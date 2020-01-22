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Лиана Липанова
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Сервис для поиска работы Worki запустил платформу для собеседований в диалогах во «ВКонтакте» Материал редакции

Во время переписки работодатель не видит личную страницу кандидата.

  • «ВКонтакте» и сервис по поиску работы Worki запустили платформу для собеседований на базе одноимённого мини-приложения Worki внутри соцсети, сообщил vc.ru представитель компании.
  • Работодатели и соискатели смогут переписываться в личных сообщениях. Наниматель будет общаться от имени мини-приложения Worki, личная страница кандидата не будет отображаться в переписке.
  • Кандидаты могут публиковать свои резюме или откликаться на вакансии в мини-приложении Worki. Для каждой компании создаётся отдельная беседа в диалогах.
  • Чтобы начать переписку с работодателем, пользователю необходимо отправить ему своё резюме и дождаться ответа. Наниматель также может первым отправить сообщение кандидату, который его заинтересовал.
  • «Это решение полезно для обеих сторон: пользователям привычнее общаться во «ВКонтакте», а работодатели могут быть уверены, что их сообщение не останется незамеченным», — отметил руководитель платформы для разработчиков «ВКонтакте» Антон Циварев.
  • Mail.ru Group, владеющая соцсетью «ВКонтакте», купила сервис Worki в мае 2019 года. Холдинг обещал внедрить сервис в свои проекты, в том числе в сайт объявлений «Юла».

#новость #вконтакте #worki

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Конспект материала The New York Times.
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7 комментариев
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Vl Al

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Либо работодатель такой тупой, что не может найти личную страницу поиском в ВК. Либо личная страница фейковая.

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Денис Тимофеев

Vl
0

А зачем тратить время на поиск? Без него куда проще

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Vl Al

Денис
4

Все HR ищут личные страницы в соцсетях. Самые ленивые требуют указать в анкете соискателя.

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Комментарий удален

Валентин Колосов

0

Ого! Очень интересно приживётся ли массово. 

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Сергей Коро

0

Полгода юзал ворки в надежде найти кого-то, - ни одного даже на стажировку.

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ЯжПрограммист

Сергей
0

в магазин "Людмила"?

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Сергей Коро

ЯжПрограммист
0

Блин, а так нельзя было? Да?

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