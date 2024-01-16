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Полина Лааксо

Владелец Tinder уйдёт из Беларуси — доступ к сервису для знакомств закроют 15 февраля 2024 года Статьи редакции

В России Tinder перестал работать 30 июня 2023 года.

  • Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match и других — объявила, что «предпринимает шаги по прекращению работы своих сервисов в Беларуси». О причинах не говорится.
  • В частности, с 15 февраля 2024 года белорусы не смогут пользоваться Tinder «на территории» страны: заходить в аккаунт, делать внутренние покупки. Приобретённые «суперлайки» и «бусты» компания посоветовала потратить до даты отключения.
  • Подписки с автоматическим продлением отменят. Можно также подать заявку на возврат денег за предоплаченные тарифы и нерастраченные расходуемые покупки. Запросить копию своих данных можно через инструмент управления аккаунтом либо уже после 15 февраля через контактную форму.
Источник: Fox Business
  • Из России Match Group ушла летом 2023 года. После 24 февраля 2022-го Tinder продолжал работу в стране без платных опций, а 30 июня 2023-го был отключён.
  • На фоне ограничений от зарубежных игроков выросла популярность российских аналогов, сообщал в феврале 2023 года «Ъ». По данным газеты, за 2022 год аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 73%, Teamo — на 30%, а Mamba — на 20%. Местные компании рассказывали РБК в конце 2023-го, что выручка у них растёт.

#новости #tinder

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5 комментариев
Вадим Д.
О причинах не говорится

Не пользуются спросом белорусы 🤷🏻‍♂️

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Oleg Usmanov

девушки, если хотели себе белоруса, давайте быстрее, а то ведь потом поздно будет

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Невероятный Блондин
Приобретённые «суперлайки» и «бусты» компания посоветовала потратить

Я думал это приложение для знакомств, а это одноклассники какие-то.

Суперлайки… им что обычных лайков мало?

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Забыл Эмейлов
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Доктор Шкутко

Синхронизация санкций. За что они так с Лукашенко, а кто креветки в РФ продавать будет? Прикорытный бизнес напрягается от таких новостей. Хамон в рот не лезет

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