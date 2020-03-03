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авторизацию с помощью уговоров
Пользователям не придётся заполнять заявку в службу поддержки и общаться с оператором.
«Одноклассники» разработали технологию на основе нейросетей, которая позволяет восстановить профиль с помощью распознавания лица и жестов. Решение стало первым среди российских соцсетей, сообщили vc.ru в компании.
После нескольких неудачных попыток ввода пароля, «Одноклассники» предложат восстановить доступ по электронной почте или телефону. Если ни один из способов пользователю недоступен и в профиле есть подходящие для идентификации фотографии, система предложит восстановить доступ по фото самостоятельно.
Для восстановления доступа пользователю не нужно заполнять заявку в службу поддержки и общаться с оператором, процесс занимает несколько минут, отметили в компании.
На первом этапе в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем «Одноклассники» планируют максимально автоматизировать процессы идентификации пользователей, а также расширить область применения этой функции. Сервис доступен для Android-приложения, в версии для iOS функция появится в течение нескольких месяцев.
В Ок лица и жесты могут меняться кардинально внутри недели. Надо по составу выдыхаемого амбре делать восстановление. Он условно-стабилен у их ЦА.
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