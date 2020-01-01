От сложностей с поиском инвесторов и формированием чёткой концепции приложения до записи совместного альбома с Moby и захвата рынка ментального здоровья.

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Основатели Calm Алекс Тью и Майкл Эктон Смит Inc.com

Что такое Calm

Сalm — это мобильное приложение для медитации и релаксации. Оно помогает пользователям бороться со стрессом, тревожностью, бессонницей и депрессией. Приложение доступно на английском, немецком, французском и испанском языках.

Как утверждают в Calm, самая популярная функция — 10-минутная медитация под названием The Daily Calm. Ежедневно в приложении появляется одна новая практика, которая доступна пользователям только в течение 24 часов.

Пользователь может получать регулярные напоминания о сеансе медитации. Короткие ежедневные инструкции разрабатывает Тамара Левитт, которая около 30 лет изучает различные медитативные практики.

Бизнес-модель Calm основана на продаже подписки. Скачать приложение можно бесплатно. Пользователю предоставляется тестовый доступ ко всей функциональности приложения в течение семи дней. Среди опций — не только ежедневные сеансы медитации, но и музыка для релаксации, помогающие заснуть получасовые аудиорассказы, расслабляющие фоновые заставки со звуками природы и мастер-классы от экспертов в области здоровья.

По истечении недели бесплатными останутся лишь некоторые функции, а для доступа к премиум-контенту понадобится подписка. Годовая подписка стоит $69,99, пожизненная — $399,99.

Идея Calm сформировалась не сразу

Эктон Смит на фоне персонажей игры Moshi Monsters elitebusiness

В 2011 году британские предприниматели Майкл Эктон Смит и Алекс Тью купили домен Calm.com за $140 тысяч.

Тью прославился тем, что в 2005 году создал одностраничный сайт с разрешением 1000 х 1000 пикселей под названием Million Dollar Homepage и заработал на нём $1 млн. Он предложил пользователям «стать владельцем части истории интернета» и стал продавать пиксели по цене $1 за штуку.

Эктон Смит владел компанией Mind Candy. В 2007 году она выпустила на британский рынок веб-игру Moshi Monsters, которая достигла показателя в 80 млн зарегистрированных пользователей. Пользователи в ней создавали и воспитывали виртуальных монстров.

Пик популярности Moshi Monsters пришёлся на 2012 год. Выручка Mind Candy за тот год составила $61 млн. Игру оценивали в $200 млн.

Конкретной бизнес-идеи у предпринимателей не было. Они хотели создать технологичный продукт, который помогал бы людям расслабляться. Но создатели не могли выбрать, на каком именно контенте — успокаивающих видео или расслабляющих саундтреках — сфокусироваться. Из них двоих только Тью к этому моменту уже давно увлекался практиками медитации.

Официальным годом запуска проекта стал 2012 год. Доли в Calm Эктон Смит с Тью поделили поровну. В 2013 году Тью переехал по работе в Сан-Франциско. Его партнёр остался в Великобритании.

Сформулировать чёткую концепцию для Calm Эктону Смиту помог его неудачный предпринимательский опыт. В 2013 году доходы Moshi Monsters упали. Дела компании шли всё хуже из-за распространения смартфонов и планшетов, которые британские родители покупали своим детям. Mind Candy перешла от чистой прибыли в $10,6 млн в 2012 году к убытку в $2,9 млн в 2013 году.

У компании не получилось выйти на рынок мобильных приложений и перестроить бизнес-модель, основанную на платной подписке. Moshi Monsters не смогла конкурировать с тысячами других игровых приложений.

«Я думал, что это конец света», — вспоминает Эктон Смит, которому в период с 2013 по 2016 год пришлось уволить 200 сотрудников.

В своих попытках удержать компанию на плаву бизнесмен испытывал постоянный стресс. По словам Эктона Смита, в то время он страдал от усталости и головных болей и часто просыпался в четыре утра.

В 2014 году Эктон Смит отправился в длительный отпуск в Австрию. После неудач Moshi Monst бизнесмен эмоционально выгорел, был измотан и опустошен. Чтобы вновь обрести душевное равновесие, он обратился к медитативным практикам. Этот способ снять накопившийся стресс сработал. Эктон Смит решил «оцифровать» свои практики и создать мобильное приложение с инструкциями по медитации.

Я понял, что это древний, но ценный навык, который может быть актуален для всех. Майкл Эктон Смит Сооснователь Calm

Поиск средств и полезных функций для пользователей

​Команда Calm

В 2015 году стартап заработал $2 млн. Эктон Смит и Тью пытались найти венчурное финансирование для развития Calm, но раз за разом слышали твёрдое «нет» на питч-сессиях.

«Когда это происходит десятки раз, вы начинаете задаваться вопросом, на правильном ли вы пути и не знают ли умные инвесторы больше вас», — вспоминает Эктон Смит. Один из инвесторов даже назвал идею «чепухой», которая «никогда не будет работать».

Представители фондов считали, что пользователи не захотят платить за контент Calm. Зачем вкладывать миллионы долларов в стартап с рискованной бизнес-моделью, в то время как в сети можно найти бесплатные инструкции по медитации?

В январе 2016 года Эктон Смит окончательно отошёл от управления Mind Candy и переехал в Сан-Франциско, чтобы сосредоточиться на новом бизнес-проекте.

