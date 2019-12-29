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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: влагозащищенный телевизор, аналог Booking для экскурсий и «умный» матрас

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в «Стартапе дня» были четыре проекта и ролик на YouTube.

Я взял интервью у Алексея Комарова, основателя Itbb — сервиса перепродажи IT-компаний. Поговорили с ним о покупке небольших IT-бизнесов, как это делается, сколько стоит, какая мотивация у обоих участников сделки и кто несет риски.

Оказывается, есть специальные влагозащищенные телевизоры, предназначенные для установки в ванные комнаты. До чего дошел прогресс!

Телевизоры для ванной
Полгода назад узнал об этой продуктовой категории, с тех пор хочу о ней написать – пусть стартапа…
startupoftheday.ru

Американский Eight Sleep делает из матраса гаджет с датчиками, мобильным приложением и интеграцией с голосовыми помощниками. «Alexa, нагрей спальное место до 28 градусов.»

Матрас-гаджет Eight Sleep
Если рассматривать автомобиль как средство передвижения, то условный Kia идеален – он ездит, он не…
startupoftheday.ru

Идеальный новогодний сервис Futureme предлагает пользователям отправить письма самим себе в будущее.

Futureme - письма в будущее
Ещё один новогодний сервис – очень старый проект futureme, один из лидеров блога по простоте идеи.
startupoftheday.ru

Американский OnMyWay блокирует водителям смартфон на время поездки, чтобы они не отвлекались на SMS. Это не новость, таких приложений много, но этот стартап ещё и доплачивает за каждую милю безопасной поездки!

OnMyWay - купоны для аккуратных водителей
Что для вас дороже, жизнь или сэкономленные минуты? – спрашивал советский плакат. Американский…
startupoftheday.ru

И, конечно, вспоминаем проекты из выпусков предыдущих лет.

Younited Credit, Privacy.com, Mintos растут без новостей, organicbasics без новостей, Manifold без новостей и это плохие новости, Feastly давно продался, за ним больше не следим.

GetYourGuide

GetYourGuide – booking.com для экскурсий. Рынок стартапа куда хуже, чем гостиничный, достопримечательности уникальны и требовать с них комиссию куда сложнее, чем с отелей.

Последние годы стартап решает проблему с помощью экскурсий под собственным брендом, больше купить их негде, цены сравнивать не с чем – и, кажется, на эту модель делается большая ставка.

В мае компания привлекла невероятный раунд – $484 млн, пиарщики тогда хвастались 40 тысячами брендированных экскурсий за всю историю, но обещали сделать миллион к концу года. Для сравнения, чужих билетов GetYourGuide продает пару миллионов в месяц.

Kiwi

Kiwi.com – онлайн агентство по продажи билетов на самолеты. От всех конкурентов стартап отличается тем, что берет на себя смелость и сам придумывает стыковки авиакомпаний. Саратов-Домодедово прибывает в 11:00, Домодедово-Нью-Йорк улетает в 16:00 – ок, продаем Саратов-Нью-Йорк, за 5 часов пассажир добежит, неважно договорились авиакомпании между собой или нет.

Если первый рейс сильно опоздает и второй улетит с пустым креслом, то стартап сам возместит ущерб по правилам, похожим на правила авиакомпаний. Страховка, конечно, стоит kiwi денег, но он и цены на комбинированные билеты назначает сам, в марже его никто не ограничивает.

Стартап давно публично искал покупателя и, наконец, получилось. Контрольный пакет компании продан за €126 млн. Продукт при этом продолжает активно развиваться. В результатах поиска появились автобусные и железнодорожные маршруты.

Кроме того, Kiwi научился новым трюкам и в авиации – продавать билет туда-обратно или с дополнительным плечом, если так оказывается дешевле, чем нормальный прямой рейс в один конец.

GoCardless

Английский GoCardless сделал интерфейс приема банковских платежей. Предполагается что интернет-магазин или SaaS поставит кнопку в ряду других инструментов оплаты: Visa и Mastercard, PayPal, со счета (GoCardless), Bitcoin – как-то так.

Покупатель кликает, авторизуется в своем онлайн-банке и дело сделано. Продавец получает все мыслимые интеграции, статистики и API, не хуже, чем есть у любых других провайдеров, а сервис берет небольшую комиссию.

Стартап растет, последние объявленные числа – платежи на $15 млрд в год для 50 тысяч магазинов-клиентов. В феврале GoCardless привлек $75 млн инвестиций, в сентябре он вышел на рынок США.

#стартапдня #годспустя

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