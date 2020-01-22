Сервис для поиска работы Worki запустил платформу для собеседований в диалогах во «ВКонтакте»
Материал редакции
Во время переписки работодатель не видит личную страницу кандидата.
«ВКонтакте» и сервис по поиску работы Worki запустили платформу для собеседований на базе одноимённого мини-приложения Worki внутри соцсети, сообщил vc.ru представитель компании.
Работодатели и соискатели смогут переписываться в личных сообщениях. Наниматель будет общаться от имени мини-приложения Worki, личная страница кандидата не будет отображаться в переписке.
Кандидаты могут публиковать свои резюме или откликаться на вакансии в мини-приложении Worki. Для каждой компании создаётся отдельная беседа в диалогах.
Чтобы начать переписку с работодателем, пользователю необходимо отправить ему своё резюме и дождаться ответа. Наниматель также может первым отправить сообщение кандидату, который его заинтересовал.
«Это решение полезно для обеих сторон: пользователям привычнее общаться во «ВКонтакте», а работодатели могут быть уверены, что их сообщение не останется незамеченным», — отметил руководитель платформы для разработчиков «ВКонтакте» Антон Циварев.
Mail.ru Group, владеющая соцсетью «ВКонтакте», купила сервис Worki в мае 2019 года. Холдинг обещал внедрить сервис в свои проекты, в том числе в сайт объявлений «Юла».
Vl Al
Либо работодатель такой тупой, что не может найти личную страницу поиском в ВК. Либо личная страница фейковая.
Денис ТимофеевVl
А зачем тратить время на поиск? Без него куда проще
Vl AlДенис
Все HR ищут личные страницы в соцсетях. Самые ленивые требуют указать в анкете соискателя.
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Валентин Колосов
Ого! Очень интересно приживётся ли массово.
Сергей Коро
Полгода юзал ворки в надежде найти кого-то, - ни одного даже на стажировку.
ЯжПрограммистСергей
в магазин "Людмила"?
Сергей КороЯжПрограммист
Блин, а так нельзя было? Да?