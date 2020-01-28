В ней пользователи могут просмотреть или удалить историю своих действий в сторонних приложениях.

В закладки

Facebook добавила вкладку «Действия вне Facebook» с данными о пользователях за пределами соцсети. Перейти на новую вкладку можно из настроек учётной записи.

Во вкладке пользователь может просмотреть информацию о своих действиях в приложениях и сайтах, которые передают эту информацию соцсети через «инструменты для бизнеса». Например, Facebook получает данные с «Кинопоиска», сайта nytimes.com, приложения Ozon, TikTok и других.

Также пользователи могут могут отключить передачу информации от определённой компании или полностью очистить историю своих действий.