Соцсеть планировала анонсировать новинку 13 февраля 2020 года.
- В дублинских офисах Facebook, где находится главное управление компании в Европе, прошли обыски, сообщает CNN. Власти Ирландии инициировали проверку, узнав о планируемом запуске в Европе приложения Dating.
- Сервис знакомств Dating соцсеть должна была официально запустить 13 февраля 2020 года, накануне Дня всех влюблённых. 3 февраля 2020 года об этом впервые узнала Комиссия по защите данных Ирландии, говорится в её официальном заявлении.
- Никакой информации или документов об оценке воздействия на защиту данных, по утверждению ирландских властей, компания им не представила. «Чтобы ускорить получение документов, уполномоченные сотрудники провели проверку в офисе Facebook, и изъяли их», —рассказали в комиссии.
- 11 февраля Facebook уведомила ирландские власти, что отложила запуск Dating. В компании заявили, что им нужно немного больше времени, чтобы убедиться в готовности продукта для выхода на европейский рынок, уточняет Irish Times.
- Представитель Facebook рассказал, что компанию не обязывали проводить оценку воздействия на защиту данных, когда она подавала уведомление о запуске приложения, пишет Irish Times. В компании утверждают, что предоставили данные об оценке, когда они были запрошены, уточняет издание.
- Комиссия по защите данных провела обыск в офисе крупной ИТ-компании впервые с 2018 года, когда вступили в силу Общие положения о защите данных (GDPR), рассказал CNN представитель комиссии Грэхэм Дойл.
- Приложение Dating было запущено в сентябре 2019 года в США. Любой пользователь Facebook может подключиться к Dating, создав отдельный профиль и секретный список людей, которые ему интересны. В приложение можно встроить публикации из Instagram.
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