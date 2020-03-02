Молодые пользователи не могут позволить себе дорогие вещи и делятся находками — в правилах соцсети положение о нарушении прав на торговую марку распространяется только на рекламу.

В закладки

В соцсети TikTok набирают популярность видеоролики о том, как найти на сайтах интернет-магазинов вроде AliExpress или Amazon товары, похожие на Chanel, Gucci, Cartier и другие дорогие бренды, выяснило CNBC.

CNBC отмечает, что подростки осторожно обращаются с деньгами и хотят покупать вещи выгодно. С другой стороны, это «самое фотографируемое» поколение, что вынуждает молодых людей часто менять гардероб.

Ещё часть пользователей сами делают реплики дорогих вещей и снимают об этом видео. Издание проанализировало публикации подростков в соцсети. Например, в январе 2020 года 18-летняя Холли Язди опубликовала в TikTok ролик о том, как найти копию «Кольца любви» из жёлтого золота от Cartier за $1650.

Язди показала похожее кольцо на Amazon за $20. Видео набрало более 230 тысяч лайков и более миллиона просмотров за ночь, говорит Язди. По её словам, вскоре после публикации Amazon удалил объявление о кольце.

В октябре 2019 года 26-летний студент факультета менеджмента моды из Берлина Макс Райтер показал, как сделать толстовку с изображением кадра из сериала «Друзья» якобы под брендом Balenciaga. На момент написания заметки ролик собрал 16,7 млн просмотров и 2,7 млн лайков на TikTok.

Насколько законны такие публикации

Каждый раз с появлением новой онлайн-площадки возобновляется волна продвижения контрафактной продукции, говорит профессор Фордхемского университета и основатель Института модного права Сьюзан Скафиди.

При этом каждый раз подделки называются по-разному — например, fakes, knockoffs, reps или replicas, объясняет Скафиди. В TikTok чаще всего копии брендовых вещей называют dupes («обманки»). По её словам, это связано с развитием и языка, и технологий — боты учатся блокировать ссылки по названиям контрафакта.

TikTok, согласно официальной политике, запрещает рекламу, нарушающую авторские права и права на торговую марку, напоминает издание. Однако видеосервис не уточняет свои правила в отношении обычных публикаций. Кроме того, TikTok удаляет контент, поощряющий преступную деятельность.

По словам Скафиди, TikTok потенциально может нести ответственность, если пользователи будут пропагандировать продажу подделок или сотрудничать с производителями реплик. «Правда, маловероятно, что дойдёт до исков к "десяткам, сотням или тысячам" пользователей TikTok», — заключила Скафиди.

Что это значит для брендов

Эта ситуация бросает вызов брендам, которым нужно убедить потенциальных клиентов покупать оригинальные вещи, а не спорить с ними, указывает CNBC. По словам Скафиди, бренды могут подать иски против одного или двух человек, чтобы «припугнуть» других нарушителей, но это «определённо плохой способ привлечь поклонников».