В соцсети говорят, что уже чинят.

В закладки

Днём 14 января 2020 года пользователи сообщили в Twitter о сбое в работе «ВКонтакте». Часть пользователей в диалогах и списках друзей начали отображаться как «DELETED», также не отображается лента новостей.

По данным Downdetector на 17:20 мск, на неполадки в работе соцсети пожаловались более 17 тысяч человек. Сбой затронул многие города России, в том числе Москву и Санкт-Петербург.