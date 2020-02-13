Наказание за аналогичное нарушение грозит Facebook.
- Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, сообщает «Интерфакс». 13 февраля 2020 года суд должен рассмотреть аналогичное дело против Facebook.
- Суд признал компанию виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 КоАП (невыполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан России на территории страны). Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter 31 января 2020 года.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение требований хранения персональных данных в декабре 2019 года. Сумма штрафов: от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 1 млн до 6 млн — для юридических.
- Роскомнадзор не впервые предъявляет претензии Twitter и Facebook по вопросу хранения данных россиян в России: весной 2019 года суд по жалобе регулятора оштрафовал компании на три тысячи рублей за то, что они не ответили на запросы о хранении сведений.
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Убийца Гугла
Теперь пока Twitter не заплатит, его из России не выпустят.
Алексис ВторойУбийца
Думал, что они российское юрлицо штрафуют, ан нет:
Суд постановил: признать юридическое лицо Twitter, Inc. виновным в совершении правонарушения...
Денис ДемидовАлексис
Чисто юридически, никаких проблем, просто надо будет в американском суде выиграть ))))))
Евгений Ларин
Туземцы через презренный свитер гадости про царя пишут
Full Name
Да сколько ж можно. Не "отказ перенести сервер в Россию", а "отказ сделать синхронную реплику для товарища майора". Это немного разные вещи.
Vitaliy KovalevFull
Кокразтыке по закону не только хранить, но и обрабатывать персональные данные необходимо на территории России.
Paul DenisevichVitaliy
Кокразтыке, блять
Full NameVitaliy
кокразтыке это значит синхронную реплику с логином для майора, а не датацентр с рабочими местами и коннективити.
911
медленно начинают с менее популярных, потом фб инста ютуб
ну и чебурнетик родной
Денис Демидов911
Не будет никакого чебурнета, будет его иллюзия и повышение грамотности населения, даже пенсионерам внучки будут VPN настраивать.
А полностью отрезать рунет сейчас не хватить воли, а если каким-то чудом удастся эту волю накопить, то к тому времени спутниковый интернет будет стоить чуть дороже мобильного.
Если режим не способен существовать вместе со свободным интернетом, то значит этот режим падет.
Igor GorbenkoДенис
ну да, ну да, слишком сложный проект для такой большой страны. если бы так можно было сделать, в Китае бы давно уже сделали...
Денис ДемидовIgor
Оно и в Китае дырявое все, просто там большая часть населения малограмотная, и так пойдет.
Evgeny SafonovДенис
Разрешат ВПН только спецдопуску из ФСБ.
Денис ДемидовEvgeny
Придется либо любой хостинг как явление запретить, либо физически отрезать рунет, на что воли не хватит, побоятся фин. потоков лишиться, молодежь легкая на подъем.
Александр Сергеевич
Начинается веселое время 2.0. Очень интересно наблюдать как будут блочить инсту, ютуб, вацап...
911Александр
не очень :((
но увидим видимо
Артем Павлючук
Оо ростем! Уже не 3т.
Егор Тарасов
Что будет если твиттер не заплатит? Заблокируют? И как они могут его штрафовать если юрлицо не в юрисдикции РФ?
Денис ДемидовЕгор
Подать на него в американский суд они разве что могут, но вряд ли захотят клоунами быть.
KI PO
Это либо выживание мультимедийных платформ с рунета, либо идиотизм.
Не судите строго я юн)
Semyashkin OlegKI
Это россия, сынок
Выпил ли mojo?KI
В том году США выжила ФБ на 5млрд и ничего, все живы.
Ilya Sergeenko
В рамках данных Твиттера дешевле штраф заплатить, чем реплику разворачивать, а потом тебе ещё и мозги ебать бумажками разными будут. Решение вполне логичное.
Evgeny SafonovIlya
Да штраф платить не будут. При том выплата штрафа не отменяет требования дублирования данных в РФ.
Алексис ВторойIlya
Следующий штраф будет до 18 млн, а затем (если захотят) могут заблокировать по процедуре, по которой linkedin пошёл:
... нарушает закон «О персональных данных», «права и свободы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну»...
или по новой схеме.
Кирилл Островский
А как в других странах? Хранят также на территории граждан или всё в США?
designer fakeКирилл
хранят там, где удобно