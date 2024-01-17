Apple разрешила в США публиковать ссылки на оплату покупок вне App Store Статьи редакции
Компания изменила условия после того как Верховный суд отклонил апелляцию по делу Apple и Epic Games от обеих сторон.
- Apple разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок. Комиссия для таких сделок составит 27% вместо 30%, для компаний с выручкой меньше $1 млн в год — 12% вместо 15%.
- Разработчики должны подать заявку, чтобы добавить ссылку в приложение. Также надо будет предоставлять отчёты о транзакциях в течение 15 дней после окончания календарного месяца.
- Есть четыре шаблона, которые можно использовать для описания ссылки: «Для специального предложения перейдите на сайт», «Дешевле на сайте», «Чтобы получить скидку [...%], перейдите на сайт», «Купить за [$...] на сайте».
- За день до решения Apple Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Apple и Epic Game от обеих сторон. То есть оставил в силе решение от апреля 2023 года. Тогда Апелляционный суд США отказался признавать Apple монополистом, но обязал размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.
- Спор начался в 2020 году. В суде Epic Games заявляла, что Apple ограничивает конкуренцию, разрешая загружать приложения на iPhone только через App Store, который она единолично контролирует, а также взимая с разработчиков комиссию 30% со внутренних покупок. Apple вину отрицала и говорила, что истец может найти другие каналы дистрибуции, а комиссия — «рыночная норма».
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весь смысл был в том, чтобы не платить им комиссию, а они разрешают оплачивать вне стора, но все равно надо занести им комиссию
Этот смысл был разве что в фантазиях совсем незадачливых разработчиков, мечтающих к своим поделкам прикрутить оплату через Юмани/Киви/Сбер по номеру карты
А кто будет за всю инфраструктуру платить?
Хостинг там и все дела.
У них тоже огромный долг и стараются, а кто старается будет дано.
ну они ведь тоже хотят заработать и у них это не плохо получается
Искать смысл здесь довольно сомнительная идея.
27% Карл! 27! За что Карл!??!!
За эмэйзинг.
Монополизм хуле.
У Яндекса в такси комиссия ~20%, в еде около 35 с рестора и ничего ты им не сделаешь. Еще и сервисный сбор и доставку оплачивает пользователь
За возможность
Этим можно любой процент. Монополии же нет)
целых 3% скинули, вам что мало?!
В чем проблема. Создай свой телефон и продавай там.
Писец они молодцы. Как будто это что-то изменит, как забирали четверть+, так и будут.
Как гуманитарий, вижу, что по первой схеме берут почти треть, а по второй чуть больше четверти :)
имеют полное право.
Сообразительность характерная черта не только талантливых, но и жуликов.
ну это уже никого не волнует
Я считаю, что Apple (и все остальные) в принципе не имеет права брать какие-то комиссии за платежи которые идут в обход их магазина и Apple Pay. Интересно, какую комиссию уплачивают (и уплачивают ли вообще) приложения маркетплейсов, такси и прочее за то, что их загрузили из App Store..?
Приложения маркетплейсов, такси и прочего относятся к сфере предоставления "физических" услуг, из-за чего они освобождены от необходимости уплачивать комиссию при оплате.
и какой в этом смысл? заплатить эпл на 3 процента меньше, но при этом заплатить еще комиссию за эквайринг?
А до этого эквайрингом Apple занимался?)
Say, can you see
By the dawn's early light...🙋
ну и процентик они конечно залупили, выгодно ли вообще будет?
Так ведь в этом весь смысл рабовладельческого строя, простите, экосистемы, чтобы рабы, простите, пользователи несли все свои денежки рабовладельцу, простите, создателю экосистемы.
другие каналы это смешно, на диске купить или как в сбере через шнурок поставить?
скажем проще, эппл преподносит свою аудиторию, как более платежеспособную. запретив сторонние маркеты ставит ультиматум, или плати, или или не получишь нашу элитную аудиторию. впрочем, компании тоже не остаются долгу, скриншоты с ценами выше на такси, подписки и еще всякое для айфоноводов уже кидали
Процент добротный зарядили, неприятно.
И только гугловская мразота Брин держится до последнего.