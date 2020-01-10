Reddit запретил пользователям публиковать дипфейки и выдавать себя за других людей
Материал редакции
Но запрет не касается юмористических материалов.
Reddit запретил пользователям выдавать себя за других людей или компании, публикуя дипфейки и другие вводящие в заблуждение материалы. Нарушение этого пункта может привести к удалению материалов или бану аккаунта, считает The Verge.
Это правило не касается юмористических материалов, поэтому платформа будет учитывать контекст «пародии».
Представитель Reddit объяснил, что новые правила помогут избежать потенциальных проблем в будущем, например, платформа пытается предотвратить распространение дипфейков политиков. В 2018 году жалобы на подражание другому человеку составили только 2,3% от общего количества жалоб, рассказали в Reddit.
Татьяна Носикова
спасибо vc за то, что я узнаю с его помощью новые слова)) сегодня я узнала, что такое deepfake
Julia Likhacheva
Потом Reddit скажет, что это шутка)