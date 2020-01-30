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Евгений Делюкин
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Есть ли приоритет у бизнес-аккаунтов в ленте и что влияет на показы: ответы из официального блога Instagram Creators Материал редакции

1 октября 2019 года соцсеть открыла специальный аккаунт, в котором делится советами, рекомендациями, учебными материалами, анонсами и статистикой.

1 комментарий
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Публикации @Creators призваны помочь авторам укрепить своё присутствие в Instagram как с точки зрения создания контента, так и заключения партнёрств с рекламодателями.

Выбрали полезные ответы и советы.

Wired

Влияет ли тип учётной записи на выдачу в ленте?

Нет, у бизнес- и верифицированных аккаунтов нет приоритета в ленте. Но если пользователь больше взаимодействует с таким контентом, он, вероятно, появится выше в ленте.

Есть ли приоритет у видеопубликаций?

Нет универсального правила: фотографии приоритетнее видео. Лента пользователя персонализирована и зависит только от того, что он смотрит в Instagram. Если он смотрит много роликов, они будут появляться чаще.

Взаимные лайки и комментарии могут повлиять на положение публикации в ленте?

Достоверность и прозрачность — основные инструменты вовлечения пользователей. Попытки обмануть систему могут дать преимущество на короткое время, но не более того.

Порядок публикаций в ленте пользователя определяется алгоритмами машинного обучения, которые адаптируются по мере получения новых данных. Они могут распознать подозрительную активность и адаптироваться к ней.

Почему Instagram не возвращается к хронологической ленте?

После перехода на ранжированную выдачу публикации в среднем видит на 50% больше читателей, чем при хронологической выдаче.

На какие публикации чаще обращают внимание?

Публикации, которые занимают наибольшую площадь экрана, с большей вероятностью заинтересует читателей.

Делайте вертикальные публикации (формата 5:4), чтобы максимизировать рабочую площадь экрана.

Есть ли приоритет у публикаций, которые получили больше всего лайков и комментариев в первые 30 минут?

Нет.

Instagram не считает комментарием фразу меньше одного-трёх слов?

Нет, это не так. Учитываются комментарии любого объема.

Какие факторы считаются важными для ранжирования?

  • Комментарии.

  • Репосты (публикации у себя в ленте).

  • Лайки.
  • Просмотры.

Геотеги влияют на выдачу?

Использование геотегов даёт больше контекста и увеличивает вероятность того, что публикацию увидят.

Можно ли получить верифицированный аккаунт?

Верифицированные пользователи — это публичные люди, знаменитости и бренды. Они получают подтверждение (синий значок рядом с именем), так как есть большая вероятность, что кто-то захочет выдать себя за них.

Кроме того, мы верифицируем аккаунты, чтобы сообщество Instagram могло легко найти настоящих людей и бренды, на которые хочет подписаться.

Как часто обновляются алгоритмы ленты Instagram?

Алгоритм основан на машинном обучении, поэтому порядок публикаций в ленте постоянно улучшается на базе новых данных.

#instagram

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1 комментарий
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Лизавета Болясная

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что-то вы сиииииильно запоздали с этой статьей...-_-

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