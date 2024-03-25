Похожий на Instagram* китайский сервис Xiaohongshu получил первую годовую прибыль — FT Статьи редакции
В 2021 году инвесторы оценили сервис в $20 млрд.
- Приложение Xiaohongshu (в переводе — «маленькая красная книга») для обмена фотографиями и видео получило $500 млн чистой прибыли при выручке в $3,7 млрд в 2023 году, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с деталями.
- Для сравнения, в 2022 году сервис получил $200 млн убытка и около $2 млрд выручки, по данным газеты.
- Издание отмечает, что Xiaohongshu — «редкий пример успеха в секторе, постарадавшем от ухода зарубежных инвесторов и падения оценок». В последнем известном раунде инвестиций в 2021 году компания привлекла $500 млн при оценке в $20 млрд, говорили источники.
- Большую часть выручки Xiaohongshu получает от рекламы, пользователи также используют приложение для продажи продуктов в прямых трансляциях и коротких видео.
- Несмотря на хорошие финансовые показатели, один из инвесторов отметил в разговоре с FT, что будущее компании «остаётся неопределённым», поскольку нет «чёткого пути» к IPO. Для компаний, которые обрабатывают большое количество пользовательских данных, выход на биржу осложняется из-за политики властей Китая.
- По данным газеты, аудитория Xiaohongshu в 2023 году достигла 312 млн активных пользователей в месяц — это на 20% больше год к году. При этом 70% пользователей — женщины, что делает приложение «всё более важным каналом для брендов, ориентированных на платёжеспособных девушек». В Xiaohongshu не ответили на запрос о комментарии.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Так это же АлиЭкспресс
Сразу инсту и магаз объединили, молодцы.
похоже капец, так теперь понятно откуда прибыль то получили
Импортозамещение
Визуально Пинтерест какой-то
Оо я сижу там, прикольное приложение 👍