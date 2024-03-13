Соцсети
Евгения Евсеева

«Одноклассники» впервые раскрыли платящую аудиторию соцсети — 8 млн пользователей в 2023 году Статьи редакции

Количество подписчиков, которые пользуются сервисами дольше месяца, соцсеть не раскрывает.

  • Под платящей аудиторией «Одноклассники» подразумевают всех уникальных пользователей, которые хотя бы раз совершили покупку в соцсети. Их количество — около 8 млн в 2023 году, примерно столько же было в 2022-м.
  • Количество подписчиков, которые пользуются платными сервисами больше месяца, за 2023-й выросло на 62% по сравнению с 2022-м. Сколько их всего — соцсеть не раскрывает.
  • «Одноклассники» называют подписчиков своей наиболее лояльной аудиторией: они подключают автопродление сервисов и пользуются ими в течение длительного времени. У 51% средний срок пользования подписками составляет более полугода.
  • Основная аудитория подписок — пользователи в возрасте от 35 до 54 лет. При этом за 2023 год наибольшая динамика роста подписок пришлась на пользователей в возрасте от 25 до 34 лет. 75% подписчиков — женщины.
  • У «Одноклассников» есть три подписки: «Невидимка» позволяет скрыть свою активность от других пользователей и ставить статус «офлайн» в профиле, «Музыка без ограничений» — слушать аудиозаписи без рекламы и с заблокированным экраном, а также скачивать песни. «Всё включено» — дарить подарки другим пользователям. Кроме этого, можно покупать открытки для пользователей и приобретать платные функции в играх.

#новости #одноклассники

2.2K показов
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39 комментариев
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 Лена Куртасова

Пенсионеры просто не знают как отключить, вот и платят(

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Ddd
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ШАБАШ

Если ты знаешь, почему не отключишь?

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Вадим Д.

Итить, там ещё и платить за что-то нужно?! О_о

Надо как-то спасать этих бедолаг, небось, со времён платной регистрации никак не отойдут.

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Griby Lenina

Мама, ало! Я попал в аварию. Пострадал человек. Он откажется от претензий, только оформи на себя подписку на одноклассниках. Никому не говори только.

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New Account

8 млн деградантов

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flash

кто эти люди....

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Андрей Вечерний

Деды-донатеры, внучок 😎

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Олег Воронов

Вот где нужно молодым особам нужно папиков искать

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Маджид Гаджиев

А вы текст читали? Это папикам нужно там искать состоятельных девушек.

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Бро

Ну это продвинутые деды - нужно ж картой платить
. Или они через отделение сбербанка перевод делают через кассира?

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Маджид Гаджиев

Если исходить из текста, платят моложе даже вас скуфа, барышни.

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Маджид Гаджиев

Хехе

"При этом за 2023 год наибольшая динамика роста подписок пришлась на пользователей в возрасте от 25 до 34 лет"

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Карл Кесслер

Те же самые, которые оформляют подписку на вс.ру

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Маджид Гаджиев

У вас самая лучшая аналитика по теме!

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Последний Шанс

Вам не кажется, что эта соц сеть изменялась и теперь это не только ставить классы пенсионерам

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Error-min

Нет, не кажется)

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Энтони Лавджой

За невидимку бился в аукционе, чтобы незаметно посмотреть страницы родителей девушки.

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Игорь Алакчеев

Не удаляешь случайные лайки и уведомления о посещении профилей

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Zloy Marketolog

А создать левый как бесплатно и с него посмотреть?

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Не трясись

слишком сложно для аудитории одноклассников

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Император Нолимоций
«Всё включено» — дарить подарки другим пользователям. Кроме этого, можно покупать открытки для пользователей и приобретать платные функции в играх.

Звериный оскал российского симпинга.

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Денис Бондарев

Охх.. старенькие добрые одноклассники.. сколько лет, сколько зим про них не слышно было. А раньше все про них говорили, писали, было модно иметь страничку в одноклассниках. А потом как то резко все перешли в другую соц сеть, не будем называть какую) Ну теперь буду знать что там что есть платные сервисы, да и как выяснилось музыку тоже можно слушать.. если заплатить за это.

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Филипп Новиков

Я там зарегистрировался в 2006, обрадовался, что есть возможность найти знакомых.
Только там ни одного человека не было, потом через год подтянулись. :) Тогда там и через еще один год в ВК были почти все, даже те, кто потом вообще перестал пользоваться публичными профилями в соцсетях.

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Андрей Самарин

я думал одноклассники уже все, уже даже люди взрослые сидят в телеге и тиктоке. Новое поколение вообще не в курсе, что за чудо такое соц.сеть одноклассники

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Не трясись

ну...

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ШАБАШ

Виси по сути те же одноклассники, только менее платёжеспособные.

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Илья В.

А что там можно купить? Продвинутые реакции?

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Маджид Гаджиев

А почитать?

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Илья В.

Пошутить хотелось.

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Тоже хочу

"хотя бы раз совершили покупку в соцсети." покупку чего?

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Виктор

Кто эти люди

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Маджид Гаджиев

платежеспособные

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Игорь Алакчеев

То есть платящая аудитория больше, чем у Х?
Хотя откуда у контингента, оставляющего номера банковских карт в описании профиля, деньги на подписку.

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vobla

Удивлен, что одноклассниками еще пользуются и уж тем более тем, что кто-то платит

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Маджид Гаджиев

Я удивлён, что на виси есть люди с деньгами, среди экспертов. Пусть и немного их.

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Маджид Гаджиев

"Основная аудитория подписок — пользователи в возрасте от 35 до 54 лет"

Ого! Люди даже младше многих экспертов с виси.

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Давидыч
У «Одноклассников» есть три подписки

И все люто полезные, лучше и представить сложно

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Максим

"Сидеть на одноклассниках"

Если несколько раз медленно и вдумчиво это произнести - то данная фраза навсегда приобретет другой смысл. И в следующий раз, когда вы услышите эту фразу, в голове будет совсем другой образ.

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