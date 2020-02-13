За два года число пользователей приложения выросло на 500 млн человек.

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Число пользователей мессенджера WhatsApp по всему миру превысило 2 млрд, сообщается в блоге компании.

Аудитория приложения выросла на 500 млн человек с 2018 года, когда число пользователей составляло 1,5 млрд. В 2016 году мессенджером пользовались 1 млрд пользователей.