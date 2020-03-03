Пользователям не придётся заполнять заявку в службу поддержки и общаться с оператором.

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«Одноклассники» разработали технологию на основе нейросетей, которая позволяет восстановить профиль с помощью распознавания лица и жестов. Решение стало первым среди российских соцсетей, сообщили vc.ru в компании.

После нескольких неудачных попыток ввода пароля, «Одноклассники» предложат восстановить доступ по электронной почте или телефону. Если ни один из способов пользователю недоступен и в профиле есть подходящие для идентификации фотографии, система предложит восстановить доступ по фото самостоятельно.

«Одноклассники»

«Одноклассники»

Для восстановления доступа пользователю не нужно заполнять заявку в службу поддержки и общаться с оператором, процесс занимает несколько минут, отметили в компании.