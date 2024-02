Выделиться в условиях переполненного рынка и жёсткой конкуренции трудно, но «кадровикам» нужны деньги, поэтому всё, что остаётся, — вводить штрафы за попытку выйти из «бизнеса». В одном только декабре 2023 года местные суды вынесли более 20 вердиктов по искам, выдвинутым против стримеров, которые забросили эфиры или перешли на сторонние платформы, пишет Rest of World.

Всё просто — штрафы на тысячи долларов, которых у блогеров может и не быть, рассказало Rest of World.