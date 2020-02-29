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Основателя инвестиционной компании Elliott Management Пола Сингера не устраивает, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке.
Инвестиционный фонд Elliott Management купил долю в Twitter и планирует добиться изменений в работе компании, включая уход главы Twitter Джека Дорси с поста гендиректора компании, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Объем доли Elliott Management не раскрывается, но издание называет её «значительной».
По информации Bloomberg, Elliott Management планирует номинировать четырех представителей фонда на места в совете директоров Twitter во время ежегодного собрания акционеров. В 2020 году Twitter проведёт выборы трех членов совета директоров, и Elliott Management хочет получить все доступные места в правлении.
Twitter — одна из немногих американских технологических компаний, которую возглавляет, но не контролирует её основатель. У акционеров равные права голоса, из-за чего Дорси, которому принадлежит около 2% компании, оказался уязвимым перед инвесторами, отмечает Reuters.
Кем инвестор хочет заменить Дорси — неизвестно, представители Twitter и Elliott Management отказались от комментариев. После публикации Bloomberg и закрытия торгов в пятницу акции Twitter выросли на 7,9%.
Вот же офигевшие "инвесторы"... Не нравится им чувак, видите ли. Ну пойдите, сделайте что-то свое, ну.
Ты совсем долбанутый?Этот чувак посылает нахрен и создаёт вторую компанию у тебя под носом,мало того,что не как новое направление,а 100%собственник,так ещё и время распыляет.А за что инвесторам любить Джека?За то,что Твиттер сожрал много миллиардов и нифига прибыли не хочет приносить,даже близко к цене ipo нет.Вроде Твиттер,это выражение мнения,но почему-то пара матных или "оскорбительных" слов может лишить тебя учетки
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