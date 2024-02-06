Соцсети
Полина Лааксо

Соцсеть Bluesky разрешила регистрироваться без приглашений — после года закрытого тестирования Статьи редакции

Её соосновал Джек Дорси — он же соучредил Twitter, с которым платформа и пытается конкурировать.

  • Компания рассказала об открытой регистрации в блоге. Её приложение вышло в начале 2023 года и пускало только по приглашениям. На июль того же года количество пользователей социальной сети составляло 100 тысяч человек, на февраль 2024 года — 3,2 млн. На момент публикации 1,3 млн из них написали как минимум одну заметку.
  • Команда сервиса надеется, что открытая регистрация привлечёт больше активных пользователей и повысит общительность тех, кто уже был зарегистрирован, но редко что-то выкладывал или реагировал на чужие публикации.
  • Bluesky — соцсеть, основанная Джеком Дорси и Джереми Миллером. Её сформировали в 2019 году при поддержке Twitter, а в 2021 году сделали независимой. По данным The Verge, в проекте занято менее 40 штатных сотрудников с полным рабочим днём. Почти половина из них отвечает за модерацию и техподдержку.
  • По интерфейсу платформа напоминает Х (Twitter) и Threads (принадлежит запрещённой в России Meta), пишет The Washington Post. Но, как отмечает TechCrunch, у проекта открытый исходный код.
  • Пользователи Bluesky могут подписываться на ленты, где алгоритмы отдают больший приоритет популярным во всей соцсети публикациям или тем, что больше всего понравились пользователям, на которых подписан человек. Есть также ленты с тематическим контентом — например, про науку или искусство.
  • Пользователи вправе самостоятельно решать, какой спорный контент система должна скрывать, о каком предупреждать, а какой всегда показывать, будь то насилие, нагота или спам. Bluesky сравнивают с Mastodon, но, по словам компании, у них разные протоколы: последний и некоторые другие похожие сервисы работают на ActivityPub, а Bluesky — на собственном AT Protocol.
  • В будущем «децентрализованный протокол» платформы позволит всем пользователям «создавать собственные версии Bluesky — со своими правилами и алгоритмами». В качестве аналогии гендиректор соцсети Джэй Грабер приводит электронную почту, где ничто не мешает общаться людям с ящиками и от Gmail, и от Outlook, и от Yahoo Mail.
  • В планах — наладить монетизацию: например, брать деньги за отдельные функции или комиссию за продажу доступа к частным лентам. А также разрешить пользователям и организациям разрабатывать собственные модерационные алгоритмы, которые сможет подключить себе остальная аудитория. Например, организация, занимающаяся проверкой фактов, будет вешать на публикации ярлыки «Фейк» и «Вводит в заблуждение», которые при желании увидят подписавшиеся на такую модерацию пользователи.

#bluesky #новости

7.6K показов
4.1K открытий
0
61 комментарий
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

В одну и ту же реку нельзя войти дважды и нельзя дважды застигнуть смертную природу в одном и том же состоянии, но быстрота и скорость обмена рассеивает и снова собирает. Рождение, происхождение никогда не прекращается. Солнце – не только новое каждый день, но вечно и непрерывно новое.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Вчера прочитал, что Солнце погаснет через 4 млрд лет. А когда еще учился в институте, говорили, что Солнце погаснет через 5 млрд лет.
Как быстро летит время...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Отнюдь

небось купил уже галочку там)

Ответить
Развернуть ветку
Anuar Balgimbayev

Ты какой-то слегка придурковатый

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Что-то как клабхаус

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Идея на миллион: переименовать в Twitter.

У них даже дизайн одинаковый.

Ответить
Развернуть ветку
Мобилизованный Фурри

Довольно интересная штука, просто её сложно объяснить без технической лабуды. Вот абоненты МТС могут звонить абонентам Мегафона. Пользователи ProtonMail могут писать пользователям GMail. Потому что это все федеративные децентрализованные системы.

Твиттер таковой не является, и у него монополия на этот формат сети. Администрация твиттера единолично решает кто там сидит и что читает. Если кто-то "уходит" из твиттера, он лишается возможности общаться с теми кто там остался.

Bluesky пытается это решить. Mastodon была прошлая попытка, там набили шишек и вообще ActivityPub не очень оказался протокол. Хотелось бы чтоб это была успешная попытка, но у социальных сетей очень большая инерция так что посмотрим.

Ответить
Развернуть ветку
Эльмин Мамедов

Дорси долго думал, какой же новый продукт запустить, в итоге сдался и решил повторить успех)

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Решил пойти проторенной дорожкой. Ведь у него "есть имя" и некоторые верят что раз он много лет назад удачно попал в волну то ему снова повезёт. Несмотря на десятки гниющих и безнадёжных аналогов.
Но если ему удасться впарить своё поделие как конкурента X для демократов-инвесторов - это будет эпк вин.

Ответить
Развернуть ветку
mr g

"Если надо - повторим" (с)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И тут кааак все ринулись.
Ан нет. Даже второй твиттер никому не нужен, особо.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Sergeevich

А как же киберсквоттинг? 😉 Работали с одной компанией, у маркетолога была одна из задач - регистрировать аккаунт, аналогичный основному домену, во всех новых соцсетях и мессенджерах, где есть возможность присвоить уникальное имя. Домен был очень простой и потому востребованным как имя для аккаунтов. Такой подход приносил пользу, так как если сервис набирал популярность и там был потенциал в плане аудитории, то его включали в медиаплан и просто добавляли логотип, а имя то же, что и везде уже было там. Удобно.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Алексей Бунак

Открыли для всех, но не для нас, телефон +7 проверку не проходит, говорит что не будет СМС слать...

Ответить
Развернуть ветку
Octisher

Прислали СМС

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Зарегался.
Это какая-т копия Twitter если честно

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Леденев

В России, как оказалось, регистрация недоступна.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Император Нолимоций

Shocker.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Innokentievich

не просто твиттера, а старого доброго левацкого твиттера. Похоже у всех обиженных илоном там шелтер

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ivan Safronov

Последнее время ничего нового не придумывается, лишь копируются уже существующие и пользующиеся спросом идеи, именно поэтому платформа долго не живет!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Ну давай оставим в мире только по одному сайту, только по одной книге, одному автомобилю. Один хрен, ничего нового не придумают.

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Мобилизованный Фурри

Под капотом BlueSky довольно новая и уникальная штука, просто он внешне выглядит как плохой клон твиттера.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

ЧатЖПТ

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

ChatGPT и остальные LLM смотрят на вас с недоумением

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Итак её основали два никому не известных чувака. Какие у неё ещё преимущества для простого пользователя?

По сравнению с десятком уже раскрученых аналогов и сотней безнадёжных.

Ответить
Развернуть ветку
ник

Что ты несешь? Ее основал Джек Дорси, создатель твиттера и миллиардер

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Peter Mochalov

Типо маск выкинул дорси и дорси обидевшись решил тупо скопипастить твиттер?

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Удивлен, что так можно было. Когда Яндекс купил Авто.ру, создателю нельзя было создавать подобные проекты 3 года

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Пепперони

В Россию смс не шлют 😁

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Ну, наконец-то! А что это?

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

Вход рубль, выход два

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Козлов

уже этих соцсетей столько,что эта вряд ли кого-то зацепит и там будет ажиотаж

Ответить
Развернуть ветку
redpanda

Спасибо, конечно, за возможность. Знать бы еще, что за сеть и нахуй она сдалась, когда есть X и телеграм.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
58 комментариев
Раскрывать всегда