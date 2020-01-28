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В ней пользователи могут просмотреть или удалить историю своих действий в сторонних приложениях.
Facebook добавила вкладку «Действия вне Facebook» с данными о пользователях за пределами соцсети. Перейти на новую вкладку можно из настроек учётной записи.
Во вкладке пользователь может просмотреть информацию о своих действиях в приложениях и сайтах, которые передают эту информацию соцсети через «инструменты для бизнеса». Например, Facebook получает данные с «Кинопоиска», сайта nytimes.com, приложения Ozon, TikTok и других.
Также пользователи могут могут отключить передачу информации от определённой компании или полностью очистить историю своих действий.
Соцсеть уточняет, что информация передаётся при посещении сайтов или при входе в приложения через Facebook. Это позволяет подбирать для пользователей наиболее актуальную рекламу, объясняют в соцсети. Facebook предупреждает, что не продаёт информацию о пользователях.
Скоро на стене обычного пользователя Facebook будет написано всё, даже то, о чём он сам не знал.
Facebook даже тут умудрились всех обхитрить. Сделали целый лендинг, сняли видимость про Privacy, про тот как сотрудница Facebook объясняет мужу что такое данные и как Facebook трекает их на внешних сайтах и передает рекламодателям и что вот оно, теперь активность вне Facebook можно удалить одной кнопкой.
И НИ ОДНОЙ информации о том, что удалить активность внутри сети нельзя. То есть лайки, историю и т.п. Зайдите в настройки приватности и попробуйте :) Там такой кнопки даже нет.
Так каждый лайк можно отменить вручную, посты и комменты поудалять точно так же. Можете и аккаунт полностью удалить - никто же не заставляет использовать FB.
Правильно ли я понимаю: вы считаете, что кнопка "Удалить аккаунт" дает вам возможность "полностью удалить аккаунт"?
В аське же вроде такая тема была. Если пользователь включал порнуху, это видели все его контакты
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