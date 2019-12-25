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AI Factory основан год назад, но его технологии уже использует Snapchat.
Американская Snap, владелец мессенджера Snapchat, купила стартап с российскими корнями AI Factory за $166 млн, пишет AIN.ua со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Информацию о сделке подтвердил источник vc.ru, знакомый с основателями компании.
По словам собеседника vc.ru, $166 млн — сумма после выплаты долгов, оценка стартапа составила $200 млн. У Snap уже была доля в компании, говорит источник AIN.ua. По данным издания, сделка уже закрыта.
AI Factory основана в 2018 году выпускником МФТИ Александром Машрабовым, окончившим ИТМО Григорием Ткаченко и Виктором Шабуровым, который учился в СПбГУ. Машрабов и Ткаченко отвечают за техническую часть, Шабуров — за операционную.
Стартап в том числе разработал функции Cameo, которая делает из селфи короткое видео с наложением разных эффектов и стикеров. Snapchat добавил функцию в начале декабря 2019 года.
Для запуска функции пользователь должен сделать селфи, а затем выбрать пол — сервис адаптирует фотографию пользователя под одно из 150 видео и добавит на статичный снимок эмоции.
Команда стартапа составляет около 70 человек, которые работают в Сан-Франциско, Киеве, Сочи и Запорожье. Источник vc.ru рассказал, что в результате сделки Машрабов и Ткаченко перешли в Snap, но на какие позиции — не уточнил. Он лишь добавил, что они будут развивать Cameo.
На момент написания материала в Snap не ответили вопросы vc.ru о покупке AI Factory. Машрабов, Ткаченко и Шабуров отказались от комментариев.
В 2015 году Snap купила другой стартап Виктора Шабурова — Looksery, разработчика сервиса для наложения «масок» на фотографии в режиме реального времени. Компания не раскрыла детали сделки, но уточнила, что команда Looksery присоединилась к Snap. По данным AIN.ua, сумма сделки составила $150 млн.
Согласно профилю Шабурова в LinkedIn, с 2015 года он работал техническим директором в Snapchat. В декабре 2018 года он говорил, что перешёл на роль советника.
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