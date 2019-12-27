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Татьяна Боброва
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«Юла» начала прогнозировать сроки продажи товаров при разной цене Материал редакции

Пользователю нужно сфотографировать товар в приложении, а алгоритмы распознают тип товара и спрогнозируют цену и срок продажи.

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Сервис объявлений «Юла» запустил функцию прогнозирования цены и срока продажи товаров, рассказали vc.ru в компании. Пока она доступна для части пользователей приложения на Android, когда функция появится на iOS — не уточняется.

Для запуска функции пользователь должен сфотографировать товар через приложение. Затем система его распознает и предложит уточнить характеристики: например, для смартфона это марка и объём внутренней памяти, а для обуви — бренд, цвет и размер. После этого система предложит рекомендуемые цены и укажет средний срок продажи при каждой из них.

«Юла»

Нейросеть обучена на 38 тысячах фотографий товаров в 178 категориях, размещённых на «Юле». По данным компании, тесты алгоритма показали 86% точность попадания в одну из пяти предложенных категорий.

При публикации объявлений пользователям всегда нужно указывать цену товара — обычно они высчитывают её самостоятельно, изучая похожие объявления. Это ценообразование в условиях неполноты информации — неизвестно, как быстро продаются товары по таким ценам.

Крупные магазины, самостоятельно регулирующие цены на свои товары, используют масштабные модели данных для механизмов ценообразования. Мы делаем такой механизм доступным каждому продавцу.

Егор Данилов
директор по продукту «Юлы»

#новость #юла

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