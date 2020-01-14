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Соцсети
Татьяна Боброва
10 093

Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте» — пропала лента новостей, а некоторые страницы оказались «удалены» Материал редакции

В соцсети говорят, что уже чинят.

42 комментария
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Днём 14 января 2020 года пользователи сообщили в Twitter о сбое в работе «ВКонтакте». Часть пользователей в диалогах и списках друзей начали отображаться как «DELETED», также не отображается лента новостей.

george 🕷 @netreipz
вк сейчас просто- #вкживи https://t.co/aUtyXxj2gF
Саня Мамбл @r0LTmHKUcs0pz3T
Вконтакте сломался(((

Кто знает, что происходит!?! https://t.co/GIp3hPxjQL

По данным Downdetector на 17:20 мск, на неполадки в работе соцсети пожаловались более 17 тысяч человек. Сбой затронул многие города России, в том числе Москву и Санкт-Петербург.

Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru сбой: «У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов “ВКонтакте”, но мы оперативно восстанавливаем работу».

#новость #сбои #вконтакте

Соцсети
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Раритет: Марк Цукерберг в тапках рассказывает в 2005 году, зачем нужен Facebook
Тогда он считал, что это просто список студентов, который нужен для того, чтобы быть в курсе событий.
5
15
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42 комментария
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Дмитрий Лебедев

17

Наконец-то нормальная лента новостей стала отображаться

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Артём Патлусов

13

Я уже начал думать, что произошло массовое вымирание, а меня не позвали.

Ответить

Sergei Timofeyev

Артём
4

- Все в окно прыгают и ты будешь?

- А меня не позвали! :((

Ответить

Николай Шелопугин

8

Именно так будет выглядеть ВК лет через 10. Скриньте!

Ответить

Артём Патлусов

Николай
10

Именно так будет выглядеть суверенный Интернет в РФ лет через 10. Скриньте!

Ответить

Саша Здоров

7

Зашёл на Vc проверить, это у меня проблема или нет

Ответить

Валентина Кольченко

Саша
0

У меня тоже сломался(

Ответить

Владимир Романов

7

20 год, вк нужно было удалить уже самому)

Ответить

DeadFine Nosurname

Владимир
0

Вот же, удалили

Ответить

Yuri Ahmedov

6

Товарищ майор кофе пролил.

Ответить

Andrew Simon

4

Хороший ход. Заставили меня впервые в этом году залезть в вк). Вроде все работает.

Ответить

Евгений Петров

Andrew
0

Впервые в этом десятилетии! Так понтовее звучит.

Ответить

sasha supertouch

Евгений
0

Недавно в статье был спор, что нынешний год это не новое десятилетие. Так что аккуратнее с высказываниями)

Ответить

Егор Иванов

3

Пизда вк

Ответить

Владлен Рогожин

2

Так смешно, все запаниковали в вк))))

Ответить

Maxim Martsinkus

2

В Казахстане тоже сломалось, буду держать в курсе, кому интересно.

Ответить

Maxim Martsinkus

Maxim
0

постепенно восстанавливается все.

Ответить

Стас Будда

2

Вкапокалипсис ))

Ответить

Антон Лисин

0

Прям, как без ВК то ...

Ответить

Антон Гранд

Антон
2

Как без ВК то?

Ответить

Артём Патлусов

0

Прошло пару минут, а #вкживи уже на первой строчке в Твиттере.

Ответить

Sergei Timofeyev

Артём
2

Как старому лесбияну, третья строчка греет душу. :)

Ответить

DeadFine Nosurname

Sergei
0

Дима с Женей напирают, осторожно

Ответить

Даяна Трусова

0

Всё вк восстановился

Ответить

Egor Glukhov

Даяна
1

Возможно, зря.

Ответить

Алматинский Движ

0

Мда, немедленно возместить ущерб) кто за? ЛАЙК

Ответить

Люц Шнайдер

Алматинский
1

"Класс"

Ответить

Дмитрий Тимофеев

0

🍃

Ответить

Nikita Grigoryev

0

🤯

Ответить

Даяна Трусова

0

Что делать 

Ответить

Sergei Timofeyev

Даяна
0

молиться и ждать

Ответить

Даяна Трусова

0

Долго ждать?? 

Ответить

Артём Патлусов

Даяна
0

ВК пока никак не комментирует ситуацию.

Ответить

Виталий Ваганов

Даяна
0

у некоторых всё нормально, никому не известно что - "это"...

Ответить

Валентина Кольченко

Даяна
0

У всех по-разному,может по регионам как-то восстанавливают работу.

Ответить

Eblevich

0

Интересно, как реклама будет работать? Не хочется на паузу ставить.

Ответить

Hambala Fully

0

ну R.I.P. lil peep как говорится

Ответить

Алматинский Движ

0

И у нас в Алматы так же

Ответить

Саша Здоров

0

#ВКЖиви

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Oleg Dergilev

0

Может оно и к лучшему...

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Ксения Платонова

0

Дааааа, я люто озадачилась, почему это я в ЧС у мужа и страничка удалена. А это как обычно #вкживи

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Евгений Разманов

0

А всё спрашивают, кто в ВК ещё сидит - вон сколько комментов!

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