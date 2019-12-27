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Пользователю нужно сфотографировать товар в приложении, а алгоритмы распознают тип товара и спрогнозируют цену и срок продажи.
Сервис объявлений «Юла» запустил функцию прогнозирования цены и срока продажи товаров, рассказали vc.ru в компании. Пока она доступна для части пользователей приложения на Android, когда функция появится на iOS — не уточняется.
Для запуска функции пользователь должен сфотографировать товар через приложение. Затем система его распознает и предложит уточнить характеристики: например, для смартфона это марка и объём внутренней памяти, а для обуви — бренд, цвет и размер. После этого система предложит рекомендуемые цены и укажет средний срок продажи при каждой из них.
Нейросеть обучена на 38 тысячах фотографий товаров в 178 категориях, размещённых на «Юле». По данным компании, тесты алгоритма показали 86% точность попадания в одну из пяти предложенных категорий.
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