Некоторые пользователи TikTok заметили новый контент — в соцсети говорят, что не меняли работу в России с 2022 года Статьи редакции
Вероятно, новые ролики и зарубежные видео появляются по ошибке.
- Некоторые пользователи TikTok в России получили доступ к публикации и просмотру новых роликов, пишет Forbes со ссылкой на агентства, которые работают с блогерами. Основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов говорит о двух волнах: в ноябре-декабре 2023-го и в январе 2024-го. По его словам, в это же время для части бизнес-кабинетов в соцсети открылась и возможность запускать таргетированную рекламу.
- TikTok-продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак подтвердил, что «месяц-два» назад в российском TikTok стало возможно увидеть новый, в том числе зарубежный, контент. В его случае эта возможность пропала быстро: «Я просто зашёл в TikTok (с российской SIM-картой и без VPN), а там — новый контент. Полистал — прикольно. На следующий день у меня уже ничего не работало».
- По словам Пака, его знакомые тоже периодически видят новые ролики. Маркетолог и создатель блога об SMM Dnative Алексей Ткачук отметил, что свежие видео «прорываются» в российский TikTok не впервые, но нельзя сказать, что массово. При этом часть компаний говорит, что снятия ограничений не заметили: например, агентство influence-маркетинга Hype Agency и агентство Social Stars.
Что говорят в TikTok и с чем могут быть связаны изменения
- Представитель TikTok заявил, что «в работе сервиса в России не было изменений с марта 2022 года». По словам близкого к компании источника, в соцсети не фиксировали случаи появления в доступе нового контента и открытия возможности таргетинга в личных кабинетах для бизнеса в России. В ByteDance (материнская компания TikTok) на момент публикации не ответили на запрос Forbes.
- Опрошенные изданием участники рынка в основном педполагают, что периодически возникающий доступ к новому контенту — следствие сбоев в работе приложения. Об этом говорят и в «Роскомсвободе»: например, если компания обновляла инфраструктуру и допустила ошибку.
- В крупных соцсетях меняются в том числе серверы, которые «отдают» контент, добавляют в «Роскомсвободе»: «И если где-то есть набор правил, что кому показывать, а что нет, эти правила могут сбоить при появлении новых серверов. Мониторинг это отлавливает, и админы чинят».
- TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать ролики из-за рубежа в марте 2022 года из-за закона о «фейках». Тогда же соцсеть запретила российским пользователям запускать рекламу в приложении. Но пользователи могут обойти ограничения — например, с помощью зарубежной SIM-карты и VPN.
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Совершенно похуй.
Ошибку уже разжаловали до капитана.
В ТикТоке же люди с лишней хромосомой сидят, что им верить?
ахах они нам двери закрывают, а мы в форточку🤣🤣🤣
«Я просто зашёл в TikTok (с российской SIM-картой и без VPN), а там — новый контент. Полистал — прикольно. На следующий день у меня уже ничего не работало»
Как было на самом деле. Забыл отключить ВНП или перенаправить симку на РФ.
Причины: забывчивый, пьяный, идиот. Растрындел друзьям, те подхватили и появилась новость аж на главной странице.
У аудитории тиктока и башня в Париже горела. Люди вы кому верите то? Теперь проверять подобный бред не надо?