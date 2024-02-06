Соцсети
Артур Томилко

Meta* начнёт автоматически маркировать созданные ИИ изображения в Facebook*, Instagram* и Threads* Статьи редакции

А также обяжет пользователей самостоятельно помечать сгенерированные аудио и видео при публикации.

  • Об автоматической маркировке созданных ИИ изображений Meta* сообщила в блоге. Их будут выявлять с помощью метаданных. Компания отмечает, что техническое решение для этого пока не готово, но его планируют реализовать «в ближайшие месяцы».
  • Маркировать будут в том числе контент, созданный моделями Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney и Shutterstock. Нейросеть Imagine AI, разработанная Meta*, уже наносит водяные знаки на сгенерированные кадры.
  • Кроме того, Meta* работает над «классификаторами», которые позволят автоматически определять сгенерированный контент даже в том случае, если метаданные были изменены.
  • Компания также отметила, что пока не может эффективно определять созданные с помощью ИИ аудио и видео, поэтому обяжет пользователей самостоятельно помечать их при загрузке. Если Meta* посчитает, что сгенерированный контент создаёт высокий риск обмана пользователей, то может добавить к нему дополнительную пометку или удалить.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

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18 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Да вообще похуй, что там и кого звероящер маркирует. Но в идеале, конечно же, лучше бы он просто съебался на свою родную Нибиру. Хоть дышать бы полегче стало.

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Никита

Да он лишь капля в море

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Виктор Якушкин

Правильный ход мысли, маркировку давно пора было сделать, лучше поздно, чем никогда.

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Robert47

Постольку , поскольку Искуственная нейросеть и Человеческая нейросеть отражают идею одной и той же математической модели , а именно нелиное преобразование данных в результате оптимизации модели , то неверно маркировать полученные данные , какими бы они не были.... Проще говоря , ИНС делает тоже самое что и человек - разницы нет!

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Комментарий года

человек может чувствовать, машина нет

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Robert47

Может , изучите основы нейросетей...

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Uzabila

Это ИИ мимикрировал под нормального комментатора, чтобы возглавить революцию?

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Влад

Не только маркировку
Скоро и акцизки со штрихкодами будут от Усманова

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Vladimir Ivanov

Интересно, а если просто человек ручками создаст картинку в фотошопе, как они определять будут?

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Robert47

Нейросетями

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Vladimir Ivanov

Логично, чё

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небожитель

Тейлор Свифт имеет власть

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Ivan Pogoreloff

Вот дураки. Надо не ИИ контент маркировать, а "честный знак" для фоточек организовать. По центу за фото. С проверкой по QR — чья жопа на фото, где сфотано, кем и т.п., все дела. А управление отдать знающему человеку, честному гражданину не знаю какой страны на данный момент, г-ну Усманову.

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Vladislav Kosinov

Кому нужно, сделает себе ИИ, который с этих картинок будет автоматом удалять и ватермарки и редактировать метаданные, но согласен, все же лучше чем ничего.

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Ilya Klincovskiy

Не думаю, что эти меры сильно помогут улучшить доверие к социальным сетям и сделают их более надежными площадками для общения и обмена информацией

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Дмитрий Пинчук

жесть, а кому это надо?

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Настасья

Фейков много

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Ari.ship

а прикиньте скоро не будет фоток в инсте, а только изображения сгенерированные ии

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15 комментариев
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