Наша цель — создать и сделать доступными онлайн-продукты, которые служат пользователям, а не эксплуатируют их. Как и ProtonMail, ProtonCalednar ставит конфиденциальность пользователей на первое место. В этом отношении мы полярно противоположен Google.

С запуском бета-версии ProtonCalendar мы на один шаг стали ближе к тому, чтобы предоставить набор сервисов, которые могут заменить Google для пользователей, желающих больше контролировать свои данные.

