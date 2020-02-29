Основателя инвестиционной компании Elliott Management Пола Сингера не устраивает, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке.

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Инвестиционный фонд Elliott Management купил долю в Twitter и планирует добиться изменений в работе компании, включая уход главы Twitter Джека Дорси с поста гендиректора компании, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Объем доли Elliott Management не раскрывается, но издание называет её «значительной».

Джек Дорси Bloomberg​

По информации Bloomberg, Elliott Management планирует номинировать четырех представителей фонда на места в совете директоров Twitter во время ежегодного собрания акционеров. В 2020 году Twitter проведёт выборы трех членов совета директоров, и Elliott Management хочет получить все доступные места в правлении.

Twitter — одна из немногих американских технологических компаний, которую возглавляет, но не контролирует её основатель. У акционеров равные права голоса, из-за чего Дорси, которому принадлежит около 2% компании, оказался уязвимым перед инвесторами, отмечает Reuters.