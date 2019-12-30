Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Proton Technologies планирует создать альтернативы и другим популярным сервисам Google.
Компания Proton Technologies, которая развивает почтовый сервис ProtonMail и ProtonVPN, запустила бета-тестирование зашифрованного календаря ProtonCalendar. Об этом команда рассказала в официальном блоге.
ProtonCalendar шифрует названия событий, описание, местоположение и список их участников. Компания обещает, что никто посторонний, включая ProtonMail, не сможет просматривать записи в календаре пользователей.
Сервис почти не отличается от других календарей интерфейсом и функциями. Пользователи могут создавать, редактировать и удалять события, ставить напоминания и настраивать повтор событий каждый день, неделю или месяц. Позднее ProtonCalendar планирует добавить возможность делиться календарём с другими пользователями ProtonMail и отправлять приглашения на мероприятия всем.
Пока ProtonCalendar доступен только для пользователей платной версии ProtonMail. Компания пообещала открыть доступ к сервису для всех в 2020 году.
В будущем Proton Technologies планирует запускать защищённые альтернативы другим популярным сервисам. В блоге команда рассказала о защищённом облачном хранилище ProtonDrive.
VentureBeat пишет, что запуск ProtonCalendar говорит об амбициях компании в b2b-сфере. Proton Technologies пока не предлагает другим компаниям полноценный пакет корпоративных продуктов, но у неё есть тариф Professional с возможностью использовать домен организации.
Вот честно даже не знаю. Вроде и полезно, но календарь можно и в оффлайне вести, если приватность превыше всего, это же всё-таки не письма слать. Хотя с другой стороны это развитие, это всегда хорошо.
Как и ProtonMail, ProtonCalednar ставит конфиденциальность пользователей.
Недопереведённое предложение?
Блоги компаний
Показать еще