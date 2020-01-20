Конспект материала The New York Times.

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В 2018 году после ухода основателей Instagram новой главой соцсети стал руководитель новостной ленты Facebook Адам Моссери.

Перед ним стояла задача не только плавно сделать соцсеть частью Facebook, но и сохранить платформу безопасной для психического состояния пользователей, например, чтобы она не провоцировала пользователей на суицид.

Так, Моссери стал автором функции отключения лайков в публикациях — главного изменения в Instagram, которое окончательно запустится в начале 2020 года.

По его словам, на этот шаг его вдохновила серия «Чёрного зеркала» и опыт работы в Facebook, где пришлось справляться с разрушенной репутацией соцсети из-за ложных новостей, политических агитаций и другой дезинформации пользователей.

И Instagram для Моссери — возможность доказать, что он учёл все ошибки Facebook и начал больше думать о том, какое влияние соцсети оказывают на общество.

Адам Моссери

Первые шаги

Работать с технологиями Моссери начал ещё первокурсником Нью-Йоркского университета — он с партнёром основал веб-студию и разрабатывал сайты, чтобы оплачивать аренду комнаты в квартире с пятью соседями.

Моссери получил несколько заказов от университета Брауна и Архитектурной Лиги Нью-Йорка и разрабатывал интерактивный рендер обновлённого Всемирного торгового центра. В 2005 году он открыл офис на Западном побережье и вместе с друзьями хотел запустить стартап в Сан-Франциско.

В Сан-Франциско Моссери создал приложение для обмена музыкой Boombox. Он хотел устроиться в Facebook, где работала его жена, но несколько раз получал отказ. Приложение заинтересовало представителей соцсети и Моссери пригласили на работу.

Прогулки с Цукербергом

В 2008 году Моссери присоединился к команде дизайнеров Facebook, погрузившись в работу так, что ночевал с другими топ-менеджерами на диванах в Долине.

Он думал как дизайнер, программировал как инженер и воплотил в себе трудолюбивый дух, который в то время искал у своих сотрудников Facebook, считает бывший продуктовый дизайнер соцсети Солейо Куерво.

Как и некоторые другие первые сотрудники, Моссери подружился с Марком Цукербергом. Они похожи по статусу, их дети одного возраста, иногда коллеги вместе бегают по утрам. Цукерберг поручил ему следить за новостной лентой — потоком ссылок, фотографий и разговоров более двух миллиардов пользователей Facebook на более чем 100 языках.

​Моссери и Цукерберг Instagram Моссери

В 2016 году Facebook обвинили во вмешательстве в выборы президента США, заявив, что новостная лента была использована для дезинформации пользователей.

Внешне удар пришёлся по Цукербергу, но внутри компании ответственным был Моссери, который месяцами после выборов работал над тем, чтобы выявить причины обвинений и сделать так, чтобы ситуация не повторилась.

Он консультировался с критиками Facebook, чтобы найти явные проблемы Facebook среди шумихи и способы их решения.

Поведение Моссери противоположно Цукербергу: если главу Facebook считают закрытым для критиков и СМИ, 36-летний Моссери приветлив, непринужден и лёгок в общении.

Он устраивает секции вопросов и ответов AMA (Ask me anything), общается с новостными агентствами, не боится перепалок в Twitter с критиками и постоянно публикует в Instagram фотографии сыновей с хештегом #dadlife.

Очарование, его идеи по развитию Instagram и спасению соцсети от участи Facebook завоевало уважение, пишет The New York Times.

Переход в Instagram

Instagram смог сохранить статус безопасного места для обмена фотографиями, несмотря на всю критику материнской компании Facebook, которая купила фотосервис в 2012 году с 30 млн пользователей.

Facebook рассматривала Instagram как побочный прибыльный проект, но сервис рос быстрее ожиданий. Он удачно копировал своего конкурента Snapchat, а разочарованные в утечках данных на Facebook пользователи переходили в фотосервис для обмена личными сообщениями и фотографиями.

