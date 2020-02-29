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Евгений Делюкин
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Bloomberg: инвестор планирует убрать Джека Дорси с поста главы Twitter из-за его второго стартапа и жизни в Африке Материал редакции

Основателя инвестиционной компании Elliott Management Пола Сингера не устраивает, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке.

4 комментария
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Инвестиционный фонд Elliott Management купил долю в Twitter и планирует добиться изменений в работе компании, включая уход главы Twitter Джека Дорси с поста гендиректора компании, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Объем доли Elliott Management не раскрывается, но издание называет её «значительной».

Джек Дорси Bloomberg​

По информации Bloomberg, Elliott Management планирует номинировать четырех представителей фонда на места в совете директоров Twitter во время ежегодного собрания акционеров. В 2020 году Twitter проведёт выборы трех членов совета директоров, и Elliott Management хочет получить все доступные места в правлении.

Twitter — одна из немногих американских технологических компаний, которую возглавляет, но не контролирует её основатель. У акционеров равные права голоса, из-за чего Дорси, которому принадлежит около 2% компании, оказался уязвимым перед инвесторами, отмечает Reuters.

Кем инвестор хочет заменить Дорси — неизвестно, представители Twitter и Elliott Management отказались от комментариев. После публикации Bloomberg и закрытия торгов в пятницу акции Twitter выросли на 7,9%.

#новость #twitter #дорси

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4 комментария
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VXG

1

Комменты с таким содержанием особенно! ;-)

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Сослан Сакшин

–5

Бородатые хипстеры в управлении - это прошлый век

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Tema Borisenko

0

Вот же офигевшие "инвесторы"... Не нравится им чувак, видите ли. Ну пойдите, сделайте что-то свое, ну.

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Михаил Сорокин

Tema
0

Ты совсем долбанутый?Этот чувак посылает нахрен и создаёт вторую компанию у тебя под носом,мало того,что не как новое направление,а 100%собственник,так ещё и время распыляет.А за что инвесторам любить Джека?За то,что Твиттер сожрал много миллиардов и нифига прибыли не хочет приносить,даже близко к цене ipo нет.Вроде Твиттер,это выражение мнения,но почему-то пара матных или "оскорбительных" слов может лишить тебя учетки

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