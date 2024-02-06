Meta* начнёт автоматически маркировать созданные ИИ изображения в Facebook*, Instagram* и Threads* Статьи редакции
А также обяжет пользователей самостоятельно помечать сгенерированные аудио и видео при публикации.
- Об автоматической маркировке созданных ИИ изображений Meta* сообщила в блоге. Их будут выявлять с помощью метаданных. Компания отмечает, что техническое решение для этого пока не готово, но его планируют реализовать «в ближайшие месяцы».
- Маркировать будут в том числе контент, созданный моделями Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney и Shutterstock. Нейросеть Imagine AI, разработанная Meta*, уже наносит водяные знаки на сгенерированные кадры.
- Кроме того, Meta* работает над «классификаторами», которые позволят автоматически определять сгенерированный контент даже в том случае, если метаданные были изменены.
- Компания также отметила, что пока не может эффективно определять созданные с помощью ИИ аудио и видео, поэтому обяжет пользователей самостоятельно помечать их при загрузке. Если Meta* посчитает, что сгенерированный контент создаёт высокий риск обмана пользователей, то может добавить к нему дополнительную пометку или удалить.
*Meta (владеет Facebook, Instagram и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Да вообще похуй, что там и кого звероящер маркирует. Но в идеале, конечно же, лучше бы он просто съебался на свою родную Нибиру. Хоть дышать бы полегче стало.
Да он лишь капля в море
Правильный ход мысли, маркировку давно пора было сделать, лучше поздно, чем никогда.
Постольку , поскольку Искуственная нейросеть и Человеческая нейросеть отражают идею одной и той же математической модели , а именно нелиное преобразование данных в результате оптимизации модели , то неверно маркировать полученные данные , какими бы они не были.... Проще говоря , ИНС делает тоже самое что и человек - разницы нет!
человек может чувствовать, машина нет
Может , изучите основы нейросетей...
Это ИИ мимикрировал под нормального комментатора, чтобы возглавить революцию?
Не только маркировку
Скоро и акцизки со штрихкодами будут от Усманова
Интересно, а если просто человек ручками создаст картинку в фотошопе, как они определять будут?
Нейросетями
Логично, чё
Тейлор Свифт имеет власть
Вот дураки. Надо не ИИ контент маркировать, а "честный знак" для фоточек организовать. По центу за фото. С проверкой по QR — чья жопа на фото, где сфотано, кем и т.п., все дела. А управление отдать знающему человеку, честному гражданину не знаю какой страны на данный момент, г-ну Усманову.
Кому нужно, сделает себе ИИ, который с этих картинок будет автоматом удалять и ватермарки и редактировать метаданные, но согласен, все же лучше чем ничего.
Не думаю, что эти меры сильно помогут улучшить доверие к социальным сетям и сделают их более надежными площадками для общения и обмена информацией
жесть, а кому это надо?
Фейков много
а прикиньте скоро не будет фоток в инсте, а только изображения сгенерированные ии