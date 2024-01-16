Владелец Tinder уйдёт из Беларуси — доступ к сервису для знакомств закроют 15 февраля 2024 года Статьи редакции
В России Tinder перестал работать 30 июня 2023 года.
- Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match и других — объявила, что «предпринимает шаги по прекращению работы своих сервисов в Беларуси». О причинах не говорится.
- В частности, с 15 февраля 2024 года белорусы не смогут пользоваться Tinder «на территории» страны: заходить в аккаунт, делать внутренние покупки. Приобретённые «суперлайки» и «бусты» компания посоветовала потратить до даты отключения.
- Подписки с автоматическим продлением отменят. Можно также подать заявку на возврат денег за предоплаченные тарифы и нерастраченные расходуемые покупки. Запросить копию своих данных можно через инструмент управления аккаунтом либо уже после 15 февраля через контактную форму.
- Из России Match Group ушла летом 2023 года. После 24 февраля 2022-го Tinder продолжал работу в стране без платных опций, а 30 июня 2023-го был отключён.
- На фоне ограничений от зарубежных игроков выросла популярность российских аналогов, сообщал в феврале 2023 года «Ъ». По данным газеты, за 2022 год аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 73%, Teamo — на 30%, а Mamba — на 20%. Местные компании рассказывали РБК в конце 2023-го, что выручка у них растёт.
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Не пользуются спросом белорусы 🤷🏻♂️
девушки, если хотели себе белоруса, давайте быстрее, а то ведь потом поздно будет
Комментарий удален модератором
Я думал это приложение для знакомств, а это одноклассники какие-то.
Суперлайки… им что обычных лайков мало?
Синхронизация санкций. За что они так с Лукашенко, а кто креветки в РФ продавать будет? Прикорытный бизнес напрягается от таких новостей. Хамон в рот не лезет