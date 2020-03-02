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Молодые пользователи не могут позволить себе дорогие вещи и делятся находками — в правилах соцсети положение о нарушении прав на торговую марку распространяется только на рекламу.
В соцсети TikTok набирают популярность видеоролики о том, как найти на сайтах интернет-магазинов вроде AliExpress или Amazon товары, похожие на Chanel, Gucci, Cartier и другие дорогие бренды, выяснило CNBC.
CNBC отмечает, что подростки осторожно обращаются с деньгами и хотят покупать вещи выгодно. С другой стороны, это «самое фотографируемое» поколение, что вынуждает молодых людей часто менять гардероб.
Ещё часть пользователей сами делают реплики дорогих вещей и снимают об этом видео. Издание проанализировало публикации подростков в соцсети. Например, в январе 2020 года 18-летняя Холли Язди опубликовала в TikTok ролик о том, как найти копию «Кольца любви» из жёлтого золота от Cartier за $1650.
Язди показала похожее кольцо на Amazon за $20. Видео набрало более 230 тысяч лайков и более миллиона просмотров за ночь, говорит Язди. По её словам, вскоре после публикации Amazon удалил объявление о кольце.
В октябре 2019 года 26-летний студент факультета менеджмента моды из Берлина Макс Райтер показал, как сделать толстовку с изображением кадра из сериала «Друзья» якобы под брендом Balenciaga. На момент написания заметки ролик собрал 16,7 млн просмотров и 2,7 млн лайков на TikTok.
Каждый раз с появлением новой онлайн-площадки возобновляется волна продвижения контрафактной продукции, говорит профессор Фордхемского университета и основатель Института модного права Сьюзан Скафиди.
При этом каждый раз подделки называются по-разному — например, fakes, knockoffs, reps или replicas, объясняет Скафиди. В TikTok чаще всего копии брендовых вещей называют dupes («обманки»). По её словам, это связано с развитием и языка, и технологий — боты учатся блокировать ссылки по названиям контрафакта.
TikTok, согласно официальной политике, запрещает рекламу, нарушающую авторские права и права на торговую марку, напоминает издание. Однако видеосервис не уточняет свои правила в отношении обычных публикаций. Кроме того, TikTok удаляет контент, поощряющий преступную деятельность.
По словам Скафиди, TikTok потенциально может нести ответственность, если пользователи будут пропагандировать продажу подделок или сотрудничать с производителями реплик. «Правда, маловероятно, что дойдёт до исков к "десяткам, сотням или тысячам" пользователей TikTok», — заключила Скафиди.
Эта ситуация бросает вызов брендам, которым нужно убедить потенциальных клиентов покупать оригинальные вещи, а не спорить с ними, указывает CNBC. По словам Скафиди, бренды могут подать иски против одного или двух человек, чтобы «припугнуть» других нарушителей, но это «определённо плохой способ привлечь поклонников».
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что некоторые бренды стараются производить товары по более низким ценам или налаживать партнёрские отношения с другими компаниями, чтобы привлечь молодую аудиторию. Например, в октябре 2019 года производитель предметов роскоши LVMH инвестировал в бренд повседневной одежды Madhappy, напоминает CNBC.
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