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Татьяна Боброва
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Исследователи обнаружили в Instagram функцию просмотра последних публикаций, похожую на хронологическую ленту Материал редакции

С 2016 года вместо хронологического порядка Instagram использует алгоритм, учитывающий предпочтения пользователей.

4 комментария
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Instagram тестирует функцию «Последние публикации», которая позволяет смотреть публикации пользователей из списка подписок, созданные последними. Её нашла исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).

На скриншотах Вонг видно, что при входе в приложении появляется всплывающее окно, которое предлагает посмотреть обновления аккаунтов, на которые подписан пользователь.

При нажатии на кнопку «Посмотреть публикации» открывается отдельный экран, на котором показаны последние записи. «Это похоже на ленту с записями в хронологическом порядке, но не то же самое», — отметила Вонг.

Jane Manchun Wong @wongmjane
Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts

This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 https://t.co/AUMwlZGtUr

На момент публикации материала в Instagram не ответили на запрос TechCrunch о комментарии.

Instagram изменил порядок появления записей в ленте в 2016 году. Вместо хронологического порядка соцсеть начала показывать публикации с помощью алгоритма, который учитывает предпочтения пользователя.

#новость #instagram

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4 комментария
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Дмитрий Оверчук

1

сначала убрать, потом вернуть🤷‍♂️
facebook in a nutshell

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Trepolsky Dmitry

1

Странно, а у меня такого нет. Похоже на историю со скрытием лайков, у меня они не скрываются даже в нулевых аккаунтах, но я нашел людей кто мне прислали ролики и показали, что реально у них скрыты везде лайки, они не видят не у своих ни у чужих аккаунтов. 

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Антон Сметанкин

0

Интересно. Будем ждать релиза 

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Максим Фомин

0

Ну хоть так

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