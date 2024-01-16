Microsoft представила подписку Copilot Pro за $20 в месяц с приоритетным доступом к GPT-4 Turbo в часы пик Статьи редакции
Также она открывает доступ к ИИ-функциям в пакете Office, но только с личной или семейной подпиской Microsoft 365.
- Microsoft запустила ежемесячную подписку Copilot Pro за $20, она обеспечит доступ к новейшим моделям от OpenAI. На данный момент это GPT-4 Turbo, можно будет пользоваться моделью и в часы пик без уменьшения производительности.
- В подписку входит и улучшенное создание изображений с помощью ИИ в Image Creator, а также возможность создать индивидуальный Copilot GPT, настроенный под конкретные функции, в Copilot GPT Builder. Последний «скоро появится», компания не назвала конкретную дату.
- Также с Copilot Pro откроется доступ к ИИ-функциям в Word, Excel и PowerPoint, Outlook и OneNote на ПК, Mac и iPad с личной или семейной подпиской Microsoft 365. Например, сервис сможет переписывать абзацы, составлять тексты целиком, обобщать документы, отвечать на электронные письма, анализировать данные, составлять графики и другое.
- В феврале 2023-го Microsoft представила Bing Chat — чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT. В марте выпустила Microsoft 365 Copilot для работы с офисными приложениями, он был доступен только избранным клиентам.
- В ноябре компания переименовала Bing Chat в Copilot. В декабре компания выпустила приложения для Android и iOS.
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Вот и у ботов уже пробки ("часы-пик")
Видимо бывших сотрудников яндекс.такси наняли.
Заходишь в чат гпт, просишь отчет квартальный. А в ответ: вы что не видите у меня обед? Вас много а я одна!
Copilot Pro за $20 в месяц уже позволяет использовать GPT-4 Turbo в военных целях?
ни разу не было проблем с бесплатной версией
В интернет ходить не умеет, к сожалению.
Perplexity выпустила модели pplx-7b-online и pplx-70b-online (https://blog.perplexity.ai/blog/introducing-pplx-online-llms) на базе LLM Mistral и Llama 2. Эти модели могут искать информацию в интернете, если ИИ не знает ответ на какой-либо вопрос. Базовая версия работает на GPT-3,5 и позволяет использовать Copilot до 5 раз каждые четыре часа. Подписка Pro стоит $20 в месяц, даёт доступ к модели GPT-4 и почти безлимитный Copilot.
Раньше я не любил только людей, потом ботов, теперь еще и ИИ.
В принципе неплохое предложение, хотя и совершенно бесполезное. 20 долларов стоит сама по себе подписка на ChatGpt 4, а тут еще какие-то плюшки дают. Однако напомню, что Google Bard примерно одинаков с ChatGPT 4 и все еще бесплатен.
Bard совсем другой, он сильно отличается от ChatGpt, по моей оценке, в худшую сторону. Мне, например, не нравится, что вместо генерации ответа Bard лезет в интернет и ищет там ответы. Просишь его нарисовать картинку - он делает поиск по картинкам. Отстой, в общем
как то дороговато в месяц 20 баксов платить если честно
ЛОЛ
Обычный ChatGPT Plus Individual стоит те же $20 в месяц.
нет, не дорого
Интересно, у Apple Siri Pro тоже будет по подписке?
Предполагаю, их надо ограничить потому, что компания повторит историю корпораций из CyberPunk 2077.
Уже можно играть? Лежит на полке нераспечатанная с 2021
вполне можно играть. Все жаловались на какие-то баги в игре с самого начала запуска, но я их лично не встречал
а будут какие то плюшки, с бесплатным месяцем или что то в этом роде?
Сам копилот хороший инструмент, мне лично нравится.
Круто что он будет работать с офисом. Да и в целом вся эта движуха с ии мне очень нравится.
Но 20$ я лично не платил бы, лучше на подписку чатgpt