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Татьяна Боброва
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Суд Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию Материал редакции

Наказание за аналогичное нарушение грозит Facebook.

  • Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, сообщает «Интерфакс». 13 февраля 2020 года суд должен рассмотреть аналогичное дело против Facebook.
  • Суд признал компанию виновной в нарушении части 8 статьи 13.11 КоАП (невыполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан России на территории страны). Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter 31 января 2020 года.
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение требований хранения персональных данных в декабре 2019 года. Сумма штрафов: от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 1 млн до 6 млн — для юридических.
  • Роскомнадзор не впервые предъявляет претензии Twitter и Facebook по вопросу хранения данных россиян в России: весной 2019 года суд по жалобе регулятора оштрафовал компании на три тысячи рублей за то, что они не ответили на запросы о хранении сведений.

#новость #twitter

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27 комментариев
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Убийца Гугла

27

Теперь пока Twitter не заплатит, его из России не выпустят.

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Алексис Второй

Убийца
2

Думал, что они российское юрлицо штрафуют, ан нет:
 Суд постановил: признать юридическое лицо Twitter, Inc. виновным в совершении правонарушения...

Ответить

Денис Демидов

Алексис
6

Чисто юридически, никаких проблем, просто надо будет в американском суде выиграть ))))))

Ответить

Евгений Ларин

12

Туземцы через презренный свитер гадости про царя пишут

Ответить

Full Name

10

Да сколько ж можно. Не "отказ перенести сервер в Россию", а "отказ сделать синхронную реплику для товарища майора". Это немного разные вещи.

Ответить

Vitaliy Kovalev

Full
0

Кокразтыке по закону не только хранить, но и обрабатывать персональные данные необходимо на территории России.

Ответить

Paul Denisevich

Vitaliy
2

Кокразтыке, блять

Ответить

Full Name

Vitaliy
1

 кокразтыке это значит синхронную реплику с логином для майора, а не датацентр с рабочими местами и коннективити.

Ответить

911

6

медленно начинают с менее популярных, потом фб инста ютуб
ну и чебурнетик родной

Ответить

Денис Демидов

911
4

Не будет никакого чебурнета, будет его иллюзия и повышение грамотности населения, даже пенсионерам внучки будут VPN настраивать.
А полностью отрезать рунет сейчас не хватить воли, а если каким-то чудом удастся эту волю накопить, то к тому времени спутниковый интернет будет стоить чуть дороже мобильного. 

Если режим не способен существовать вместе со свободным интернетом, то значит этот режим падет. 

Ответить

Igor Gorbenko

Денис
2

ну да, ну да, слишком сложный проект для такой большой страны. если бы так можно было сделать, в Китае бы давно уже сделали...

Ответить

Денис Демидов

Igor
1

Оно и в Китае дырявое все, просто там большая часть населения малограмотная, и так пойдет.

Ответить

Evgeny Safonov

Денис
1

Разрешат ВПН только спецдопуску из ФСБ. 

Ответить

Денис Демидов

Evgeny
0

Придется либо любой хостинг как явление запретить, либо физически отрезать рунет, на что воли не хватит, побоятся фин. потоков лишиться, молодежь легкая на подъем.

Ответить

Александр Сергеевич

4

Начинается веселое время 2.0. Очень интересно наблюдать как будут блочить инсту, ютуб, вацап...

Ответить

911

Александр
1

не очень :((
но увидим видимо

Ответить

Артем Павлючук

1

Оо ростем! Уже не 3т.

Ответить

Егор Тарасов

0

Что будет если твиттер не заплатит? Заблокируют? И как они могут его штрафовать если юрлицо не в юрисдикции РФ? 

Ответить

Денис Демидов

Егор
2

Подать на него в американский суд они разве что могут, но вряд ли захотят клоунами быть.

Ответить

KI PO

0

Это либо выживание мультимедийных платформ с рунета, либо идиотизм.
Не судите строго я юн)

Ответить

Semyashkin Oleg

KI
1

Это россия, сынок

Ответить

Выпил ли mojo?

KI
0

В том году США выжила ФБ на 5млрд и ничего, все живы.

Ответить

Ilya Sergeenko

0

В рамках данных Твиттера дешевле штраф заплатить, чем реплику разворачивать, а потом тебе ещё и мозги ебать бумажками разными будут. Решение вполне логичное.

Ответить

Evgeny Safonov

Ilya
1

Да штраф платить не будут. При том выплата штрафа не отменяет требования дублирования данных в РФ. 

Ответить

Алексис Второй

Ilya
0

Следующий штраф будет до 18 млн, а затем (если захотят) могут заблокировать по процедуре, по которой linkedin пошёл:
... нарушает закон «О персональных данных», «права и свободы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну»...

или по новой схеме.

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Кирилл Островский

0

А как в других странах? Хранят также на территории граждан или всё в США? 

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designer fake

Кирилл
0

хранят там, где удобно

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