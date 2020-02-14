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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
С 2016 года вместо хронологического порядка Instagram использует алгоритм, учитывающий предпочтения пользователей.
Instagram тестирует функцию «Последние публикации», которая позволяет смотреть публикации пользователей из списка подписок, созданные последними. Её нашла исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).
На скриншотах Вонг видно, что при входе в приложении появляется всплывающее окно, которое предлагает посмотреть обновления аккаунтов, на которые подписан пользователь.
При нажатии на кнопку «Посмотреть публикации» открывается отдельный экран, на котором показаны последние записи. «Это похоже на ленту с записями в хронологическом порядке, но не то же самое», — отметила Вонг.
На момент публикации материала в Instagram не ответили на запрос TechCrunch о комментарии.
Instagram изменил порядок появления записей в ленте в 2016 году. Вместо хронологического порядка соцсеть начала показывать публикации с помощью алгоритма, который учитывает предпочтения пользователя.
Странно, а у меня такого нет. Похоже на историю со скрытием лайков, у меня они не скрываются даже в нулевых аккаунтах, но я нашел людей кто мне прислали ролики и показали, что реально у них скрыты везде лайки, они не видят не у своих ни у чужих аккаунтов.
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