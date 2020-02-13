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За два года число пользователей приложения выросло на 500 млн человек.
Число пользователей мессенджера WhatsApp по всему миру превысило 2 млрд, сообщается в блоге компании.
Аудитория приложения выросла на 500 млн человек с 2018 года, когда число пользователей составляло 1,5 млрд. В 2016 году мессенджером пользовались 1 млрд пользователей.
В заявлении компания напомнила о важности шифрования сообщений своих пользователей. «Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это своего рода нераскрываемый цифровой замок, защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию и оберегающий вас от злоумышленников и хакеров», — говорится в блоге компании.
Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это своего рода нераскрываемый цифровой замок, защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию
Аудитория стала настолько большой, что во время праздников приходится удаляться да бы не утонуть в потоке открыточек.
Такое чувство, что там открылся филиал "Одноклассников".
Так вопрос же не к мессенжеру а к вашим контактам которые вам их прислыют :)
"защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию и оберегающий вас от злоумышленников и хакеров»" - но не от гос органов...
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