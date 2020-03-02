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Теперь товары можно будет купить у партнёров и на фестивале VK Fest.
2 марта 2020 года магазин VK Shop с толстовками, чехлами и другими товарами от «ВКонтакте» перестал принимать заказы, сообщили в соцсети.
«Мы хотим сделать эти отличительные знаки по-настоящему уникальными — поэтому меняем формат работы с брендированными товарами», — говорится в сообщении «ВКонтакте».
Теперь продукция соцсети будет появляться в продаже в качестве эксклюзивного предложения — например, сейчас можно купить капсульную коллекцию на сайте дизайнера Кати Добряковой, отметили во «ВКонтакте». В компании обещают доставить уже принятые заказы.
Также брендированные товары «ВКонтакте» будут продаваться на ежегодном фестивале соцсети VK Fest в Санкт-Петербурге. Кроме того, в интернет-магазине Wildberries представлены мягкие игрушки от «ВКонтакте» в виде персонажей стикерпаков: хомяк Сеня и единорог Спаркс.
Можно просто возле офиса уже раскидывать и не факт, что кто то будет подбирать
У VK нет никакой аундетики и дизайнеры херовые. Продавать было нечего.
Бренд есть (и сильный бренд!), а айдентики нету. Реально факап.
ну да.. типа надел майку и никто не понял, что это VK
Справедливости ради, айдентика — это не только про узнаваемость.
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