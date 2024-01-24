Google добавила в браузер Chrome «умную» группировку вкладок и настройки оформления на основе ИИ Статьи редакции
В следующем обновлении в браузере появится функция генерации текста.
- Новые инструменты появились в версии Chrome 121 для Windows и macOS, сообщила Google. Они станут доступны пользователям в течение нескольких дней, начиная с США. Чтобы включить их нужно перейти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект» в «Настройках» браузера.
- Возможности ИИ можно будет использовать для автоматической группировки вкладок. Chrome покажет, как можно упорядочить открытые страницы по темам, а также предложит подходящие имена для папок.
- В настройках оформления браузера также появится функция создания тем с помощью ИИ. Она позволит менять фон и цвет интерфейса на основе выбранного визуального стиля, цвета или настроения.
- В следующем обновлении Chrome, которое выйдет в феврале 2024 года, станет доступна функция генерации текста, которую можно будет использовать на любом сайте, добавила Google.
- В декабре 2023 года Google представила свою «крупнейшую» модель генеративного ИИ Gemini. Её разные версии уже добавили в чат-бота Bard, а также смартфоны Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S24.
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Вкладки открыты так, как я этого захотел. Какого фига какая-то железяка будет тут чот за меня решать? Недавно в Опере тоже какая-то хрень встречалась - острова вкладок или как-то так. Поебень какая-то, чесгря.
P.S. А вообще похуй на Хром. ФФ рулит.
ФФ рулит - а ФФ это вообще что?
Золотые слова! Совсем охерели эти железяки бездушные. Ну кроме ФФ)
Согласен, хорошая группа. Дэйв Грол после Нирваны по настоящему раскрыл себя как музыкант
хром тормозной, жрет дофига ресурсов, передает в гугл куда ты ходишь, скоро забанят блокировщики рекламы. Перешел на ФФ бед не знаю.
Согласен. Хром такое же говно как и Яндекс браузер — заглядывающие в очко своим пользователям.
Но Safari пизже всех
Нужно чтобы браузер жрал еще больше ресурсов!
я уже давно пересел на другой браузер, но не так чтобы все кардинально поменялось, но все же
и в итоге перестал запускаться 😆
Что написаноGoogle добавила в браузер Chrome «умную» группировку вкладок и настройки оформления на основе ИИ
Что я вижуGoogle обновила своё spyware и еще какой-то маркетинговый булшит.
Не spyware, а "ваше очко уходит в зрительский зал", в смысле телеметрия ))
Так там так и написано 👍
Мозила рулит.
оперой пользуюсь, то же нормуль
Когда можно будет вкладки сделать вертикально слева?
Внедрение свистелок-перделок, которые мешают работать идет полным ходом.
Теперь гугл будет палить мои взрослые вкладки))))
скорее систематизировать уже давно спаленные
ИИ скоро научится закрывать вкладки - так скажем контроль детей
ИИ скоро научится закрывать вкладки - товарищ майор попросит и не только ИИ будет закрывать
Лучше отдельные пространства и несколько браузеров.
Несколько компов и общее хранилище файлов
запарили они уже добавлять всякую хрень, уже совсем не возможно будет пользоваться, где я столько оперативной памяти найду
"Надо просто купить новое устройство" :)
Звучит здорово, но я успел запутаться пока смотрел, как это будет выглядеть. Но можно и привыкнуть
Да хватит уже умничать, и так всё четко работало
В Опере с 100 версии такое есть. Как и AI помощник встроенный.
есть там все, единственная проблема что некоторые приблуды яндекса там не робят, к примеру нельзя открыть яндекс мост нельзя запустить онлайн в браузере
Как и музыка на заставке, которую невозможно отключить.
А то без ии мы бы сами не справились и не сгруппировали вкладки. Закрыл часть старого, забытого и не нужного вот и решение.
у меня стоит вообще таб суспендер, так что все ок, наф мне их ИИ нужен не понятно
Мы может быть и справились, но у многих срач не только на рабочем столе, но и в браузере)
То есть пользователи Хрома теперь еще и ИИ скармливают то где сидят, на каких сайтах с каким контентом? Приватность вышла из чата 🤣👍
Кстати после апдейта винды сегодня эмодзи стали объемные:
Гугл, который знает буквально все что вы делаете в браузере, когда его обвиняют в том что он сливает мета данные вкладок в ИИ
Типа на хромиуме она когда-то была 😂
как называются флаги, как активировать на 121 версии?
Сие упомянутое пока доступно ограниченному числу пользователей из США.
Ушел давно уже от хрома, тупить стал постоянно. Да и нововведения все эти мне как-то не особо полезны.
Почему вы думаете, что стали тупить из-за Хрома?
Че-то лишнее уже мутят. ФФ пользуюсь и кайфую.
да давно уже лишнее что-то блин происходит на фоне этого ИИ
абсолютно бесполезная штука.что-то пошла мода у многих компаний,что если напичкать всем подряд,то станет лучше...
если напичкать ИИ
Компы тех, кто пользуется гугл, не потянут столько вкладок, будут взлетать!
мне не нравятся подобные нововведения, если они еще без твоего ведома что-то там группируют хаха
в целом будет органичность и упорядоченность во вкладках, особенно я тот человек который открывает их в большом количестве ,мне будет интересно и полезно воспользоваться ею