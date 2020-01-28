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Соцсети
Лиана Липанова
732

Facebook добавила вкладку с историей действий пользователей вне соцсети Материал редакции

В ней пользователи могут просмотреть или удалить историю своих действий в сторонних приложениях.

7 комментариев
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Facebook добавила вкладку «Действия вне Facebook» с данными о пользователях за пределами соцсети. Перейти на новую вкладку можно из настроек учётной записи.

Во вкладке пользователь может просмотреть информацию о своих действиях в приложениях и сайтах, которые передают эту информацию соцсети через «инструменты для бизнеса». Например, Facebook получает данные с «Кинопоиска», сайта nytimes.com, приложения Ozon, TikTok и других.

Также пользователи могут могут отключить передачу информации от определённой компании или полностью очистить историю своих действий.

Соцсеть уточняет, что информация передаётся при посещении сайтов или при входе в приложения через Facebook. Это позволяет подбирать для пользователей наиболее актуальную рекламу, объясняют в соцсети. Facebook предупреждает, что не продаёт информацию о пользователях.

#новость #facebook

Соцсети
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7 комментариев
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Артур Зарипов

2

Скоро на стене обычного пользователя Facebook будет написано всё, даже то, о чём он сам не знал.

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Максим Горький

Артур
0

Но всегда хотел узнать или увидеть во сне.

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Sergei Soloviev

0

Facebook даже тут умудрились всех обхитрить. Сделали целый лендинг, сняли видимость про Privacy, про тот как сотрудница Facebook объясняет мужу что такое данные и как Facebook трекает их на внешних сайтах и передает рекламодателям и что вот оно, теперь активность вне Facebook можно удалить одной кнопкой. 
И НИ ОДНОЙ информации о том, что удалить активность внутри сети нельзя. То есть лайки, историю и т.п. Зайдите в настройки приватности и попробуйте :) Там такой кнопки даже нет.

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From Siberia to London

Sergei
0

Так каждый лайк можно отменить вручную, посты и комменты поудалять точно так же. Можете и аккаунт полностью удалить - никто же не заставляет использовать FB.

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Nikita Shmidt

From
0

Правильно ли я понимаю: вы считаете, что кнопка "Удалить аккаунт" дает вам возможность "полностью удалить аккаунт"?

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Вадим Чиняев

Nikita
0

ну как минимум флаг поставит что удалено )

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Konstantin_Andreevich

0

В аське же вроде такая тема была. Если пользователь включал порнуху, это видели все его контакты

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