В 2018 году число пользователей Instagram достигло 1 млрд, а доход от рекламы вырос до $6 млрд. Сервис стал самым прибыльным активом Facebook и одним из лучших приобретений на ИТ-рынке, считают отраслевые эксперты. Цукерберг начал рассматривать свои активы, как «семейство приложений» и сильнее вмешиваться в их работу.

Он назначил Моссери руководителем продуктов в Instagram. Это окончательно убедило основателей Instagram Систрома и Криера, что их разработка всё больше уходит под контроль Facebook.

Они объявили об уходе, устроив суматоху, а Моссери пришлось собрать новую команду руководителей, часть которой перешла из Facebook.

Когда Монссери представили сотрудникам Instagram в качестве нового главы, один из них спросил: «Почему вы делаете главой Instagram того, кто провалился с новостной лентой Facebook?»

Моссери начал объединять разрозненные команды инженеров и менеджеров по продукту двух компаний, предлагая работать теснее. Он считал, что Instagram слишком долго работал сам по себе и не использовал наработки команды Facebook.

При этом он должен был убедить сотрудников Instagram, что он не просто «парень из Facebook», а Цукерберга и руководство Facebook в том, что его решения пойдут на пользу материнской компании.

Социальные проблемы

После выборов президента США в 2016 году в Instagram увеличилась активность троллей, которые пытались формировать общественное мнение пользователей соцсети и, как считает The New York Times, могли готовиться для вмешательства в выборы 2020 года.

По словам Моссери, он пытается смягчить возможный риск повторения ситуации, опираясь на опыт работы в Facebook, а также «расставить приоритеты» в областях, связанных с ментальным здоровьем молодых пользователей Instagram, включая одиночество и чрезмерное использование смартфонов.

По его мнению, технологии — «это не хорошо и не плохо, они просто есть», а Instagram слишком молод, чтобы оценивать его влияние на социум в долгосрочной перспективе.

Новое медиа начинается с эйфории, затем переходит в истерику, а затем, я надеюсь, мы получим какой-то баланс. Это случилось с радио, а затем — с телевизором. Был большой скептицизм по поводу чтений Платона, потому что он писал, и никто не мог спорить криками на площади. Вполне естественно, что есть сильный скепсис [в адрес Instagram]. Но я думаю, что мы создаем много хорошего для мира. Адам Моссери

Одна из основных целей, которые задал Моссери, — упреждать возможные последствия из-за использования Instagram и принимать меры, если инструменты фотосервиса не справляются.

Например, в феврале 2019 года он запретил изображения самоповреждения и поручил разработать новые инструменты по их распознаванию после того, как британский подросток Молли Рассел покончила с собой.

Молли Рассел Фото из семейного архива

Её отец заявил, что смерти дочери способствовал контент Instagram, связанный с депрессией, суицидом и самоповреждениями, чем спровоцировал реформу соцсетей в Великобритании.

Project Daisy: как удалить лайки и никого не обидеть

Недавно Моссери собрал сотрудников, чтобы обсудить детали проекта Daisy, скрывающего количество лайков под публикацией от других пользователей.

Instagram @instagram Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. https://t.co/DztSH0xiq2

Лайки — «валюта» соцсетей, которая генерирует собственную экономику, влияние известных личностей и блогеров и удовольствие пользователей от публичного одобрения. Но Моссери беспокоился, что Instagram становится «судьёй», одобрение которого могут иметь непредвиденные последствия.

Моссери вдохновлялся эпизодом сериала «Чёрное зеркало», где персонажи оценивали каждого, с кем взаимодействуют, по пятибальной шкале (что закончилось нехорошо) и, вспоминая проблемы дезинформации в Facebook, хочет избежать подобных ошибок в Instagram.

Удаление лайков из соцсетей может стать критичным для миллиардной аудитории, поэтому компания уже несколько месяцев тестирует разные варианты нового формата и обсуждает последствия.

Например:

Будет ли публичным рейтинг публикации, число лайков которой достигло тысячи или десятков тысяч.

Как бренды будут определять показатели в рекламных публикациях.



Как не расстроить Селену Гомес со 166 млн подписчиков в Instagram.



«Я просто не хочу никого разозлить», — признается Моссери.