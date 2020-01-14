Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
В соцсети говорят, что уже чинят.
Днём 14 января 2020 года пользователи сообщили в Twitter о сбое в работе «ВКонтакте». Часть пользователей в диалогах и списках друзей начали отображаться как «DELETED», также не отображается лента новостей.
По данным Downdetector на 17:20 мск, на неполадки в работе соцсети пожаловались более 17 тысяч человек. Сбой затронул многие города России, в том числе Москву и Санкт-Петербург.
Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru сбой: «У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов “ВКонтакте”, но мы оперативно восстанавливаем работу».
Я уже начал думать, что произошло массовое вымирание, а меня не позвали.
Именно так будет выглядеть ВК лет через 10. Скриньте!
Именно так будет выглядеть суверенный Интернет в РФ лет через 10. Скриньте!
Зашёл на Vc проверить, это у меня проблема или нет
20 год, вк нужно было удалить уже самому)
Хороший ход. Заставили меня впервые в этом году залезть в вк). Вроде все работает.
Впервые в этом десятилетии! Так понтовее звучит.
Недавно в статье был спор, что нынешний год это не новое десятилетие. Так что аккуратнее с высказываниями)
В Казахстане тоже сломалось, буду держать в курсе, кому интересно.
Прям, как без ВК то ...
Прошло пару минут, а #вкживи уже на первой строчке в Твиттере.
Как старому лесбияну, третья строчка греет душу. :)
Всё вк восстановился
Мда, немедленно возместить ущерб) кто за? ЛАЙК
Что делать
Долго ждать??
У всех по-разному,может по регионам как-то восстанавливают работу.
Дааааа, я люто озадачилась, почему это я в ЧС у мужа и страничка удалена. А это как обычно #вкживи
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