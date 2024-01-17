Notion запустил отдельное приложение Calendar Статьи редакции
Доступно для Windows, macOS, iOS и в веб-версии.
- Сервис для создания заметок и управления проектами Notion запустил автономное приложение календаря — Notion Calendar.
- Его можно объединить с рабочим пространством Notion, добавлять в него проекты с установленными сроками выполнения, задачи, заметки и документы, а также быстро настраивать повторяющиеся встречи. При этом Calendar можно использовать отдельно от Notion.
- Приложение поддерживает интеграцию с «Google Календарём», Google Meet и Zoom. В будущем в него планируют добавить поддержку других сервисов.
- Notion Calendar доступен для Windows, macOS, iOS и в браузере, версия для Android находится в разработке. Как отмечают The Verge и TechCrucn, приложение основано на базе сервиса планирования Cron, который компания купила в июне 2022 года.
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Выглядит хорошо. Вообще в целом нравится, что они делают
Благодать! Давно ждали и таки дождались 🤘🏻