При публикации объявлений пользователям всегда нужно указывать цену товара — обычно они высчитывают её самостоятельно, изучая похожие объявления. Это ценообразование в условиях неполноты информации — неизвестно, как быстро продаются товары по таким ценам.

Крупные магазины, самостоятельно регулирующие цены на свои товары, используют масштабные модели данных для механизмов ценообразования. Мы делаем такой механизм доступным каждому продавцу.