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Артур Томилко

Notion запустил отдельное приложение Calendar Статьи редакции

Доступно для Windows, macOS, iOS и в веб-версии.

  • Сервис для создания заметок и управления проектами Notion запустил автономное приложение календаря — Notion Calendar.
  • Его можно объединить с рабочим пространством Notion, добавлять в него проекты с установленными сроками выполнения, задачи, заметки и документы, а также быстро настраивать повторяющиеся встречи. При этом Calendar можно использовать отдельно от Notion.
  • Приложение поддерживает интеграцию с «Google Календарём», Google Meet и Zoom. В будущем в него планируют добавить поддержку других сервисов.
  • Notion Calendar доступен для Windows, macOS, iOS и в браузере, версия для Android находится в разработке. Как отмечают The Verge и TechCrucn, приложение основано на базе сервиса планирования Cron, который компания купила в июне 2022 года.
Видео Notion

#новости #notion

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2 комментария
Semen Andreev

Выглядит хорошо. Вообще в целом нравится, что они делают

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Вадим Д.

Благодать! Давно ждали и таки дождались 🤘🏻

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