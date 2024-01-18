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Сервисы
Полина Лааксо

Telegram выпустил обновление для подписчиков Premium — они смогут ограничить отправку личных сообщений Статьи редакции

В частности разрешить её только пользователям из списка контактов и другим обладателям подписки.

  • Для этого нужно зайти в раздел «Конфиденциальность» в настройках и в одноимённом блоке выбрать «Сообщения». Внимание на обновление обратил канал Telegram Info. В блоге самой компании публикации о релизе нет. Редактор vc.ru также заметил, что в русскоязычной версии сервиса описание функций локализовано лишь частично.
  • Telegram также начал отображать время прочтения сообщений в личных чатах. Для этого нужно зажать сообщение и вызвать меню действий.
  • Premium-подписчики могут «Скрывать время прочтения» от тех, кто, согласно настройкам, не видит их появление в сети. Если включить опцию, система также скроет от пользователя время прочтения его сообщения собеседником.
  • Настройка доступна в блоке «Конфиденциальность» и разделе «Последняя активность».
  • Ещё одно нововведение для подписчиков Premium, которые скрыли время своей последней активности, — это возможность видеть статус тех, кто этого не сделал. Раньше, скрывая свой онлайн от других, человек терял возможность видеть время чужой активности, уточнил Telegram Info.
Сервисы
Полина Лааксо
Цифра: количество подписчиков Telegram Premium выросло на 1 млн человек за месяц — до 5 млн Статьи редакции

Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров.

Павел Дуров. Источник фото: iXBT

#telegram #новости

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 Joe cocker

Можно сразу добавить фичу - те кто с премиумом могут читать сообщения тех кто без премиума

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Андрей Шевчук

Это Премиум+ фича, доступна тем, кто имеет доступ к серверам (с ведома компании или без) — на серверах переписка доступна в открытом виде.

Кому важно, чтобы такой функции ни у кого не было, используйте мессенджеры со сквозным шифрованием и открытым кодом клиента и сервера, например, Signal или Element*

* И да, в них работает синхронизация, вопреки рассказам Телеги, будто они поэтому не внедряют сквозное шифрование.

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зара

я может хочу чтобы меня читали, возможно у меня цифровой эксгибиционизм)

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tbIkworez

И все такие

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Малкин Никита

Отличная идея, только больше этого не говорите

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Joe cocker

Вы добавите бэклог как свою?

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Qnoc

Я думаю пора запретить этим нищукам без премиум телеграма что-либо делать кроме как смотреть рекламу и сторис от состоятельных, платящих пользователей

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Жопэ Депардье

Поддерживаю! А то жадничают и не хотят за премиум платить.

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under construction

1. создай хороший продукт.
2. испорть свой продукт.
3. предложи пользователям за деньги откатить до изначальной версии.

М - маркетинг

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tbIkworez

И при этом все равно пользуешься и будешь пользоваться

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under construction

пока удобно - да, но монополии в месенджерах давно нет.

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tbIkworez

Альтернатив адекватных телеграму нет

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Малкин Никита

А Whatsapp???

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Владислав

Шутка за 300

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Natural Phobia

Я не пользуюсь, вацап всё так же прекрасно отправляет сообщения, единственное ботов с поиском пикч не хватает

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ШАБАШ

Пффф. Вот когды будит возножность сатреть хто заходив на мою строничку в тилиграм тогды и пагаварим.

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Вадим Д.
разрешить её только пользователям из списка контактов

ДА 🤘🏻 Повод заодно почистить контакты.

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Полина Лааксо
Автор

но всех премиум-пользаков не перечистишь

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Вадим Д.

На удивление (это только личное наблюдение), обладатели према на редкость адекватные люди (-:

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Artemy

И богатые!

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Вадим Д.

Да ну ладно, 1 990 ₽ за год. На богатство не очень похоже.

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бомба для ванны

Не у всех, мне кажется, есть даже лишние 2 тысячи в год за анимированную аву и эмодзи у имени)

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Max Abdrakhmanov

На анимированную аву и эмодзи может и нет, а на возможность подключать больше 3х аккаунтов и свапаться между ними уже средства должны найтись. Если поскрести по карманам, то можно еще купить возможность делать 10 закрепов, очень точно расшифровывать кружки и голосовые. Да и много еще чего

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Микс из мусоровоза

Пока хуево и долго расшифровывает. Почему отправляют в Гугл для расшифровки, а не расшифровывают самостоятельно?

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Михаил Нестряев

когда используешь телегу для работы...

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Арчи Гаврин

Так иногда хочется начальника в чс кинуть

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Ефим Ш.

ну правильно, шо с этими бомжами без премиума общаться🤣🤣🤣

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Энтони Лавджой

Херня какая-то

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Буквоед

Как обычно, как обычно. Вместо нормальных долгожданных фич.

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Полина Лааксо
Автор

долгожданные фичи — это какие?

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Андрей Шевчук

Сквозное шифрование, конечно.
Полнофункциональное и по умолчанию.

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Joe cocker

Кому это нужно когда можно новый набор стикеров запулить?

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Eddie II

Встроенный Ai

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Полина Лааксо
Автор

для написания ответов? или чего-то еще?

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Eddie II

Да, для написания ответов

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Буквоед

Cовместное (долевое) владение каналом или мультисиги (multi-signature) для ключевых действий и т.д. А не свистоперделки бесполезные.

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Joe cocker

Стикеры и смайлики. Еще обои менять собеседнику чтобы знал у кого премиум и кто тут босс

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Max Abdrakhmanov

Супер гуд обновы

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Frederik Appleberg

Готовимся к атаке ботов, те кто без премиума, будут принуждать

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Станислав

Лучше бы сделали установку статуса, как раньше было в аське. Мол занят временно, не пишите.

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Александр Алимов

по моему удобная фича - частично ограничивать входящие. А то этот спам заебал уже! Время прочтения тоже удобно - т.к. я часто прочитываю сообщение, а там задача какая то, я отмечаю "чат непрочитанным", чтобы вернуться к ней в удобное время, но отправитель уже видит, что я сообдение прочитал и начинает дергать.

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debil
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Natural Phobia

Какой же Паша еблан, конечно

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Владимир Иващенко

Лучше бы это всё сделать не только для премиум подписчиков. Поюзать бы и попробовать. Думаю что дельное обновление.

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Микс из мусоровоза

Паша, сделай лучше чтобы комменты можно было писать с премиумом там где закрыто, и полное отключение рекламы у премиум пользователей, те кто постит партнерские материалы и не согласен с политикой тг отправлять в бан как паблос так и создателя.

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