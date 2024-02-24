Всё просто — штрафы на тысячи долларов, которых у блогеров может и не быть, рассказало Rest of World.

Инфлюенс-маркетинг в Китае — рынок на $500 млрд, где отыскать место под солнцем пытаются и бренды, и блогеры. Для подбора и раскрутки последних существуют целые «фермы-инкубаторы». Тысячи агентств просят будущих инфлюенсеров регулярно выходить в эфиры, не всегда заставляя что-то продавать, и взамен обещают деньги и славу.

Однажды в эти обещания поверил 58-летний учитель каллиграфии Лю Фэнъян, который в свободное от работы время пел в онлайн-караоке и выкладывал эти ролики в китайский TikTok. Он согласился вести трансляции по четыре часа в день и участвовать в онлайн-«баттлах» с другими инфлюенсерами, где для победы нужно получить как можно больше виртуальных подарков.

Лю исправно выходил в эфир на протяжении 20 дней, но его единственными зрителями оставались друзья и соседи. Агентство вопреки обещаниям ничему не обучало и не помогло с оборудованием, поэтому в онлайн-соревнованиях он проигрывал девушкам. Посчитав усилия напрасными, мужчина бросил эфиры, а позже получил за это иск от, казалось бы, бездействующего «работодателя» — на 200 тысяч юаней ($27 тысяч).

Доморощенные блогеры соглашаются петь, танцевать, рекламировать товары, показывать сомнительные трюки и заигрывать с аудиторией, чтобы в том числе просто заработать на жизнь. Ну а агентства так же просто надеются, что кто-то из них «выстрелит», ведь чем больше подарков и донатов инфлюенсер получает, тем больше комиссионных выплачивает агентству.

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Выделиться в условиях переполненного рынка и жёсткой конкуренции трудно, но «кадровикам» нужны деньги, поэтому всё, что остаётся, — вводить штрафы за попытку выйти из «бизнеса». В одном только декабре 2023 года местные суды вынесли более 20 вердиктов по искам, выдвинутым против стримеров, которые забросили эфиры или перешли на сторонние платформы, пишет Rest of World.

Судьи обязывали их компенсировать агентствам расходы на оборудование и обучение и наказывали штрафами за трансляции, проведённые с личных аккаунтов, чтобы не платить комиссии.

Можно подумать, что стримеры в состоянии и потерпеть, но контракты, как правило, многолетние. Одна из собеседниц издания рассказала, что была вынуждена «соблазнительно танцевать» в стриминговом сервисе Huya по шесть-десять часов в день, а при попытке уйти схлопотала штраф на 300 тысяч юаней ($42 тысячи), потому что не отработала два года.

Поводом для ухода при этом стала не усталость. Менеджеры попросили девушку делиться со зрителями «откровенными» фото. Суд невзирая на обстоятельства признал её виновной в нарушении договора и всё равно выписал штраф, хоть и меньший, — в размере 100 тысяч юаней ($14 тысяч).

Выплатить его стримерша не смогла — не было денег. Согласно положениям местной системы соцкредитования, тем, кто игнорирует постановления суда, могут запретить покупать билеты на самолёты и поезда. Так и произошло, поэтому китаянка из-за этого не могла навестить семью.

Ещё одна стримерша по фамилии Тао рассказала, что агентство предоставило ей обучение и оборудование, помогло с продвижением, пообещало платить как минимум по 5000 юаней ($700) в течение первых трёх месяцев за трёхчасовые выходы в эфир и даже гарантировало право на 25% от выручки с виртуальных подарков.

А потом также уверенно оштрафовало её на 154 тысяч юаней ($21,4 тысячи) за попытку выйти из дела. По словам девушки, которой приходилось во время трансляций либо разговаривать с самой собой, либо флиртовать с мужской аудиторией, индустрия буквально испещрена юридическими ловушками.

Местные ведомства пытаются вводить правила в том числе против агентств: они запретили нанимать блогеров младше 16 лет и призвали суды учитывать уровень заработка стримеров, когда тех штрафуют, чтобы эти взыскания были хоть сколько-то соразмерными. Однако количество судебных споров при этом только растёт, говорят юристы.

95% тех, кто рассчитывает на эфиры как на единственный источник дохода, зарабатывают меньше 5000 юаней (около $700) в месяц и при этом едва ли справляются с физической и психологической нагрузкой. Но текущие реалии, увы, таковы, а многие блогеры просто слишком юны, чтобы заранее оценить все риски тех сделок, на которые они идут в погоне за деньгами.

Машинное обучение Полина Лааксо 30.09.2023 стримеров Статьи редакции Круглосуточный «магазин на диване»: как китайские бренды выручают тысячи долларов благодаря «дипфейкам» Достаточно отснять минутный ролик с настоящим ведущим и заплатить разработчику $1000. Стримеры, сгенерированные с помощью ИИ. В центре — пример компании Silicon Intelligence, по бокам — Xiaoice