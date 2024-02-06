Соцсеть Bluesky разрешила регистрироваться без приглашений — после года закрытого тестирования Статьи редакции
Её соосновал Джек Дорси — он же соучредил Twitter, с которым платформа и пытается конкурировать.
- Компания рассказала об открытой регистрации в блоге. Её приложение вышло в начале 2023 года и пускало только по приглашениям. На июль того же года количество пользователей социальной сети составляло 100 тысяч человек, на февраль 2024 года — 3,2 млн. На момент публикации 1,3 млн из них написали как минимум одну заметку.
- Команда сервиса надеется, что открытая регистрация привлечёт больше активных пользователей и повысит общительность тех, кто уже был зарегистрирован, но редко что-то выкладывал или реагировал на чужие публикации.
- Bluesky — соцсеть, основанная Джеком Дорси и Джереми Миллером. Её сформировали в 2019 году при поддержке Twitter, а в 2021 году сделали независимой. По данным The Verge, в проекте занято менее 40 штатных сотрудников с полным рабочим днём. Почти половина из них отвечает за модерацию и техподдержку.
- По интерфейсу платформа напоминает Х (Twitter) и Threads (принадлежит запрещённой в России Meta), пишет The Washington Post. Но, как отмечает TechCrunch, у проекта открытый исходный код.
- Пользователи Bluesky могут подписываться на ленты, где алгоритмы отдают больший приоритет популярным во всей соцсети публикациям или тем, что больше всего понравились пользователям, на которых подписан человек. Есть также ленты с тематическим контентом — например, про науку или искусство.
- Пользователи вправе самостоятельно решать, какой спорный контент система должна скрывать, о каком предупреждать, а какой всегда показывать, будь то насилие, нагота или спам. Bluesky сравнивают с Mastodon, но, по словам компании, у них разные протоколы: последний и некоторые другие похожие сервисы работают на ActivityPub, а Bluesky — на собственном AT Protocol.
- В будущем «децентрализованный протокол» платформы позволит всем пользователям «создавать собственные версии Bluesky — со своими правилами и алгоритмами». В качестве аналогии гендиректор соцсети Джэй Грабер приводит электронную почту, где ничто не мешает общаться людям с ящиками и от Gmail, и от Outlook, и от Yahoo Mail.
- В планах — наладить монетизацию: например, брать деньги за отдельные функции или комиссию за продажу доступа к частным лентам. А также разрешить пользователям и организациям разрабатывать собственные модерационные алгоритмы, которые сможет подключить себе остальная аудитория. Например, организация, занимающаяся проверкой фактов, будет вешать на публикации ярлыки «Фейк» и «Вводит в заблуждение», которые при желании увидят подписавшиеся на такую модерацию пользователи.
7.6K показов
4.1K открытий
В одну и ту же реку нельзя войти дважды и нельзя дважды застигнуть смертную природу в одном и том же состоянии, но быстрота и скорость обмена рассеивает и снова собирает. Рождение, происхождение никогда не прекращается. Солнце – не только новое каждый день, но вечно и непрерывно новое.
Вчера прочитал, что Солнце погаснет через 4 млрд лет. А когда еще учился в институте, говорили, что Солнце погаснет через 5 млрд лет.
Как быстро летит время...
небось купил уже галочку там)
Ты какой-то слегка придурковатый
Что-то как клабхаус
Идея на миллион: переименовать в Twitter.
У них даже дизайн одинаковый.
Довольно интересная штука, просто её сложно объяснить без технической лабуды. Вот абоненты МТС могут звонить абонентам Мегафона. Пользователи ProtonMail могут писать пользователям GMail. Потому что это все федеративные децентрализованные системы.
Твиттер таковой не является, и у него монополия на этот формат сети. Администрация твиттера единолично решает кто там сидит и что читает. Если кто-то "уходит" из твиттера, он лишается возможности общаться с теми кто там остался.
Bluesky пытается это решить. Mastodon была прошлая попытка, там набили шишек и вообще ActivityPub не очень оказался протокол. Хотелось бы чтоб это была успешная попытка, но у социальных сетей очень большая инерция так что посмотрим.
Дорси долго думал, какой же новый продукт запустить, в итоге сдался и решил повторить успех)
Решил пойти проторенной дорожкой. Ведь у него "есть имя" и некоторые верят что раз он много лет назад удачно попал в волну то ему снова повезёт. Несмотря на десятки гниющих и безнадёжных аналогов.
Но если ему удасться впарить своё поделие как конкурента X для демократов-инвесторов - это будет эпк вин.
"Если надо - повторим" (с)
И тут кааак все ринулись.
Ан нет. Даже второй твиттер никому не нужен, особо.
А как же киберсквоттинг? 😉 Работали с одной компанией, у маркетолога была одна из задач - регистрировать аккаунт, аналогичный основному домену, во всех новых соцсетях и мессенджерах, где есть возможность присвоить уникальное имя. Домен был очень простой и потому востребованным как имя для аккаунтов. Такой подход приносил пользу, так как если сервис набирал популярность и там был потенциал в плане аудитории, то его включали в медиаплан и просто добавляли логотип, а имя то же, что и везде уже было там. Удобно.
Открыли для всех, но не для нас, телефон +7 проверку не проходит, говорит что не будет СМС слать...
Прислали СМС
Зарегался.
Это какая-т копия Twitter если честно
В России, как оказалось, регистрация недоступна.
Shocker.
не просто твиттера, а старого доброго левацкого твиттера. Похоже у всех обиженных илоном там шелтер
Последнее время ничего нового не придумывается, лишь копируются уже существующие и пользующиеся спросом идеи, именно поэтому платформа долго не живет!
Ну давай оставим в мире только по одному сайту, только по одной книге, одному автомобилю. Один хрен, ничего нового не придумают.
Под капотом BlueSky довольно новая и уникальная штука, просто он внешне выглядит как плохой клон твиттера.
ЧатЖПТ
ChatGPT и остальные LLM смотрят на вас с недоумением
Итак её основали два никому не известных чувака. Какие у неё ещё преимущества для простого пользователя?
По сравнению с десятком уже раскрученых аналогов и сотней безнадёжных.
Что ты несешь? Ее основал Джек Дорси, создатель твиттера и миллиардер
Типо маск выкинул дорси и дорси обидевшись решил тупо скопипастить твиттер?
Удивлен, что так можно было. Когда Яндекс купил Авто.ру, создателю нельзя было создавать подобные проекты 3 года
В Россию смс не шлют 😁
Ну, наконец-то! А что это?
Вход рубль, выход два
уже этих соцсетей столько,что эта вряд ли кого-то зацепит и там будет ажиотаж
Спасибо, конечно, за возможность. Знать бы еще, что за сеть и нахуй она сдалась, когда есть X и телеграм.