С 2016 года вместо хронологического порядка Instagram использует алгоритм, учитывающий предпочтения пользователей.

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Instagram тестирует функцию «Последние публикации», которая позволяет смотреть публикации пользователей из списка подписок, созданные последними. Её нашла исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).

На скриншотах Вонг видно, что при входе в приложении появляется всплывающее окно, которое предлагает посмотреть обновления аккаунтов, на которые подписан пользователь.

При нажатии на кнопку «Посмотреть публикации» открывается отдельный экран, на котором показаны последние записи. «Это похоже на ленту с записями в хронологическом порядке, но не то же самое», — отметила Вонг.

Jane Manchun Wong @wongmjane



This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed postsThis sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 https://t.co/AUMwlZGtUr

На момент публикации материала в Instagram не ответили на запрос TechCrunch о комментарии.