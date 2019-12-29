О возможной утечке из-за неверной конфигурации одного из серверов рассказало издание «Коммерсантъ».

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Основатель сервиса DeviceLock Ашот Оганесян рассказал изданию «Коммерсантъ» об утечке персональных данных более 28 тысяч пользователей Госуслуг одного из российских регионов, предположительно Ханты-Мансийского автономного округа.

По его словам, информацию можно было скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных. Среди выложенных данных — ФИО, дата рождения, СНИЛС, ИНН, номер телефонов, электронная почта, информация о детях и другая персональная информация.

Оганесян проанализировал базу данных и выяснил, что она была получена из-за ошибки в конфигурации Elasticsearch-сервера, в результате которой сервер оказался в свободном доступе. Он был проиндексирован поисковиком Shodan 3-го декабря 2019 года — данные могли находиться в открытом доступе как минимум с этой даты, пишет «Ъ».

Также на сервере находились токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств и другая информация.