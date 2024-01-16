Сервисы
Маша Цепелева

Microsoft представила подписку Copilot Pro за $20 в месяц с приоритетным доступом к GPT-4 Turbo в часы пик Статьи редакции

Также она открывает доступ к ИИ-функциям в пакете Office, но только с личной или семейной подпиской Microsoft 365.

Изображение Microsoft
  • Microsoft запустила ежемесячную подписку Copilot Pro за $20, она обеспечит доступ к новейшим моделям от OpenAI. На данный момент это GPT-4 Turbo, можно будет пользоваться моделью и в часы пик без уменьшения производительности.
  • В подписку входит и улучшенное создание изображений с помощью ИИ в Image Creator, а также возможность создать индивидуальный Copilot GPT, настроенный под конкретные функции, в Copilot GPT Builder. Последний «скоро появится», компания не назвала конкретную дату.
  • Также с Copilot Pro откроется доступ к ИИ-функциям в Word, Excel и PowerPoint, Outlook и OneNote на ПК, Mac и iPad с личной или семейной подпиской Microsoft 365. Например, сервис сможет переписывать абзацы, составлять тексты целиком, обобщать документы, отвечать на электронные письма, анализировать данные, составлять графики и другое.
  • В феврале 2023-го Microsoft представила Bing Chat — чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT. В марте выпустила Microsoft 365 Copilot для работы с офисными приложениями, он был доступен только избранным клиентам.
  • В ноябре компания переименовала Bing Chat в Copilot. В декабре компания выпустила приложения для Android и iOS.

#новости #copilot

434 показа
981 открытие
1 репост
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Andrew K.

Вот и у ботов уже пробки ("часы-пик")

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Видимо бывших сотрудников яндекс.такси наняли.

Ответить
Развернуть ветку
dr. Dolittle

Заходишь в чат гпт, просишь отчет квартальный. А в ответ: вы что не видите у меня обед? Вас много а я одна!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Copilot Pro за $20 в месяц уже позволяет использовать GPT-4 Turbo в военных целях?

Ответить
Развернуть ветку
Татьяна Амварова

ни разу не было проблем с бесплатной версией

Ответить
Развернуть ветку
QAWERTYUI

В интернет ходить не умеет, к сожалению.

Ответить
Развернуть ветку
Fallen-117

Perplexity выпустила модели pplx-7b-online и pplx-70b-online (https://blog.perplexity.ai/blog/introducing-pplx-online-llms) на базе LLM Mistral и Llama 2. Эти модели могут искать информацию в интернете, если ИИ не знает ответ на какой-либо вопрос. Базовая версия работает на GPT-3,5 и позволяет использовать Copilot до 5 раз каждые четыре часа. Подписка Pro стоит $20 в месяц, даёт доступ к модели GPT-4 и почти безлимитный Copilot.

Ответить
Развернуть ветку
Dima ingeniare

Раньше я не любил только людей, потом ботов, теперь еще и ИИ.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Anton K

В принципе неплохое предложение, хотя и совершенно бесполезное. 20 долларов стоит сама по себе подписка на ChatGpt 4, а тут еще какие-то плюшки дают. Однако напомню, что Google Bard примерно одинаков с ChatGPT 4 и все еще бесплатен.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey and Natasha Shi

Bard совсем другой, он сильно отличается от ChatGpt, по моей оценке, в худшую сторону. Мне, например, не нравится, что вместо генерации ответа Bard лезет в интернет и ищет там ответы. Просишь его нарисовать картинку - он делает поиск по картинкам. Отстой, в общем

Ответить
Развернуть ветку
Fabiola Gentle

как то дороговато в месяц 20 баксов платить если честно

Ответить
Развернуть ветку
QAWERTYUI

ЛОЛ
Обычный ChatGPT Plus Individual стоит те же $20 в месяц.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey and Natasha Shi

нет, не дорого

Ответить
Развернуть ветку
true iBegginer

Интересно, у Apple Siri Pro тоже будет по подписке?

Ответить
Развернуть ветку
Макиавелли

Предполагаю, их надо ограничить потому, что компания повторит историю корпораций из CyberPunk 2077.

Ответить
Развернуть ветку
Onetwo Threefour

Уже можно играть? Лежит на полке нераспечатанная с 2021

Ответить
Развернуть ветку
Sergey and Natasha Shi

вполне можно играть. Все жаловались на какие-то баги в игре с самого начала запуска, но я их лично не встречал

Ответить
Развернуть ветку
Jessica Logan

а будут какие то плюшки, с бесплатным месяцем или что то в этом роде?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рыдзевский

Сам копилот хороший инструмент, мне лично нравится.
Круто что он будет работать с офисом. Да и в целом вся эта движуха с ии мне очень нравится.
Но 20$ я лично не платил бы, лучше на подписку чатgpt

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
17 комментариев
Раскрывать всегда
null