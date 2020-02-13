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Соцсети
Татьяна Боброва
862

Facebook вслед за Twitter получила 4 млн рублей штрафа за отказ локализовать данные российских пользователей Материал редакции

Компания сможет обжаловать решение в течение десяти дней.

  • Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Компания сможет обжаловать решение в течение десяти дней, пишет ТАСС.
  • Роскомнадзор несколько раз отправлял письма Facebook с требованием локализовать данные, но все они остались без ответа, отметил суд. Ни представители Facebook, ни сотрудники Роскомнадзора в суд не пришли, уточняет «РИА Новости».
  • 13 февраля за аналогичное нарушение штраф в 4 млн рублей получила Twitter. Обе компании признали виновными в нарушении части 8 статьи 13.11 КоАП (невыполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан России на территории страны).

#новость #facebook

Соцсети
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Суд Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию
Наказание за аналогичное нарушение грозит Facebook.
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27 комментариев
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Филипп Горбунов

16

Главное чтобы без инсты Россия не осталась.
А то все салоны красоты позакрываются)

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Paul Denisevich

6

Пидарасы, успокойтесь уже! Я понимаю, что 8 лямов нахаляву это тоже деньги, но ничего не поменяется. Фейсбук и Твиттер их заработают за несколько часов. Мы все прекрасно знаем, что будет, если они перенесут данные на российские сервера.

Ответить

Bot Fabric

Paul
0

За несколько часов?! Вы очень сильно ошиблись 😊 Facebook зарабатывает 385 миллионов рублей В ЧАС

Ответить

Michael Smith

Paul
0

Штраф просто формальность, чтобы перейти потом к блокировке.

Ответить

Alexander Solokhin

Paul
–6

А что будет?

Ответить

Максим Баканов

1

Что такое 4 млн р для таких компаний ?) это не проблема для них!

Ответить

Сергей Щукин

Максим
2

Ну и отлично же!
Ежемесячно по 5 лямов в бюджет будут отчислять. Тоже деньги. Потратим с пользой
😬

Ответить

Paul Denisevich

Сергей
4

Ага, мы все знаем, куда.

Ответить

Alexander Solokhin

Paul
–6

А куда?

Ответить

Valera Rybakoff

0

А россияне сидят с попкорном и смотрят на всё на это как на фильм который их не касается. Я и сам такой же. Нас выдрессировали как животных. По-моему это называется выученная беспомощность. Даже если я буду жить в самой свободной стране мира - я никогда не стану протестовать против любых действий власти.

Ответить

Юрий Коршев

Valera
0

А что делать? У нас тут не Загнивающий запад, где можно права качать.

Ответить

Evgeny Safonov

Юрий
1

Здесь тоже можно права качать, но все сыкуют. И гайки закручивают только поэтому. 

Ответить

Юрий Коршев

Evgeny
0

Скажи это фигурантам Московского дела. Дела Голонува и Сети показали как у нас работает правоохранительная система.

Ответить

Evgeny Safonov

0

Все правильно. Нечего делать оплоту бездуховности в богопомазанной России. 

Ответить

Юрий Коршев

0

Что будет дальше если эти Фейсбук не заплатит и не перенесет данные? У него вообще расчётный счёт в российских банках есть откуда приставы могут эту сумму снять? РКН заблокирует WhatsApp/Instagram и все прочие продукты на территории РФ? Куда тогда депутаты госдумы будут на работе заходить?

Ответить

Никита Ващенко

Юрий
0

WhatsApp уже согласился перенести данные...

Ответить

Evgeny Safonov

Никита
0

Где написано?

Ответить

Никита Ващенко

Evgeny
0

Это был их официальный ответ насколько я знаю. Что они готовы соблюдать все законы РФ

Ответить

Николай Демидов

Никита
0

Большой вопрос,насколько это возможно и сколько будет стоить.
Платить по 4кк ежемесячно в разы выгоднее, чем строить датацентров и нанинамать людей.
А достойных публичных хостингов нет, то яндекс дропнет все данные кластера, то у селектела сеть валится.
Про меньших даже говорить нечего.

Ответить

Evgeny Safonov

Юрий
0

Как куда будут ходить. Порнохаб же не заблокирован. 

Ответить

Evgeny Safonov

0

Они и не будут платить. Их заблокируют. 

Ответить

Evgeny Safonov

0

А для порнохаба почему не требуют перенести данные? 😏

Ответить

Andrey Makarov

Evgeny
0

Там частично перенесли
https://vc.ru/social/81955-polzovatel-vkontakte-sozdal-bota-on-pokazyvaet-kto-iz-druzey-avtorizovalsya-na-pornhub

Ответить

Evgeny Safonov

Andrey
0

В ссылке про перенос ничего нет. 🤔

Ответить

Andrey Makarov

Evgeny
0

Друг рассказывал, что из России туда можно зайти только через ВК, так что можно считать переносом) 

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Philipp Sinitsyn

0
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Кирилл Островский

0

Как тебе такое, Илон Маск? 

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