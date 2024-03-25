Соцсети
Таня Боброва

Похожий на Instagram* китайский сервис Xiaohongshu получил первую годовую прибыль — FT Статьи редакции

В 2021 году инвесторы оценили сервис в $20 млрд.

  • Приложение Xiaohongshu (в переводе — «маленькая красная книга») для обмена фотографиями и видео получило $500 млн чистой прибыли при выручке в $3,7 млрд в 2023 году, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомые с деталями.
  • Для сравнения, в 2022 году сервис получил $200 млн убытка и около $2 млрд выручки, по данным газеты.
  • Издание отмечает, что Xiaohongshu — «редкий пример успеха в секторе, постарадавшем от ухода зарубежных инвесторов и падения оценок». В последнем известном раунде инвестиций в 2021 году компания привлекла $500 млн при оценке в $20 млрд, говорили источники.
  • Большую часть выручки Xiaohongshu получает от рекламы, пользователи также используют приложение для продажи продуктов в прямых трансляциях и коротких видео.
  • Несмотря на хорошие финансовые показатели, один из инвесторов отметил в разговоре с FT, что будущее компании «остаётся неопределённым», поскольку нет «чёткого пути» к IPO. Для компаний, которые обрабатывают большое количество пользовательских данных, выход на биржу осложняется из-за политики властей Китая.
  • По данным газеты, аудитория Xiaohongshu в 2023 году достигла 312 млн активных пользователей в месяц — это на 20% больше год к году. При этом 70% пользователей — женщины, что делает приложение «всё более важным каналом для брендов, ориентированных на платёжеспособных девушек». В Xiaohongshu не ответили на запрос о комментарии.
Скриншот с сайта Xiaohongshu

*Instagram принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

#новости #китай

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6 комментариев
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 Андрей Вечерний
Скриншот с сайта Xiaohongshu

Так это же АлиЭкспресс

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Nikolay Vavilov

Сразу инсту и магаз объединили, молодцы.

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Илья Берников

похоже капец, так теперь понятно откуда прибыль то получили

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Miste19

Импортозамещение

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Филипп Гаврилов

Визуально Пинтерест какой-то

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Продвижение в Pinterest Ольга

Оо я сижу там, прикольное приложение 👍

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3 комментария
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