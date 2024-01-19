«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис подбора инвестстратегий и автоследования Статьи редакции
На момент публикации он доступен только на Android.
- «Портфельное инвестирование» доступно всем пользователям «Тинькофф Инвестиций», независимо от объёма портфеля, рассказала компания. При подключении инвестор должен указать, сколько денег готов вложить, в какой валюте инвестиции и сколько хочет заработать.
- Алгоритмы проанализируют инвестпрофиль клиента (если он ещё не составлен, придётся заполнить анкету) и подберут стратегию — то есть соберут портфель из перспективных, по мнению аналитиков «Тинькофф», акций и облигаций. Такие инвестиции направлены на долгосрочное владение бумагами — от 1 года и больше, говорится на сайте.
- Стратегию можно откорректировать до запуска — например, включить автопополнение счёта, изменить уровень риска, валюту, сумму начальных вложений или выбранные инструменты. Правки также можно внести после запуска. Прогноз доходности пересчитается автоматически.
- Чтобы система начала следовать стратегии, нужно пополнить счёт на минимальную сумму. Если денег для покупки выбранного портфеля окажется недостаточно (например, если на бирже не оказалось бумаг по невысокой цене), сервис приобретёт фонды на акции («Тинькофф iMOEX») или облигации («Тинькофф Bonds RUB»), а затем, когда они достигнут нужных ценовых показателей, распродаст их и купит первоначально выбранные инструменты.
- Следовать стратегии алгоритмы будут автоматически: поддерживать структуру, получать дивиденды и купоны, реинвестировать их, а также отчитываться по операциям.
- На момент публикации сервис доступен только в Android-приложении «Тинькофф Инвестиции» версии 6.14 и выше. В «ближайшее время» появится и на других ОС. Подключить его можно, выбрав открытие нового счёта на главной странице. Купить и продать активы, привязанные к этому счёту, и вывести деньги не получится, пока будет включено «Портфельное инвестирование». При отключении услуги сервис спишет комиссию за следование.
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да уж, после февраля 22го, когда ЦБ в одно рыло решил заблочить сделки с ценными бумагами на неопределенный срок, я думал, что люди поумнеют и на бирже никого не останется. Однако люди после этого на биржу прибежали еще большей толпой)))) лох не мамонт)) Видимо рассчитывают на то, что ЦБ так больше никогда не сделает)))
Потом ВТБ заблочил акции и начал мутить с переводом в другие места.
Ещё можно вспомнить как СПб биржа в ноябре 23го, ДО(!) вступления в силу санкций, заблочила торги иностранными акциями, хотя ей давали время до 31 января 24го
Так вроде как это цивилизованная Европа заблокировала активы, принадлежащие россиянам? Можете пож-та скинуть ссылку на информацию что ЦБ безосновательно заблокировал сделки с ценными бумагами? Возможно у меня некорректная информация.
Им пора запускать рубрику: «Ау, инвестор! Ты где?!».
Сейчас доллар начнет падать, сразу набегут :)
Вот ща ща ща ща ща ща, как начнёт, ща ща ща ща...
Упадёт на 3 копейки, СМИ радуют — ₽ рекордно укрепился к $!
Цена доллара достигла рекордного минимума с 25го декабря 2023!
Ух да, всю жизнь именно это раздаётся (-:
Вот сейчас, ну вот уже почти, они ж банкроты, у них не деньги, а бумага резаная.
Ну да, а бублики — предел мечтаний.
ПА 30 к лету? ;D
хз но 80 - 100%
110-120 после проведения процедуры, имитирующей выборы.
Это прогноз, основанный на цифрах, или просто пук-среньк?
Или просто пук-среньк +15 руб?
Это там фантазии всё, лет 10 ждут всё не дождутся... и всё вот вот)
Пари?
Бюджет на 24 год посмотрите и предложите свой вариант его выполнения без девальвации рубля. Приемлемый для власти. Дополнительно можно посмотреть статистику курса рубля за последние, скажем, 24 года. Для вас будет очень познавательно.
