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Лиана Липанова
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Аудитория мессенджера WhatsApp превысила 2 млрд пользователей Материал редакции

За два года число пользователей приложения выросло на 500 млн человек.

6 комментариев
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Число пользователей мессенджера WhatsApp по всему миру превысило 2 млрд, сообщается в блоге компании.

Аудитория приложения выросла на 500 млн человек с 2018 года, когда число пользователей составляло 1,5 млрд. В 2016 году мессенджером пользовались 1 млрд пользователей.

В заявлении компания напомнила о важности шифрования сообщений своих пользователей. «Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это своего рода нераскрываемый цифровой замок, защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию и оберегающий вас от злоумышленников и хакеров», — говорится в блоге компании.

#новость #whatsapp

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6 комментариев
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Валерий Никнейм

3

Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это своего рода нераскрываемый цифровой замок, защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию

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Алексей Попков

2

Аудитория стала настолько большой, что во время праздников приходится удаляться да бы не утонуть в потоке открыточек. 

Такое чувство, что там открылся филиал "Одноклассников".

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Дмитрий xXx

Алексей
0

😄 Да, они потихоньку мигрируют в WhatsApp

Ответить

ЯжПрограммист

Алексей
0

Так вопрос же не к мессенжеру а к вашим контактам которые вам их прислыют :)

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Владислав Геннадьевич

0

"защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию и оберегающий вас от злоумышленников и хакеров»" - но не от гос органов...

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Фёдор Новиков

0

телега лучше, но я почему-то не могу туда свой контакт-лист затащить(

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