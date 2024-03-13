«Одноклассники» впервые раскрыли платящую аудиторию соцсети — 8 млн пользователей в 2023 году Статьи редакции
Количество подписчиков, которые пользуются сервисами дольше месяца, соцсеть не раскрывает.
- Под платящей аудиторией «Одноклассники» подразумевают всех уникальных пользователей, которые хотя бы раз совершили покупку в соцсети. Их количество — около 8 млн в 2023 году, примерно столько же было в 2022-м.
- Количество подписчиков, которые пользуются платными сервисами больше месяца, за 2023-й выросло на 62% по сравнению с 2022-м. Сколько их всего — соцсеть не раскрывает.
- «Одноклассники» называют подписчиков своей наиболее лояльной аудиторией: они подключают автопродление сервисов и пользуются ими в течение длительного времени. У 51% средний срок пользования подписками составляет более полугода.
- Основная аудитория подписок — пользователи в возрасте от 35 до 54 лет. При этом за 2023 год наибольшая динамика роста подписок пришлась на пользователей в возрасте от 25 до 34 лет. 75% подписчиков — женщины.
- У «Одноклассников» есть три подписки: «Невидимка» позволяет скрыть свою активность от других пользователей и ставить статус «офлайн» в профиле, «Музыка без ограничений» — слушать аудиозаписи без рекламы и с заблокированным экраном, а также скачивать песни. «Всё включено» — дарить подарки другим пользователям. Кроме этого, можно покупать открытки для пользователей и приобретать платные функции в играх.
2.2K показов
940 открытий
Пенсионеры просто не знают как отключить, вот и платят(
Комментарий удален модератором
Если ты знаешь, почему не отключишь?
Итить, там ещё и платить за что-то нужно?! О_о
Надо как-то спасать этих бедолаг, небось, со времён платной регистрации никак не отойдут.
Мама, ало! Я попал в аварию. Пострадал человек. Он откажется от претензий, только оформи на себя подписку на одноклассниках. Никому не говори только.
8 млн деградантов
кто эти люди....
Деды-донатеры, внучок 😎
Вот где нужно молодым особам нужно папиков искать
А вы текст читали? Это папикам нужно там искать состоятельных девушек.
Ну это продвинутые деды - нужно ж картой платить
. Или они через отделение сбербанка перевод делают через кассира?
Если исходить из текста, платят моложе даже вас скуфа, барышни.
Хехе
"При этом за 2023 год наибольшая динамика роста подписок пришлась на пользователей в возрасте от 25 до 34 лет"
Те же самые, которые оформляют подписку на вс.ру
У вас самая лучшая аналитика по теме!
Вам не кажется, что эта соц сеть изменялась и теперь это не только ставить классы пенсионерам
Нет, не кажется)
За невидимку бился в аукционе, чтобы незаметно посмотреть страницы родителей девушки.
Не удаляешь случайные лайки и уведомления о посещении профилей
А создать левый как бесплатно и с него посмотреть?
слишком сложно для аудитории одноклассников
Звериный оскал российского симпинга.
Охх.. старенькие добрые одноклассники.. сколько лет, сколько зим про них не слышно было. А раньше все про них говорили, писали, было модно иметь страничку в одноклассниках. А потом как то резко все перешли в другую соц сеть, не будем называть какую) Ну теперь буду знать что там что есть платные сервисы, да и как выяснилось музыку тоже можно слушать.. если заплатить за это.
Я там зарегистрировался в 2006, обрадовался, что есть возможность найти знакомых.
Только там ни одного человека не было, потом через год подтянулись. :) Тогда там и через еще один год в ВК были почти все, даже те, кто потом вообще перестал пользоваться публичными профилями в соцсетях.
я думал одноклассники уже все, уже даже люди взрослые сидят в телеге и тиктоке. Новое поколение вообще не в курсе, что за чудо такое соц.сеть одноклассники
ну...
Виси по сути те же одноклассники, только менее платёжеспособные.
А что там можно купить? Продвинутые реакции?
А почитать?
Пошутить хотелось.
"хотя бы раз совершили покупку в соцсети." покупку чего?
Кто эти люди
платежеспособные
То есть платящая аудитория больше, чем у Х?
Хотя откуда у контингента, оставляющего номера банковских карт в описании профиля, деньги на подписку.
Удивлен, что одноклассниками еще пользуются и уж тем более тем, что кто-то платит
Я удивлён, что на виси есть люди с деньгами, среди экспертов. Пусть и немного их.
"Основная аудитория подписок — пользователи в возрасте от 35 до 54 лет"
Ого! Люди даже младше многих экспертов с виси.
И все люто полезные, лучше и представить сложно
"Сидеть на одноклассниках"
Если несколько раз медленно и вдумчиво это произнести - то данная фраза навсегда приобретет другой смысл. И в следующий раз, когда вы услышите эту фразу, в голове будет совсем другой образ.