Стартапы недели: влагозащищенный телевизор, аналог Booking для экскурсий и «умный» матрас

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в «Стартапе дня» были четыре проекта и ролик на YouTube.

Я взял интервью у Алексея Комарова, основателя Itbb — сервиса перепродажи IT-компаний. Поговорили с ним о покупке небольших IT-бизнесов, как это делается, сколько стоит, какая мотивация у обоих участников сделки и кто несет риски.

Оказывается, есть специальные влагозащищенные телевизоры, предназначенные для установки в ванные комнаты. До чего дошел прогресс!

Американский Eight Sleep делает из матраса гаджет с датчиками, мобильным приложением и интеграцией с голосовыми помощниками. «Alexa, нагрей спальное место до 28 градусов.»

Идеальный новогодний сервис Futureme предлагает пользователям отправить письма самим себе в будущее.

Американский OnMyWay блокирует водителям смартфон на время поездки, чтобы они не отвлекались на SMS. Это не новость, таких приложений много, но этот стартап ещё и доплачивает за каждую милю безопасной поездки!

И, конечно, вспоминаем проекты из выпусков предыдущих лет.

Younited Credit, Privacy.com, Mintos растут без новостей, organicbasics без новостей, Manifold без новостей и это плохие новости, Feastly давно продался, за ним больше не следим.

GetYourGuide – booking.com для экскурсий. Рынок стартапа куда хуже, чем гостиничный, достопримечательности уникальны и требовать с них комиссию куда сложнее, чем с отелей.

Последние годы стартап решает проблему с помощью экскурсий под собственным брендом, больше купить их негде, цены сравнивать не с чем – и, кажется, на эту модель делается большая ставка.

В мае компания привлекла невероятный раунд – $484 млн, пиарщики тогда хвастались 40 тысячами брендированных экскурсий за всю историю, но обещали сделать миллион к концу года. Для сравнения, чужих билетов GetYourGuide продает пару миллионов в месяц.

Kiwi.com – онлайн агентство по продажи билетов на самолеты. От всех конкурентов стартап отличается тем, что берет на себя смелость и сам придумывает стыковки авиакомпаний. Саратов-Домодедово прибывает в 11:00, Домодедово-Нью-Йорк улетает в 16:00 – ок, продаем Саратов-Нью-Йорк, за 5 часов пассажир добежит, неважно договорились авиакомпании между собой или нет.

Если первый рейс сильно опоздает и второй улетит с пустым креслом, то стартап сам возместит ущерб по правилам, похожим на правила авиакомпаний. Страховка, конечно, стоит kiwi денег, но он и цены на комбинированные билеты назначает сам, в марже его никто не ограничивает.

Стартап давно публично искал покупателя и, наконец, получилось. Контрольный пакет компании продан за €126 млн. Продукт при этом продолжает активно развиваться. В результатах поиска появились автобусные и железнодорожные маршруты.

Кроме того, Kiwi научился новым трюкам и в авиации – продавать билет туда-обратно или с дополнительным плечом, если так оказывается дешевле, чем нормальный прямой рейс в один конец.

Английский GoCardless сделал интерфейс приема банковских платежей. Предполагается что интернет-магазин или SaaS поставит кнопку в ряду других инструментов оплаты: Visa и Mastercard, PayPal, со счета (GoCardless), Bitcoin – как-то так.

Покупатель кликает, авторизуется в своем онлайн-банке и дело сделано. Продавец получает все мыслимые интеграции, статистики и API, не хуже, чем есть у любых других провайдеров, а сервис берет небольшую комиссию.

Стартап растет, последние объявленные числа – платежи на $15 млрд в год для 50 тысяч магазинов-клиентов. В феврале GoCardless привлек $75 млн инвестиций, в сентябре он вышел на рынок США.