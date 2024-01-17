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Маша Цепелева

Apple разрешила в США публиковать ссылки на оплату покупок вне App Store Статьи редакции

Компания изменила условия после того как Верховный суд отклонил апелляцию по делу Apple и Epic Games от обеих сторон.

  • Apple разрешила разработчикам в США добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты для оплаты покупок или подписок. Комиссия для таких сделок составит 27% вместо 30%, для компаний с выручкой меньше $1 млн в год — 12% вместо 15%.
  • Разработчики должны подать заявку, чтобы добавить ссылку в приложение. Также надо будет предоставлять отчёты о транзакциях в течение 15 дней после окончания календарного месяца.
  • Есть четыре шаблона, которые можно использовать для описания ссылки: «Для специального предложения перейдите на сайт», «Дешевле на сайте», «Чтобы получить скидку [...%], перейдите на сайт», «Купить за [$...] на сайте».
  • За день до решения Apple Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию Apple и Epic Game от обеих сторон. То есть оставил в силе решение от апреля 2023 года. Тогда Апелляционный суд США отказался признавать Apple монополистом, но обязал размещать внутри приложений ссылки на внешние способы оплаты внутренних покупок.
  • Спор начался в 2020 году. В суде Epic Games заявляла, что Apple ограничивает конкуренцию, разрешая загружать приложения на iPhone только через App Store, который она единолично контролирует, а также взимая с разработчиков комиссию 30% со внутренних покупок. Apple вину отрицала и говорила, что истец может найти другие каналы дистрибуции, а комиссия — «рыночная норма».
Изображение 9to5mac

#новости #apple

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64 комментария
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 Марат

весь смысл был в том, чтобы не платить им комиссию, а они разрешают оплачивать вне стора, но все равно надо занести им комиссию

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Aina Timo / wdroid.net

Этот смысл был разве что в фантазиях совсем незадачливых разработчиков, мечтающих к своим поделкам прикрутить оплату через Юмани/Киви/Сбер по номеру карты

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9 комментариев
Галина Захарова
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2 комментария
QAWERTYUI

А кто будет за всю инфраструктуру платить?
Хостинг там и все дела.

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1 комментарий
Илья Попов

У них тоже огромный долг и стараются, а кто старается будет дано.

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Тимур Устинов

ну они ведь тоже хотят заработать и у них это не плохо получается

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Олег Юрьевич

Искать смысл здесь довольно сомнительная идея.

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Жошы хан

27% Карл! 27! За что Карл!??!!

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Вася Пражкин

За эмэйзинг.

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2 комментария
Миру мир

Монополизм хуле.
У Яндекса в такси комиссия ~20%, в еде около 35 с рестора и ничего ты им не сделаешь. Еще и сервисный сбор и доставку оплачивает пользователь

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5 комментариев
Valentin Panchenko

За возможность

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8 комментариев
Игорь Борисов

Этим можно любой процент. Монополии же нет)

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Николай Самойлов

целых 3% скинули, вам что мало?!

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under construction

В чем проблема. Создай свой телефон и продавай там.

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1 комментарий
Вадим Д.

Писец они молодцы. Как будто это что-то изменит, как забирали четверть+, так и будут.

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Griby Lenina

Как гуманитарий, вижу, что по первой схеме берут почти треть, а по второй чуть больше четверти :)

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4 комментария
under construction

имеют полное право.

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Илья Попов

Сообразительность характерная черта не только талантливых, но и жуликов.

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Матвей Степанов

ну это уже никого не волнует

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1 комментарий
Павел

Я считаю, что Apple (и все остальные) в принципе не имеет права брать какие-то комиссии за платежи которые идут в обход их магазина и Apple Pay. Интересно, какую комиссию уплачивают (и уплачивают ли вообще) приложения маркетплейсов, такси и прочее за то, что их загрузили из App Store..?

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Pavel Cree

Приложения маркетплейсов, такси и прочего относятся к сфере предоставления "физических" услуг, из-за чего они освобождены от необходимости уплачивать комиссию при оплате.

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1 комментарий
Дмитрий Зима

и какой в этом смысл? заплатить эпл на 3 процента меньше, но при этом заплатить еще комиссию за эквайринг?

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QAWERTYUI

А до этого эквайрингом Apple занимался?)

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debil
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Илья Попов

Say, can you see
By the dawn's early light...🙋

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Veronica Baca

ну и процентик они конечно залупили, выгодно ли вообще будет?

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Labeling

Так ведь в этом весь смысл рабовладельческого строя, простите, экосистемы, чтобы рабы, простите, пользователи несли все свои денежки рабовладельцу, простите, создателю экосистемы.

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Alex Melnikoff

другие каналы это смешно, на диске купить или как в сбере через шнурок поставить?
скажем проще, эппл преподносит свою аудиторию, как более платежеспособную. запретив сторонние маркеты ставит ультиматум, или плати, или или не получишь нашу элитную аудиторию. впрочем, компании тоже не остаются долгу, скриншоты с ценами выше на такси, подписки и еще всякое для айфоноводов уже кидали

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Кирилл Спинер-Вейпов

Процент добротный зарядили, неприятно.

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Сергей Доктор

И только гугловская мразота Брин держится до последнего.

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61 комментарий
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