Главу Amazon взломали с помощью заражённого файла, предположительно, отправленного через WhatsApp с номера телефона принца, утверждает издание.

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1 мая 2018 года телефон Джеффа Безоса был взломан после переписки с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом, пишет The Guardian со ссылкой на источники и криминалистический анализ, который проводила служба безопасности миллиардера.

По данным издания Financial Times, Безос получил в WhatsApp заражённый видеофайл. Спустя несколько часов после этого началась «объёмная и несанкционированная передача данных» которая продолжалась несколько месяцев.

За это время устройство отправило несколько десятков гигабайт, тогда как до получения видеофайла трафик на протяжении месяцев ежедневно исчислялся лишь сотнями килобайт. Какие именно данные были похищены и как их могли использовать — неизвестно.

В октябре 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, который освещал события в королевстве. Газетой также владеет Джефф Безос.

The Guardian напомнило, что в феврале 2019 года Безос обвинил американский таблоид The National Enquirer в шантаже — по его словам, издание угрожало публикацией личных фотографий и переписок. В марте 2019 года следователь дела заявил, что к утечке личных данных Безоса в таблоиде причастна Саудовская Аравия, а взлом связан с расследованиями Хашогги в Washington Post.