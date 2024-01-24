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Артур Томилко

Google добавила в браузер Chrome «умную» группировку вкладок и настройки оформления на основе ИИ Статьи редакции

В следующем обновлении в браузере появится функция генерации текста.

  • Новые инструменты появились в версии Chrome 121 для Windows и macOS, сообщила Google. Они станут доступны пользователям в течение нескольких дней, начиная с США. Чтобы включить их нужно перейти в раздел «Экспериментальный искусственный интеллект» в «Настройках» браузера.
  • Возможности ИИ можно будет использовать для автоматической группировки вкладок. Chrome покажет, как можно упорядочить открытые страницы по темам, а также предложит подходящие имена для папок.
Как работает автоматическая группировка вкладок
  • В настройках оформления браузера также появится функция создания тем с помощью ИИ. Она позволит менять фон и цвет интерфейса на основе выбранного визуального стиля, цвета или настроения.
Пример создания темы с помощью ИИ
  • В следующем обновлении Chrome, которое выйдет в феврале 2024 года, станет доступна функция генерации текста, которую можно будет использовать на любом сайте, добавила Google.
Функция «Помоги мне написать»  
  • В декабре 2023 года Google представила свою «крупнейшую» модель генеративного ИИ Gemini. Её разные версии уже добавили в чат-бота Bard, а также смартфоны Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S24.

#новости #google #chrome

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67 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Вкладки открыты так, как я этого захотел. Какого фига какая-то железяка будет тут чот за меня решать? Недавно в Опере тоже какая-то хрень встречалась - острова вкладок или как-то так. Поебень какая-то, чесгря.

P.S. А вообще похуй на Хром. ФФ рулит.

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Олег Миллер

ФФ рулит - а ФФ это вообще что?

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3 комментария
Кузя

Золотые слова! Совсем охерели эти железяки бездушные. Ну кроме ФФ)

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Sokol

Согласен, хорошая группа. Дэйв Грол после Нирваны по настоящему раскрыл себя как музыкант

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Lmao

хром тормозной, жрет дофига ресурсов, передает в гугл куда ты ходишь, скоро забанят блокировщики рекламы. Перешел на ФФ бед не знаю.

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5 комментариев
Невероятный Блондин

Согласен. Хром такое же говно как и Яндекс браузер — заглядывающие в очко своим пользователям.
Но Safari пизже всех

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2 комментария
Невкусно и грустно

Нужно чтобы браузер жрал еще больше ресурсов!

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Денис Васин

я уже давно пересел на другой браузер, но не так чтобы все кардинально поменялось, но все же

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Nonna T.

и в итоге перестал запускаться 😆

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Labeling

Что написано

Google добавила в браузер Chrome «умную» группировку вкладок и настройки оформления на основе ИИ

Что я вижу

Google обновила своё spyware и еще какой-то маркетинговый булшит.
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Главный по ВЦ

Не spyware, а "ваше очко уходит в зрительский зал", в смысле телеметрия ))

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Невероятный Блондин

Так там так и написано 👍

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Стереографика - чудо иллюзии

Мозила рулит.

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Денис Васин

оперой пользуюсь, то же нормуль

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fullstackoff

Когда можно будет вкладки сделать вертикально слева?

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Разработка Телеграм-ботов

Внедрение свистелок-перделок, которые мешают работать идет полным ходом.

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Сергей Пахомов
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Никита Хархардинов

Теперь гугл будет палить мои взрослые вкладки))))

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Zloy Marketolog
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Вадим Чиняев

скорее систематизировать уже давно спаленные

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1 комментарий
Denis Azarenko

ИИ скоро научится закрывать вкладки - так скажем контроль детей

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Виктория В.

ИИ скоро научится закрывать вкладки - товарищ майор попросит и не только ИИ будет закрывать

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Вадим Д.

Лучше отдельные пространства и несколько браузеров.

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Артем Жаров

Несколько компов и общее хранилище файлов

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2 комментария
Сергей Пахомов

запарили они уже добавлять всякую хрень, уже совсем не возможно будет пользоваться, где я столько оперативной памяти найду

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Alexey Ivanov

"Надо просто купить новое устройство" :)

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debil
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Sokol

Звучит здорово, но я успел запутаться пока смотрел, как это будет выглядеть. Но можно и привыкнуть

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Тимофей Измайлов
добавила в браузер Chrome «умную» группировку вкладок

Да хватит уже умничать, и так всё четко работало

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Revenant

В Опере с 100 версии такое есть. Как и AI помощник встроенный.

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Олег Миллер

есть там все, единственная проблема что некоторые приблуды яндекса там не робят, к примеру нельзя открыть яндекс мост нельзя запустить онлайн в браузере

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Zloy Marketolog

Как и музыка на заставке, которую невозможно отключить.

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4 комментария
Марсель Г.

А то без ии мы бы сами не справились и не сгруппировали вкладки. Закрыл часть старого, забытого и не нужного вот и решение.

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Виктория В.

у меня стоит вообще таб суспендер, так что все ок, наф мне их ИИ нужен не понятно

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dr. Dolittle

Мы может быть и справились, но у многих срач не только на рабочем столе, но и в браузере)

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Главный по ВЦ

То есть пользователи Хрома теперь еще и ИИ скармливают то где сидят, на каких сайтах с каким контентом? Приватность вышла из чата 🤣👍

Кстати после апдейта винды сегодня эмодзи стали объемные:

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Коммунист

Гугл, который знает буквально все что вы делаете в браузере, когда его обвиняют в том что он сливает мета данные вкладок в ИИ

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noname

Типа на хромиуме она когда-то была 😂

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1 комментарий
Тим

как называются флаги, как активировать на 121 версии?

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Алексей Леденев

Сие упомянутое пока доступно ограниченному числу пользователей из США.

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Дуайт Шрут

Ушел давно уже от хрома, тупить стал постоянно. Да и нововведения все эти мне как-то не особо полезны.

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Сергей Сергеев

Почему вы думаете, что стали тупить из-за Хрома?

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Аникин

Че-то лишнее уже мутят. ФФ пользуюсь и кайфую.

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rigens rogi

да давно уже лишнее что-то блин происходит на фоне этого ИИ

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Наталья Филиппова

абсолютно бесполезная штука.что-то пошла мода у многих компаний,что если напичкать всем подряд,то станет лучше...

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rigens rogi

если напичкать ИИ

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Оптимист

Компы тех, кто пользуется гугл, не потянут столько вкладок, будут взлетать!

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rigens rogi

мне не нравятся подобные нововведения, если они еще без твоего ведома что-то там группируют хаха

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In the Abyss

в целом будет органичность и упорядоченность во вкладках, особенно я тот человек который открывает их в большом количестве ,мне будет интересно и полезно воспользоваться ею

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64 комментария
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