В этом же году произошёл перелом в развитии стартапа. Анализируя активность подписчиков приложения, Смит и Тью заметили странную закономерность: резкий рост трафика ежедневно приходился на промежуток с 22:30 до 23:00. «Люди раньше включали белый шум, Netflix или подкасты, чтобы заснуть. Теперь они использовали наши медитации», — поясняет Эктон Смит.

В Calm поняли, что у аудитории есть потребность в самостоятельном продукте, который помогал бы бороться с бессонницей. В декабре 2016 года в приложении появилась опция аудиорассказов на ночь под названием Sleep Stories. В тот же год стартап представил пользователям функцию ежедневных десятиминутных медитаций под названием The Daily Calm.

Эти два продукта способствовали стремительному росту стартапа. Выручка Calm выросла с $7 млн в 2016 году до $22 млн к концу 2017 года. В 2017 году Calm стало «Мобильным приложением года» по версии Apple.

Успех «сонных историй» и сотрудничество со знаменитостями

App Tractor

«Люди смеялись над нами, когда мы говорили, что собираемся создавать сказки для взрослых», — вспоминает Эктон Смит. Сейчас около половины пользователей Calm используют приложение для сна, а не для медитации.

В аудиотеке Calm более 100 получасовых историй — от отрывков из классической литературы до эссе, детских рассказов и научных статей. Новые аудиорассказы пополняют коллекцию каждую неделю.

В компании отмечают, что интерес к таким история вызван в том числе коллаборациями со звёздами. Сказки на ночь пользователям приложения зачитывают в том числе Мэттью Макконахи, Леона Льюис и Стивен Фрай.

Запуск нового продукта помог Calm стать чем-то большим, чем просто приложение для медитации, и отстроиться от главного конкурента на рынке — Headspace. Эта компания появилась в 2011 году и одним из её учредителей стал британец Энди Паддикомб, десять лет изучавший практики медитации в буддистских монастырях.

У обоих стартапов есть «звёздные» инвесторы: Headspace поддерживает музыкант и актёр Джаред Лето, Calm — актёр Эштон Кутчер и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз.

Новые пути развития Calm

Звукоизолированная ​кабинка Calm

В феврале 2019 года Calm привлёк $88 млн во втором раунде финансирования при общей оценке в $1 млрд. Компания стала первым стартапом-«единорогом» в сфере ментального здоровья.

В привлечении венчурного финансирования стартапу помог всплеск общественного внимания в США к сфере психического здоровья, отмечает TechCrunch.

«Ещё несколько лет назад никто не говорил о ментальном здоровье, эта тема была в тени. Всё больше политиков говорят об этом, а СМИ воспринимают это как нечто нормальное», — говорит Эктон Смит. И добавляет: «Пятьдесят лет назад поднялась волна интереса вокруг физической подготовки, бега трусцой, аэробики, и теперь мы находимся в начале новой волны».

Выручка компании в 2018 году выросла в четыре раза в сравнении с годом ранее исоставила $80 млн. За 2019 год стартап планировал заработать $150 млн.

Приложение загрузили 60 млн раз, число платных подписчиков достигло 2 млн человек. Сейчас в офисе Calm в Сан-Франциско работают около 100 человек.

В 2018 году Calm инвестировала $3 млн в акционерный капитал XpresSpa — сеть магазинов и спа-салонов, которые находятся на территории 25 аэропортов США. Подписчики приложения могут получить здесь бесплатный десятиминутный сеанс расслабляющего массажа.

Осенью 2018 года стартап начал сотрудничать с American Airlines. Во время посадки самолёта на экранах, расположенных на спинках кресел, демонстрируют успокаивающие видеоролики Calm с природными пейзажами. В компании подсчитали, что таким образом с брендом будут взаимодействовать более чем 200 млн пассажиров в год. У Headspace есть аналогичные контракты с 12 авиакомпаниями, включая British Airways, United Airlines и Air Canada.

С января 2020 года видеоконтент Calm станет доступен в более чем 530 отелях Novotel в 60 странах мира.

В 2019 году стартап сосредоточился на поиске новых источников дохода и расширении охвата. Calm постепенно осваивается в корпоративном сегменте, где раньше доминировал Headspace.

В марте 2017 года главный конкурент Calm заключил соглашение с Национальной баскетбольной ассоциацией, договорившись о продаже 7 тысяч подписок на приложение для игроков и сотрудников ассоциации.

Сейчас у Calm насчитывается около 300 корпоративных клиентов. Кроме подписки компания хочет предлагать им специальные продукты, например, звукоизолированные офисные кабинки для медитации.

Планы

Эктон Смит говорит, что после краха Mind Candy он понял: популярность продукта может быть недолговечной: «Вы должны постоянно придумывать, что будет вашим следующим хитом».

Сейчас Calm развивает собственную музыкальную платформу с треками, которые помогают сосредоточиться или наоборот расслабиться, и звуками природы. В этом году американский артист Moby и исландская группа Sigur Rósе выпустили альбомы, доступные только в приложении Calm.

В 2020 году компания планирует сотрудничать с артистами разных музыкальных жанров — от кантри до heavy metal. В Calm хотят, чтобы артисты создавали продолжительные многочасовые треки для релаксации. В альбоме Moby Long Ambients 2, к примеру, шесть треков длительностью 37 минут каждый.

Стартап уже вышел за рамки мобильного приложения. Команда Calm опубликовала книгу с одноименным названием в британском издательстве Penguin Books и выпустила спрей для подушки с успокаивающим и расслабляющим эффектом.