Direct на компьютере будет таким же, как и в мобильной версии Instagram.
Instagram начал внедрять раздел личных сообщений Direct в веб-версию соцсети. С 14 января 2020 года «небольшой процент» пользователей по всему миру смогут обмениваться сообщения в компьютерной версии Instagram.
Новую функцию пока тестируют, подробная информации о полномасштабном запуске появится позже, уточнили в компании. Уведомления о новых сообщениях будут приходить на рабочий стол.
Direct на компьютере будет таким же, как и в мобильной версии, объяснили в Instagram. Пользователи смогут перейти чат в специальном разделе или напрямую со страницы профиля, создавать группы, лайкать сообщения в переписке двойным нажатием, отправлять файлы с компьютера и видеть общее количество непрочитанных сообщений.
Nikolay Werner
Инста в этом плане просто мегазашкварная хуйня. У них есть API, по которому многие сервисы в любых комбинациях постят фотки по расписанию и без, но нет, мы не дадим простым пользователям кинуть фоточку с компа: мы же тока про мобилкииии! Все вокруг делают адекватные клиенты под все платформы, но нееееет, инста с миллионными бюджетами портирует на планшеты всратое приложение для мобил.
Блять! Да даже на мобиле я не могу ответить на сообщение, которое лайкнул перед этим потому что кнопка пропала... Кароч, фейсбук и инста — сранные уёбки, которым плевать на пользотелей и они делают что хотят потому что всё равно весь мир уже подсел и не слезет.
Nesterov IgorNikolay
true. Но жоп слишком много в инсте, поэтому да не слезешь. Удалился недавно, а потом выяснилось что больше половины девушек с которыми я знакомился на улице, есть только контакт в инсте, пришлось восстановиться)
Ксения Платонова
НУ НАКАНЕЦ ТАААААА!!!!!!!!
Денис Дизкейн
Бестолковая, отупляющая шняга, с 99% контента для длбо#бов, ваш инстаграм. Хуже только тик-ток.
Mykyta Yemelianovskyi
Шёл 2020 год, хех
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Константин Лузин
ИТС РЕВОЛЮШЕН, ДЖОНИ
Sakari Sauso
заебись, сейчас chrome canary для этого использую
Андрей Викторович