Telegram выпустил обновление для подписчиков Premium — они смогут ограничить отправку личных сообщений Статьи редакции
В частности разрешить её только пользователям из списка контактов и другим обладателям подписки.
- Для этого нужно зайти в раздел «Конфиденциальность» в настройках и в одноимённом блоке выбрать «Сообщения». Внимание на обновление обратил канал Telegram Info. В блоге самой компании публикации о релизе нет. Редактор vc.ru также заметил, что в русскоязычной версии сервиса описание функций локализовано лишь частично.
- Telegram также начал отображать время прочтения сообщений в личных чатах. Для этого нужно зажать сообщение и вызвать меню действий.
- Premium-подписчики могут «Скрывать время прочтения» от тех, кто, согласно настройкам, не видит их появление в сети. Если включить опцию, система также скроет от пользователя время прочтения его сообщения собеседником.
- Настройка доступна в блоке «Конфиденциальность» и разделе «Последняя активность».
- Ещё одно нововведение для подписчиков Premium, которые скрыли время своей последней активности, — это возможность видеть статус тех, кто этого не сделал. Раньше, скрывая свой онлайн от других, человек терял возможность видеть время чужой активности, уточнил Telegram Info.
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Можно сразу добавить фичу - те кто с премиумом могут читать сообщения тех кто без премиума
Это Премиум+ фича, доступна тем, кто имеет доступ к серверам (с ведома компании или без) — на серверах переписка доступна в открытом виде.
Кому важно, чтобы такой функции ни у кого не было, используйте мессенджеры со сквозным шифрованием и открытым кодом клиента и сервера, например, Signal или Element*
* И да, в них работает синхронизация, вопреки рассказам Телеги, будто они поэтому не внедряют сквозное шифрование.
я может хочу чтобы меня читали, возможно у меня цифровой эксгибиционизм)
И все такие
Отличная идея, только больше этого не говорите
Вы добавите бэклог как свою?
Я думаю пора запретить этим нищукам без премиум телеграма что-либо делать кроме как смотреть рекламу и сторис от состоятельных, платящих пользователей
Поддерживаю! А то жадничают и не хотят за премиум платить.
1. создай хороший продукт.
2. испорть свой продукт.
3. предложи пользователям за деньги откатить до изначальной версии.
М - маркетинг
И при этом все равно пользуешься и будешь пользоваться
пока удобно - да, но монополии в месенджерах давно нет.
Альтернатив адекватных телеграму нет
А Whatsapp???
Шутка за 300
Я не пользуюсь, вацап всё так же прекрасно отправляет сообщения, единственное ботов с поиском пикч не хватает
Пффф. Вот когды будит возножность сатреть хто заходив на мою строничку в тилиграм тогды и пагаварим.
ДА 🤘🏻 Повод заодно почистить контакты.
но всех премиум-пользаков не перечистишь
На удивление (это только личное наблюдение), обладатели према на редкость адекватные люди (-:
И богатые!
Да ну ладно, 1 990 ₽ за год. На богатство не очень похоже.
Не у всех, мне кажется, есть даже лишние 2 тысячи в год за анимированную аву и эмодзи у имени)
На анимированную аву и эмодзи может и нет, а на возможность подключать больше 3х аккаунтов и свапаться между ними уже средства должны найтись. Если поскрести по карманам, то можно еще купить возможность делать 10 закрепов, очень точно расшифровывать кружки и голосовые. Да и много еще чего
Пока хуево и долго расшифровывает. Почему отправляют в Гугл для расшифровки, а не расшифровывают самостоятельно?
когда используешь телегу для работы...
Так иногда хочется начальника в чс кинуть
ну правильно, шо с этими бомжами без премиума общаться🤣🤣🤣
Херня какая-то
Как обычно, как обычно. Вместо нормальных долгожданных фич.
долгожданные фичи — это какие?
Сквозное шифрование, конечно.
Полнофункциональное и по умолчанию.
Кому это нужно когда можно новый набор стикеров запулить?
Встроенный Ai
для написания ответов? или чего-то еще?
Да, для написания ответов
Cовместное (долевое) владение каналом или мультисиги (multi-signature) для ключевых действий и т.д. А не свистоперделки бесполезные.
Стикеры и смайлики. Еще обои менять собеседнику чтобы знал у кого премиум и кто тут босс
Супер гуд обновы
Готовимся к атаке ботов, те кто без премиума, будут принуждать
Лучше бы сделали установку статуса, как раньше было в аське. Мол занят временно, не пишите.
по моему удобная фича - частично ограничивать входящие. А то этот спам заебал уже! Время прочтения тоже удобно - т.к. я часто прочитываю сообщение, а там задача какая то, я отмечаю "чат непрочитанным", чтобы вернуться к ней в удобное время, но отправитель уже видит, что я сообдение прочитал и начинает дергать.
Какой же Паша еблан, конечно
Лучше бы это всё сделать не только для премиум подписчиков. Поюзать бы и попробовать. Думаю что дельное обновление.
Паша, сделай лучше чтобы комменты можно было писать с премиумом там где закрыто, и полное отключение рекламы у премиум пользователей, те кто постит партнерские материалы и не согласен с политикой тг отправлять в бан как паблос так и создателя.