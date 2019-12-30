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Альберт Хабибрахимов
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Создатели зашифрованной почты ProtonMail запустили бета-версию защищённого календаря Материал редакции

Proton Technologies планирует создать альтернативы и другим популярным сервисам Google.

4 комментария
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Компания Proton Technologies, которая развивает почтовый сервис ProtonMail и ProtonVPN, запустила бета-тестирование зашифрованного календаря ProtonCalendar. Об этом команда рассказала в официальном блоге.

ProtonCalendar шифрует названия событий, описание, местоположение и список их участников. Компания обещает, что никто посторонний, включая ProtonMail, не сможет просматривать записи в календаре пользователей.

Сервис почти не отличается от других календарей интерфейсом и функциями. Пользователи могут создавать, редактировать и удалять события, ставить напоминания и настраивать повтор событий каждый день, неделю или месяц. Позднее ProtonCalendar планирует добавить возможность делиться календарём с другими пользователями ProtonMail и отправлять приглашения на мероприятия всем.

Обзор событий на месяц
Редактирование события

Пока ProtonCalendar доступен только для пользователей платной версии ProtonMail. Компания пообещала открыть доступ к сервису для всех в 2020 году.

В будущем Proton Technologies планирует запускать защищённые альтернативы другим популярным сервисам. В блоге команда рассказала о защищённом облачном хранилище ProtonDrive.

Наша цель — создать и сделать доступными онлайн-продукты, которые служат пользователям, а не эксплуатируют их. Как и ProtonMail, ProtonCalednar ставит конфиденциальность пользователей на первое место. В этом отношении мы полярно противоположен Google.

С запуском бета-версии ProtonCalendar мы на один шаг стали ближе к тому, чтобы предоставить набор сервисов, которые могут заменить Google для пользователей, желающих больше контролировать свои данные.

Энди Йен
сооснователь и гендиректор Proton Technologies

VentureBeat пишет, что запуск ProtonCalendar говорит об амбициях компании в b2b-сфере. Proton Technologies пока не предлагает другим компаниям полноценный пакет корпоративных продуктов, но у неё есть тариф Professional с возможностью использовать домен организации.

#новость #protonmail

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4 комментария
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Alexander Zhikh

0

Вот честно даже не знаю. Вроде и полезно, но календарь можно и в оффлайне вести, если приватность превыше всего, это же всё-таки не письма слать. Хотя с другой стороны это развитие, это всегда хорошо.

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Omurbek Kadyrbekov

–1

Я первый)

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Ilya A. Malofeev

–1

Как и ProtonMail, ProtonCalednar ставит конфиденциальность пользователей.

Недопереведённое предложение?

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Виталий Черепанов

Ilya
0

просто ставит. или кладет!

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