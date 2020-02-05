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Соцсети
Лиана Липанова
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«ВКонтакте» объединила VK Pay и сервис переводов с карты на карту Материал редакции

Теперь пользователи могут сразу при переводе выбрать подходящий им способ и не открывать VK Pay отдельно.

3 комментария
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«ВКонтакте» объединила свои сервисы денежных переводов: с карты на карту и между счетами VK Pay, рассказали vc.ru в компании.

У сервисов разные условия: например, при переводе с карты на карту «ВКонтакте» не берёт комиссию только при переводах с карты Mastercard от 300 рублей и до 75 000 рублей в месяц. При переводах на VK Pay комиссии нет, но они доступны только из раздела VK Pay. Кроме того, при выводе средств из VK Pay снимается комиссии в 3%, минимум 50 рублей.

Теперь объединённая система автоматически выберет и предложит пользователю подходящий способ перевода в зависимости от суммы, платёжной системы карты, лимитов и наличия кошелька VK Pay, объяснили в компании.

Перевести деньги можно в диалогах и на личной странице. Отправитель может выбрать, куда перевести деньги — в кошелёк VK Pay или на карту. Получатель сам выбирает, на какую именно карту зачислятся деньги.

«ВКонтакте»

Соцсеть объединила и историю операций обоих сервисов. Её можно просмотреть во вкладке «Денежные переводы» в «Моих настройках». Кроме того, в платёжном сервисе появилась возможность оплаты услуг связи, штрафов ГИБДД, покупки игр, книг, и другое.

Объединённый сервис появился в веб-версии «ВКонтакте». В соцсети пообещали внедрить новую систему в мобильных приложениях в ближайшее время.

#новость #вконтакте

Соцсети
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3 комментария
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Vl Al

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Рекомендую почитать EULA. До использования упомянутого сервиса.

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Вася Пражкин

Vl
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Вы еще конституцию почитать порекомендуйте.

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Alexander Talyuk

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