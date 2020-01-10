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Лиана Липанова
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Reddit запретил пользователям публиковать дипфейки и выдавать себя за других людей Материал редакции

Но запрет не касается юмористических материалов.

  • Reddit запретил пользователям выдавать себя за других людей или компании, публикуя дипфейки и другие вводящие в заблуждение материалы. Нарушение этого пункта может привести к удалению материалов или бану аккаунта, считает The Verge.
  • Это правило не касается юмористических материалов, поэтому платформа будет учитывать контекст «пародии».
  • Представитель Reddit объяснил, что новые правила помогут избежать потенциальных проблем в будущем, например, платформа пытается предотвратить распространение дипфейков политиков. В 2018 году жалобы на подражание другому человеку составили только 2,3% от общего количества жалоб, рассказали в Reddit.
Reddit bans impersonation on its platform
The new policies could help Reddit shut down misinformation campaigns.
www.theverge.com

#новость #reddit

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Краткая история популярности соцсетей в поиске Google — сейчас растут только Reddit и Instagram
График опубликовало издание Chartr в феврале 2019 года.
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2 комментария
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Татьяна Носикова

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спасибо vc за то, что я узнаю с его помощью новые слова)) сегодня я узнала, что такое deepfake

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Julia Likhacheva

0

Потом Reddit скажет, что это шутка)

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