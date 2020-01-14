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Лиана Липанова
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Instagram начал тестировать обмен личными сообщениями в веб-версии Материал редакции

Direct на компьютере будет таким же, как и в мобильной версии Instagram.

  • Instagram начал внедрять раздел личных сообщений Direct в веб-версию соцсети. С 14 января 2020 года «небольшой процент» пользователей по всему миру смогут обмениваться сообщения в компьютерной версии Instagram.
  • Новую функцию пока тестируют, подробная информации о полномасштабном запуске появится позже, уточнили в компании. Уведомления о новых сообщениях будут приходить на рабочий стол.
  • Direct на компьютере будет таким же, как и в мобильной версии, объяснили в Instagram. Пользователи смогут перейти чат в специальном разделе или напрямую со страницы профиля, создавать группы, лайкать сообщения в переписке двойным нажатием, отправлять файлы с компьютера и видеть общее количество непрочитанных сообщений.
Instagram starts bringing DMs to the web
At long last.
www.theverge.com

#новость #instagram

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Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте» — пропала лента новостей, а некоторые страницы оказались «удалены»
В соцсети говорят, что уже чинят.
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8 комментариев
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Nikolay Werner

6

Инста в этом плане просто мегазашкварная хуйня. У них есть API, по которому многие сервисы в любых комбинациях постят фотки по расписанию и без, но нет, мы не дадим простым пользователям кинуть фоточку с компа: мы же тока про мобилкииии! Все вокруг делают адекватные клиенты под все платформы, но нееееет, инста с миллионными бюджетами портирует на планшеты всратое приложение для мобил.
Блять! Да даже на мобиле я не могу ответить на сообщение, которое лайкнул перед этим потому что кнопка пропала... Кароч, фейсбук и инста — сранные уёбки, которым плевать на пользотелей и они делают что хотят потому что всё равно весь мир уже подсел и не слезет.

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Nesterov Igor

Nikolay
0

true. Но жоп слишком много в инсте, поэтому да не слезешь. Удалился недавно, а потом выяснилось что больше половины девушек с которыми я знакомился на улице, есть только контакт в инсте, пришлось восстановиться)

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Ксения Платонова

3

НУ НАКАНЕЦ ТАААААА!!!!!!!!

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Денис Дизкейн

2

Бестолковая, отупляющая шняга, с 99% контента для длбо#бов, ваш инстаграм. Хуже только тик-ток.

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Mykyta Yemelianovskyi

0

Шёл 2020 год, хех

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Комментарий удален

Константин Лузин

0

ИТС РЕВОЛЮШЕН, ДЖОНИ

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Sakari Sauso

0

заебись, сейчас chrome canary для этого использую

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Андрей Викторович

0
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