- «Одноклассники» суммарно выплатят разработчикам мобильных игр более 600 млн рублей за 2019 год — в два раза больше, чем годом ранее. Сумма выплат разработчикам на всех платформах составит более 3,2 млрд рублей. Также за год соцсеть выплатила разработчикам в три раза больше денег за размещение рекламы в их играх, чем в 2018 году.
- Выручка маркетплейса товаров из Китая, который «Одноклассники» запустили в апреле 2018 года, выросла на 29,4%. Суммарное количество заказов превысило 4,5 млн. В компании отмечают, что 42% покупателей совершали повторные покупки через месяц после первого заказа. В 2020 году технологии сервиса будут интегрированы в совместные продукты с AliExpress Russia.
- В 2019 году количество предпринимателей, которые ведут страницы в «Одноклассниках», превысило 1 млн человек. Доходы от продвижения малого и среднего бизнеса через рекламные инструменты внутри соцсети выросли за год в 2,2 раза.
- Среднее время просмотра видео в соцсети выросло на 27% в 2019 году. В 2020 году «Одноклассники» планируют представить собственный сериал на своей видеоплатформе.
- В декабре 2019 года общая ежедневная аудитория «Одноклассников» в России выросла на 2,8%, в том числе на 11% — ежедневная мобильная аудитория.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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