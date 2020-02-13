Компания сможет обжаловать решение в течение десяти дней.
- Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Компания сможет обжаловать решение в течение десяти дней, пишет ТАСС.
- Роскомнадзор несколько раз отправлял письма Facebook с требованием локализовать данные, но все они остались без ответа, отметил суд. Ни представители Facebook, ни сотрудники Роскомнадзора в суд не пришли, уточняет «РИА Новости».
- 13 февраля за аналогичное нарушение штраф в 4 млн рублей получила Twitter. Обе компании признали виновными в нарушении части 8 статьи 13.11 КоАП (невыполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан России на территории страны).
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Филипп Горбунов
Главное чтобы без инсты Россия не осталась.
А то все салоны красоты позакрываются)
Paul Denisevich
Пидарасы, успокойтесь уже! Я понимаю, что 8 лямов нахаляву это тоже деньги, но ничего не поменяется. Фейсбук и Твиттер их заработают за несколько часов. Мы все прекрасно знаем, что будет, если они перенесут данные на российские сервера.
Bot FabricPaul
За несколько часов?! Вы очень сильно ошиблись 😊 Facebook зарабатывает 385 миллионов рублей В ЧАС
Michael SmithPaul
Штраф просто формальность, чтобы перейти потом к блокировке.
Alexander SolokhinPaul
А что будет?
Максим Баканов
Что такое 4 млн р для таких компаний ?) это не проблема для них!
Сергей ЩукинМаксим
Ну и отлично же!
Ежемесячно по 5 лямов в бюджет будут отчислять. Тоже деньги. Потратим с пользой
😬
Paul DenisevichСергей
Ага, мы все знаем, куда.
Alexander SolokhinPaul
А куда?
Valera Rybakoff
А россияне сидят с попкорном и смотрят на всё на это как на фильм который их не касается. Я и сам такой же. Нас выдрессировали как животных. По-моему это называется выученная беспомощность. Даже если я буду жить в самой свободной стране мира - я никогда не стану протестовать против любых действий власти.
Юрий КоршевValera
А что делать? У нас тут не Загнивающий запад, где можно права качать.
Evgeny SafonovЮрий
Здесь тоже можно права качать, но все сыкуют. И гайки закручивают только поэтому.
Юрий КоршевEvgeny
Скажи это фигурантам Московского дела. Дела Голонува и Сети показали как у нас работает правоохранительная система.
Evgeny Safonov
Все правильно. Нечего делать оплоту бездуховности в богопомазанной России.
Юрий Коршев
Что будет дальше если эти Фейсбук не заплатит и не перенесет данные? У него вообще расчётный счёт в российских банках есть откуда приставы могут эту сумму снять? РКН заблокирует WhatsApp/Instagram и все прочие продукты на территории РФ? Куда тогда депутаты госдумы будут на работе заходить?
Никита ВащенкоЮрий
WhatsApp уже согласился перенести данные...
Evgeny SafonovНикита
Где написано?
Никита ВащенкоEvgeny
Это был их официальный ответ насколько я знаю. Что они готовы соблюдать все законы РФ
Николай ДемидовНикита
Большой вопрос,насколько это возможно и сколько будет стоить.
Платить по 4кк ежемесячно в разы выгоднее, чем строить датацентров и нанинамать людей.
А достойных публичных хостингов нет, то яндекс дропнет все данные кластера, то у селектела сеть валится.
Про меньших даже говорить нечего.
Evgeny SafonovЮрий
Как куда будут ходить. Порнохаб же не заблокирован.
Evgeny Safonov
Они и не будут платить. Их заблокируют.
Evgeny Safonov
А для порнохаба почему не требуют перенести данные? 😏
Andrey MakarovEvgeny
Там частично перенесли
https://vc.ru/social/81955-polzovatel-vkontakte-sozdal-bota-on-pokazyvaet-kto-iz-druzey-avtorizovalsya-na-pornhub
Evgeny SafonovAndrey
В ссылке про перенос ничего нет. 🤔
Andrey MakarovEvgeny
Друг рассказывал, что из России туда можно зайти только через ВК, так что можно считать переносом)
Philipp Sinitsyn
Кирилл Островский
Как тебе такое, Илон Маск?