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Артур Томилко

В Еврокомиссии подтвердили предложение Apple разрешить разработчикам в ЕС доступ к бесконтактной оплате через NFC Статьи редакции

В декабре 2023 года о нём сообщали источники Reuters, знакомые с ходом антимонопольного дела против компании.

  • Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что запросила отзывы заинтересованных участников рынка по поводу предложенного Apple решения.
  • В частности, компания обязалась разрешить бесплатный доступ к NFC-чипам на iPhone и Apple Watch, а также функциям бесконтактной оплаты в iOS сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны. Правила будут действовать в течение 10 лет, а компания начнёт отчитываться за их исполнение, отметили в ЕК.
  • В Apple подтвердили, что «взяли на себя обязательства» предоставить европейским пользователям возможность использовать для оплаты через NFC сторонние сервисы.
  • Еврокомиссия обвинила Apple в недобросовестной конкуренции из-за ограничения доступа к бесконтактной оплате весной 2022 года. В декабре 2023 года источники Reuters, знакомые с деталями разбирательства, рассказали, что компания предложила предоставить конкурентам доступ к технологии.

#новости #applepay #ес

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58 комментариев
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 eugeny.dev

так гляди и Mir pay разрешат.

так уже и быть, продам самсунг, куплю айфон, уговорили.

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eugeny.dev

вы только вдумайтесь, мир пэй, МИР ПЭЙ! мне бы если кто-то сказал в 2021 году, чтобы мы будем так топить и ждать мир пэй на айфонах, я бы посмеялся.

вот так да, как потрепало нас друзья.

ну ничего, вроде адаптировались.

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30 комментариев
eugeny.dev

Сперва в уведомлениях понадеялся, что там написано про разработчиков РФ, потом я проснулся.

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Jack Novus

Всё равно они в Европе

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2 комментария
Владислав

Угадайте компанию по описанию:
Не дает доступ к технологии/функции, которая находится в твоём устройстве, который как бы твоя собственность.

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H0ttabych .

К сожалению, уже давно не только эппл. Мир покатился в капиталистический там тарары.

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1 комментарий
Д Хб

Ответ прост - если доступ к функции может быть использован ошибочно или злонамеренно, то это любая крутая компания. Угадал?

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Юрий Б.
Не дает доступ к технологии/функции, которая находится в твоём устройстве

Функция доступа к некоей функции отсутствует. Апи не реализовано, например. Другие реализовали в своих телефонах? Ну это их проблемы.

Дискутируемо, например

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Сергей Исаков

бнв, эпл, мерседес, сименс, самсунг, бош, хуавей, делл, леново, ауди, сони, майкрософт, циска

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неформат

не ну если мир пэй заведется и апки ставить можно будет со стороннего стора может даже посмотрю в их сторону

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Alexey

А на АВРОРА ОС будет работать МИР?

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eugeny.dev

Надо было без вопросительного знака.
Только он и будет работать.

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1 комментарий
Ян Мухин

Когда у нас уже будет такая же тема, тяжко без нее.

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jonewayne

Скоро разница между заднеприводными и топзасвоиденьги совсем нивелирутся

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eugeny.dev

а самсунгобоги в какой категории?

*хоть бы незаднеприводные, хоть бы незаднепридводные*

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1 комментарий
Rafa Ramazanoff

Европейцы заставляют эпл воровать крутые фишки с китайских телефонов и с зелёного робота
Сперва юзб С, теперь доступ к нфс, лет через 5 можно будет и двойные приложения, второе пространство ожидать

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Igor Zozulya

Как же надо лохонуться, отвалив сумму за 90к и ещё не использовать устройство на полную мощность

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Макс Кроу

во всем мире нет проблем использовать на всю мощность

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2 комментария
Alexey

:(((
Но хорошо что мучаюсь не я конечно.
Девушка говорит что стикеры работают через раз, непонятно нахуй это нужно.
Я не смог перейти на iPhone в своё время, а теперь совсем неактуально.
S23+ и всё прекрасно (и дешевле блядь в два раза почти)

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Олег Масленников

"В Apple подтвердили, что «взяли на себя обязательства» предоставить европейским пользователям возможность"-это ни добровольно решили или принудительно?

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Soludo

Европейцы и установку в обход Апп Стора продавили. Правда там тоже какая-то хитрая модерация и отдельное ПО, но все же.

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55 комментариев
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