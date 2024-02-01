Universal Music начала удалять из TikTok свои каталоги — из-за спора о платежах артистам и использовании ИИ Статьи редакции
Соцсеть назвала решение «разочаровывающим».
- Из соцсети начали пропадать каталоги песен Тейлор Свифт, Дрейка, Гарри Стайлса, Билли Айлиш, Адель и других артистов, с которыми сотрудничает лейбл, пишет The Verge. Лицензионное соглашение между Universal Music Group (UMG) и TikTok истекло 31 января 2024 года, но стороны не смогли договориться о его продлении.
- 30 января 2024-го в UMG заявили, что TikTok пытается построить музыкальный бизнес «без справедливой оплаты» артистам и авторам песен», а также не прилагает «достаточно усилий» для борьбы с контентом, который нарушает авторские права, в том числе созданным с использованием ИИ.
- В TikTok ответили, что «разочарованы» решением Universal Music отказаться от поддержки «платформы с более чем миллиардом пользователей», и обвинили лейбл в том, что он «ставит собственную жадность выше интересов своих артистов».
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В тикток были каталоги музыки? О_о
А как еще музыку в видосы добавлять не наступив на грабли авторских прав?
Я просто совсем не фанат и даже не любитель этого формата в целом и тиктока в частности. Для меня это всё ещё сборник хрени для 10-11-летних детей. Могу заблуждаться, но иначе не могу это воспринимать 🤷🏻♂️
отличная площадка для рекламы бизнеса
Сейчас там уже намного больше именно взрослой аудитории и много профессионалов в своей области
Возможно, не видел. Ни один из знакомых специалистов и профессионалов там никогда и ничего не постил.
Ну да и хвост с ним. Просто полезного я там ни разу не видел.
Эдакое пикабу, только с совсем бесполезным контентом и строго в видеоформате.
профессиональные продаваны херни для молодежи и скам.
песни самых популярных артистов на этой площадке начали удалять мда...естественно соц сеть назвала это решение разочарованием
В тик токе единственном выплаты были за «созданное» содержимое, а не за воспроизведение. Это не справедливо. Кто-то танцует на камеру, смотрят 10000 подписчиков, но тик ток делает выплату за 1 созданный ролик, а не 10000 воспроизведений.
Да вроде артистам было выгодно, что их какой-то отдельный трэк мог взять и взлететь просто из воздуха просто благодаря тренду в тик токе. Зачем отказываться, не очень понимаю.