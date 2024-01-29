{"id":14245,"url":"\/distributions\/14245\/click?bit=1&hash=7ad08f0288a166d66aed683200f1b4b296cd7598167807976adf34bd873651fc","title":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0441 \u0418\u0418","buttonText":"\u0412\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"38f9e2a8-4525-568b-87df-f9504e612f3e"}
Соцсети
Таня Боброва

Некоторые пользователи TikTok заметили новый контент — в соцсети говорят, что не меняли работу в России с 2022 года Статьи редакции

Вероятно, новые ролики и зарубежные видео появляются по ошибке.

  • Некоторые пользователи TikTok в России получили доступ к публикации и просмотру новых роликов, пишет Forbes со ссылкой на агентства, которые работают с блогерами. Основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов говорит о двух волнах: в ноябре-декабре 2023-го и в январе 2024-го. По его словам, в это же время для части бизнес-кабинетов в соцсети открылась и возможность запускать таргетированную рекламу.
  • TikTok-продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак подтвердил, что «месяц-два» назад в российском TikTok стало возможно увидеть новый, в том числе зарубежный, контент. В его случае эта возможность пропала быстро: «Я просто зашёл в TikTok (с российской SIM-картой и без VPN), а там — новый контент. Полистал — прикольно. На следующий день у меня уже ничего не работало».
  • По словам Пака, его знакомые тоже периодически видят новые ролики. Маркетолог и создатель блога об SMM Dnative Алексей Ткачук отметил, что свежие видео «прорываются» в российский TikTok не впервые, но нельзя сказать, что массово. При этом часть компаний говорит, что снятия ограничений не заметили: например, агентство influence-маркетинга Hype Agency и агентство Social Stars.

Что говорят в TikTok и с чем могут быть связаны изменения

  • Представитель TikTok заявил, что «в работе сервиса в России не было изменений с марта 2022 года». По словам близкого к компании источника, в соцсети не фиксировали случаи появления в доступе нового контента и открытия возможности таргетинга в личных кабинетах для бизнеса в России. В ByteDance (материнская компания TikTok) на момент публикации не ответили на запрос Forbes.
  • Опрошенные изданием участники рынка в основном педполагают, что периодически возникающий доступ к новому контенту — следствие сбоев в работе приложения. Об этом говорят и в «Роскомсвободе»: например, если компания обновляла инфраструктуру и допустила ошибку.

Действительно, бывает так, что TikTok отлагивает и показывает новый контент внутри России — это может длиться как несколько секунд, так и более продолжительное время. Такие глюки могут быть связаны с обновлениями приложения.

«Роскомсвобода»
  • В крупных соцсетях меняются в том числе серверы, которые «отдают» контент, добавляют в «Роскомсвободе»: «И если где-то есть набор правил, что кому показывать, а что нет, эти правила могут сбоить при появлении новых серверов. Мониторинг это отлавливает, и админы чинят».
  • TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать ролики из-за рубежа в марте 2022 года из-за закона о «фейках». Тогда же соцсеть запретила российским пользователям запускать рекламу в приложении. Но пользователи могут обойти ограничения — например, с помощью зарубежной SIM-карты и VPN.

#новости #tiktok

723 показа
961 открытие
0
5 комментариев
Слегка Придурковатый

Совершенно похуй.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
новые ролики и зарубежные видео появляются по ошибке

Ошибку уже разжаловали до капитана.

Ответить
Развернуть ветку
Rigos

В ТикТоке же люди с лишней хромосомой сидят, что им верить?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Маркин

ахах они нам двери закрывают, а мы в форточку🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

«Я просто зашёл в TikTok (с российской SIM-картой и без VPN), а там — новый контент. Полистал — прикольно. На следующий день у меня уже ничего не работало»

Как было на самом деле. Забыл отключить ВНП или перенаправить симку на РФ.
Причины: забывчивый, пьяный, идиот. Растрындел друзьям, те подхватили и появилась новость аж на главной странице.
У аудитории тиктока и башня в Париже горела. Люди вы кому верите то? Теперь проверять подобный бред не надо?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
2 комментария
Раскрывать всегда
null