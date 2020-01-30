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1 октября 2019 года соцсеть открыла специальный аккаунт, в котором делится советами, рекомендациями, учебными материалами, анонсами и статистикой.
Публикации @Creators призваны помочь авторам укрепить своё присутствие в Instagram как с точки зрения создания контента, так и заключения партнёрств с рекламодателями.
Выбрали полезные ответы и советы.
Влияет ли тип учётной записи на выдачу в ленте?
Нет, у бизнес- и верифицированных аккаунтов нет приоритета в ленте. Но если пользователь больше взаимодействует с таким контентом, он, вероятно, появится выше в ленте.
Есть ли приоритет у видеопубликаций?
Нет универсального правила: фотографии приоритетнее видео. Лента пользователя персонализирована и зависит только от того, что он смотрит в Instagram. Если он смотрит много роликов, они будут появляться чаще.
Взаимные лайки и комментарии могут повлиять на положение публикации в ленте?
Достоверность и прозрачность — основные инструменты вовлечения пользователей. Попытки обмануть систему могут дать преимущество на короткое время, но не более того.
Порядок публикаций в ленте пользователя определяется алгоритмами машинного обучения, которые адаптируются по мере получения новых данных. Они могут распознать подозрительную активность и адаптироваться к ней.
Почему Instagram не возвращается к хронологической ленте?
После перехода на ранжированную выдачу публикации в среднем видит на 50% больше читателей, чем при хронологической выдаче.
На какие публикации чаще обращают внимание?
Публикации, которые занимают наибольшую площадь экрана, с большей вероятностью заинтересует читателей.
Делайте вертикальные публикации (формата 5:4), чтобы максимизировать рабочую площадь экрана.
Есть ли приоритет у публикаций, которые получили больше всего лайков и комментариев в первые 30 минут?
Нет.
Instagram не считает комментарием фразу меньше одного-трёх слов?
Нет, это не так. Учитываются комментарии любого объема.
Какие факторы считаются важными для ранжирования?
Комментарии.
Репосты (публикации у себя в ленте).
Геотеги влияют на выдачу?
Использование геотегов даёт больше контекста и увеличивает вероятность того, что публикацию увидят.
Можно ли получить верифицированный аккаунт?
Верифицированные пользователи — это публичные люди, знаменитости и бренды. Они получают подтверждение (синий значок рядом с именем), так как есть большая вероятность, что кто-то захочет выдать себя за них.
Кроме того, мы верифицируем аккаунты, чтобы сообщество Instagram могло легко найти настоящих людей и бренды, на которые хочет подписаться.
Как часто обновляются алгоритмы ленты Instagram?
Алгоритм основан на машинном обучении, поэтому порядок публикаций в ленте постоянно улучшается на базе новых данных.
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