Это прогноз, основанный на дыре в бюджете и обещаниях Минфина найти дополнительно 9 трлн. за ближайшие 3 года. Если логически мыслить, то можно понять, что санкции будут усиливаться, лазейки для их обхода закрываться. Ценовой потолок стоимости нефти будет сужаться, доходы от продажи газа тоже из-за полного отказа Европы, соответственно доходы бюджета в твердой валюте будут "худеть". Что остается? Девальвация и повышение налогов (НДС и т.д). Я ставлю на девальвацию. Хотя возможно использование обоих инструментов. В любом случае, пока режим при власти и геополитическая обстановка соответствующая , будет только хуже. с каждым месяцем.
А если власть поменяется будет лучше с каждым месяцем?
Нет. Будет еще тяжелей.
Это вы про стоимость нефти наверное) Хз, что на таком фоне будет с долларом)
Несомненно! Осталось уточнить к какому лету и 30 чего. А то, может, по 30 кг золота.
Автоследование это загон для хомяков
Те кто их создает играет в инсайдера
Закупают на втором своем счете и разгружают на хомяков на автоследовании
Спасибо, любопытная теория:)
Хочу нанять брокера, который торгует моими акциями и берет комиссию с прибыли. Вот что нам надо, а не авто-следование
Хочу нанять брокера который берет комиссию и не несет никакой отвественности за сохранность активов клиентов, находит партнеров через которых он гоняет деньги клиентов, в случае если его кидают партнеры, он списывает свои убытки на клиентов, а цб все это покрывает, хотя стоп это же каждый первый брокер в рф, можно выбирать любого 👍
Главное чтоб с отрицательной прибыли он брал отрицательную комиссию.
Это называется доверительное управление, правда насколько я понимаю там есть шанс что деньги просрут без компенсации (:
Тиньков Казино запустили новый сервис автослива
Смешно может быть, но если по сути, то у подобных сервисов наоборот задача показать цифры. В автоследовании как и в самостоятельных инвестициях в долгосрок все происходит медленнее чем в казино и у буков. Поэтому "отыграться" не возникает желания, да и брокер зарабатывает не на разнице пулов вин/луз, а на комиссии. А комиссия стабильно идет от тех кого сервис устраивает и кто остается с ним вдолгую.
ну им вообще пофиг что вы там напокупаете, а потом напродаете и снова напокупаете - брокер живёт от комиссий
Автопополнения, автоинвестирование, уплата налогов автоматически через брокера... Может вы еще и конфеты есть вместо меня будете?
А лучше бы запустили сервис "Доллар по 30" :)
появились вопросы, но по ссылке все расписано. За подробный фак спс, бывает у других черт ногу сломит в пояснениях как работает сервис...
Они уже ответили что делают для разблокировки акций? Нет? ;)
Это мне напоминает очень старую SEO-шную тему, когда куча игроков запустили сервисы по автоматической закупке ссылок. Типа вы даете бабло, а наши продвинутые алгоритмы автоматических закупят вам самых-самых лучших ссылок, вы влетите в топ и дальше успевайте только рубить бабло. Ну а если не влетите, а просто проебете деньги, то виноваты вы сами, а не мы, но вы можете занести нам еще.
Интересно что подумают авторы автоследований в тиньке, серьезный конкурент появился)
мне кажется, им без разницы. Больше выбор и больше возможностей - всегда лучше. Да и там конкретный автор реализует свою стратегию, сам заинтересовывает подписчиков, ведет блог. А тут стратегии экспертов Тинькофф и автоматические алгоритмы по ним - разное все-таки.
Какая минимальная сумма-то?
Минимальная сумма в зависимости от стратегии и ваших пожеланий может быть разной.
Это не плохо, процесс автоматизируется. Но всё равно смотреть за этим нужно. Вдруг что-то поинтереснее будет из акций и облигаций, тогда надо не упустить.
@Тинькофф Инвестиции вы чего комментарии выключили в телеграм?
так уже давно этот сервис появился вроде... И там какая-то очень приличная комиссия автору стратегии и самому банку
Многообещающе. Но пока я в ваших вкладах подержу деньги.