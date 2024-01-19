В Еврокомиссии подтвердили предложение Apple разрешить разработчикам в ЕС доступ к бесконтактной оплате через NFC Статьи редакции
В декабре 2023 года о нём сообщали источники Reuters, знакомые с ходом антимонопольного дела против компании.
- Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что запросила отзывы заинтересованных участников рынка по поводу предложенного Apple решения.
- В частности, компания обязалась разрешить бесплатный доступ к NFC-чипам на iPhone и Apple Watch, а также функциям бесконтактной оплаты в iOS сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны. Правила будут действовать в течение 10 лет, а компания начнёт отчитываться за их исполнение, отметили в ЕК.
- В Apple подтвердили, что «взяли на себя обязательства» предоставить европейским пользователям возможность использовать для оплаты через NFC сторонние сервисы.
- Еврокомиссия обвинила Apple в недобросовестной конкуренции из-за ограничения доступа к бесконтактной оплате весной 2022 года. В декабре 2023 года источники Reuters, знакомые с деталями разбирательства, рассказали, что компания предложила предоставить конкурентам доступ к технологии.
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так гляди и Mir pay разрешат.
так уже и быть, продам самсунг, куплю айфон, уговорили.
вы только вдумайтесь, мир пэй, МИР ПЭЙ! мне бы если кто-то сказал в 2021 году, чтобы мы будем так топить и ждать мир пэй на айфонах, я бы посмеялся.
вот так да, как потрепало нас друзья.
ну ничего, вроде адаптировались.
Сперва в уведомлениях понадеялся, что там написано про разработчиков РФ, потом я проснулся.
Всё равно они в Европе
Угадайте компанию по описанию:
Не дает доступ к технологии/функции, которая находится в твоём устройстве, который как бы твоя собственность.
К сожалению, уже давно не только эппл. Мир покатился в капиталистический там тарары.
Ответ прост - если доступ к функции может быть использован ошибочно или злонамеренно, то это любая крутая компания. Угадал?
Функция доступа к некоей функции отсутствует. Апи не реализовано, например. Другие реализовали в своих телефонах? Ну это их проблемы.
Дискутируемо, например
бнв, эпл, мерседес, сименс, самсунг, бош, хуавей, делл, леново, ауди, сони, майкрософт, циска
не ну если мир пэй заведется и апки ставить можно будет со стороннего стора может даже посмотрю в их сторону
А на АВРОРА ОС будет работать МИР?
Надо было без вопросительного знака.
Только он и будет работать.
Когда у нас уже будет такая же тема, тяжко без нее.
Скоро разница между заднеприводными и топзасвоиденьги совсем нивелирутся
а самсунгобоги в какой категории?
*хоть бы незаднеприводные, хоть бы незаднепридводные*
Европейцы заставляют эпл воровать крутые фишки с китайских телефонов и с зелёного робота
Сперва юзб С, теперь доступ к нфс, лет через 5 можно будет и двойные приложения, второе пространство ожидать
Как же надо лохонуться, отвалив сумму за 90к и ещё не использовать устройство на полную мощность
во всем мире нет проблем использовать на всю мощность
:(((
Но хорошо что мучаюсь не я конечно.
Девушка говорит что стикеры работают через раз, непонятно нахуй это нужно.
Я не смог перейти на iPhone в своё время, а теперь совсем неактуально.
S23+ и всё прекрасно (и дешевле блядь в два раза почти)
"В Apple подтвердили, что «взяли на себя обязательства» предоставить европейским пользователям возможность"-это ни добровольно решили или принудительно?
Европейцы и установку в обход Апп Стора продавили. Правда там тоже какая-то хитрая модерация и отдельное ПО, но все же.