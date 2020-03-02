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Соцсети
Лиана Липанова
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«ВКонтакте» закрыла магазин с толстовками, значками и другим мерчем VK Shop Материал редакции

Теперь товары можно будет купить у партнёров и на фестивале VK Fest.

8 комментариев
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2 марта 2020 года магазин VK Shop с толстовками, чехлами и другими товарами от «ВКонтакте» перестал принимать заказы, сообщили в соцсети.

«ВКонтакте»

«Мы хотим сделать эти отличительные знаки по-настоящему уникальными — поэтому меняем формат работы с брендированными товарами», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

Теперь продукция соцсети будет появляться в продаже в качестве эксклюзивного предложения — например, сейчас можно купить капсульную коллекцию на сайте дизайнера Кати Добряковой, отметили во «ВКонтакте». В компании обещают доставить уже принятые заказы.

Также брендированные товары «ВКонтакте» будут продаваться на ежегодном фестивале соцсети VK Fest в Санкт-Петербурге. Кроме того, в интернет-магазине Wildberries представлены мягкие игрушки от «ВКонтакте» в виде персонажей стикерпаков: хомяк Сеня и единорог Спаркс.

#новость #вконтакте

Соцсети
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8 комментариев
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Анастасия Филимошина

2

Можно просто  возле офиса уже раскидывать и не факт, что кто то будет подбирать

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Паронормальный

1

У VK нет никакой аундетики и дизайнеры херовые. Продавать было нечего.

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Станислав Калашников

Паронормальный
1

Бренд есть (и сильный бренд!), а айдентики нету. Реально факап.

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Паронормальный

Станислав
0

ну да.. типа надел майку и никто не понял, что это VK

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Станислав Калашников

Паронормальный
0

Справедливости ради, айдентика — это не только про узнаваемость.

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Yuri Ahmedov

1

Ну закрыли и закрыли) 

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Паронормальный

0

Раздавать когда будут?

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Дмитрий Евсеев

0

Зачем мне покупать капсульную коллекцию Кати добряковой?

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