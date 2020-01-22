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Евгений Делюкин
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The Guardian: телефон Джеффа Безоса отправил десятки гигабайт личных данных после переписки с принцем Саудовской Аравии Материал редакции

Главу Amazon взломали с помощью заражённого файла, предположительно, отправленного через WhatsApp с номера телефона принца, утверждает издание.

6 комментариев
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1 мая 2018 года телефон Джеффа Безоса был взломан после переписки с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом, пишет The Guardian со ссылкой на источники и криминалистический анализ, который проводила служба безопасности миллиардера.

По данным издания Financial Times, Безос получил в WhatsApp заражённый видеофайл. Спустя несколько часов после этого началась «объёмная и несанкционированная передача данных» которая продолжалась несколько месяцев.

За это время устройство отправило несколько десятков гигабайт, тогда как до получения видеофайла трафик на протяжении месяцев ежедневно исчислялся лишь сотнями килобайт. Какие именно данные были похищены и как их могли использовать — неизвестно.

В октябре 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, который освещал события в королевстве. Газетой также владеет Джефф Безос.

The Guardian напомнило, что в феврале 2019 года Безос обвинил американский таблоид The National Enquirer в шантаже — по его словам, издание угрожало публикацией личных фотографий и переписок. В марте 2019 года следователь дела заявил, что к утечке личных данных Безоса в таблоиде причастна Саудовская Аравия, а взлом связан с расследованиями Хашогги в Washington Post.

В посольстве Саудовской Аравии заявления о причастности принца к взлому телефона Безоса назвали абсурдными.

#новость #amazon #безос

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Конспект материала The New York Times.
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6 комментариев
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Алексей Доронин

–1

Видимо принц Саудовской Аравии самый отъявленный спамер в общедомовом чате миллиардеров на Ближнем Востоке (где-то нибудь на последних этажах Бурдж-Халифа). Каждое утро рассылает что-нибудь вроде этого: 

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Андрей Фролов

Алексей
0

вы на карму пытаетесь нашутить что ли?

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Petr

–1

"до получения видеофайла трафик на протяжении месяцев ежедневно исчислялся лишь сотнями килобайт"

Сотни килобайт в день? Он же свои дикпики слал подружке, а это уже мегабайты, как минимум :)

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Regies Linkas

Petr
1

Просто стал слать в RAW, а не жипеге

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Илья Чернышов

0

Вопрос к экспертам: в телеге такое с видеофайлом прокатило бы?

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Sergei Timofeyev

0

У него там что атомный аккумулятор? Если данные постоянно передаются, то телефон разряжется быстро.

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