутова, в 2020 году Skillbox планирует начать работать в сегменте дистанционного высшего образования.

«Доля Skillbox в сегменте дополнительного и дополнительного профессионального образования, который является основным для компании, по итогам 2018 года составила 17,5%, на всём рынке онлайн-образования — порядка 2%», — отметил Дмитрий Крутов.