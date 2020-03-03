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Соцсети
Альберт Хабибрахимов
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«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в самостоятельную компанию с собственным сайтом и приложением Материал редакции

И готовится монетизировать проект с помощью премиум-аккаунтов.

23 комментария
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Социальный сервис «Аура», запущенный «Яндексом» в марте 2019 года, стал самостоятельным сервисом с собственным доменом aura.top и отдельным приложением. Об этом сказано в рассылке пользователям, которую редактор vc.ru получил 3 марта.

Теперь «Аура» работает через самостоятельное юрлицо — ООО «ИИ-Технологии», зарегистрированное в декабре 2019 года, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». 49% компании принадлежит «Яндексу», ещё 48% владеет руководитель «Ауры» Герман Царёв. Ещё по 1,5% — у Константина Леха и Андрея Бабаева.

Представитель «Яндекса» подтвердил vc.ru изменения, но не объяснил, почему руководитель «Ауры» получил долю в капитале, соразмерную доле материнской компании. В компании также отказались комментировать показатели сервиса за первый год работы и дальнейшие планы, ограничившись ответом: «"Яндекс" заинтересован в самостоятельном развитии "Ауры"».

Что изменилось, а что нет

Почти год с начала тестирования «Аура» развивалась внутри мобильного приложения «Яндекса». Теперь сервис доступен на отдельном сайте и в виде приложения для Android; iOS-версия находится в разработке.

Основной принцип работы остался прежним: сервис автоматически формирует ленту и подбирает возможных друзей на основе данных об интересах пользователя и его геолокации. Пользователь может оценить понравившуюся публикацию, смахнув вправо, а те, что нет — влево (направление можно поменять в настройках).

Нововведением стали премиум-аккаунты, которые открывают доступ ко всем функциям «Ауры» и убирают рекламу. Все зарегистрировавшиеся до 31 мая 2020 года получат премиум на год бесплатно. Сколько будет стоить статус, в «Яндексе» не раскрывают.

В приложении сохранился «умный» сервис для знакомств Smart matching, а также появилась новая функция — автоматическое сообщество для группового общения. «Аура» призывает пользователей общаться не только внутри приложения, но и в реальной жизни: например, искать партнёров для похода в кино.

Пользователь может зарегистрироваться по номеру телефону или войти с помощью учётной записи «Яндекса». Среди обязательных условий — аватар, прошедший модерацию. Без него ничего нельзя опубликовать.

Опубликовать запись можно от своего имени или анонимно. В редакторе доступны настройки форматирования, а к публикации можно прикрепить фото, видео, опрос и аудиосообщение продолжительностью до минуты.

#новость #яндекс #аура

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23 комментария
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Анастасия Лушникова

4

Честно говоря, аудитория Ауры это полное ДНО.
Уверенна, что данная социальная загнётся ещё до начала развития.
Даже если сейчас вы зайдёте туда, то увидите, что там если 1000 человек сидит и то хорошо. А активных человек 100 и вот они ходят и друг друга комментируют.

При чем, как уже выше писала аудитория типа:
Мой котик лежит на подоконнике
Фото котика на подоконнике
💬Комментарии типа 👇🏼
Ой какой котик.
А котик на подоконнике?
А под подоконником что?
А где котик?
Ой круто котик на подоконнике
Герман (отметка) вы видите котика?
Герман отвечает? Какого котика? Добро пожаловать у нас уютно 🤷🏼‍♀️🤪🤦🏼‍♀️

Простите но это деградация. 💯

Ответить

Dear Moscow,

Анастасия
4

 Простите но это деградация. 💯 

У них там своя, особая АУРА

Ответить

Анастасия Лушникова

Dear
0

Вероятно. 🤷🏼‍♀️

Ответить

Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

Анастасия
0

скорее создают видимость общения за зарплату

Ответить

Паронормальный

2

Скорее всего было так: Яндекс решил закрыть проект, а Герман Царёв умолил Воложа не закрывать. Якобы сейчас отделятся в отдельную компанию, потом пойдут деньги под нее искать у внешних инвесторов.

Ответить

Анастасия Лушникова

Паронормальный
0

Ни один нормальный человек, на текущий период времени там не задержится. Полностью бестолковая социальная сеть. И инвесторы думаю не глупые вкладывать в подобное.

Ответить

Dear Moscow,

1

Гарантированная бомба!
Конец тиктоку и инстаграму! 

Ответить

Алексей Кузнецов

1

Ну все, выкидыш. Закроют скоро.

Ответить

Руслан Курыгин

–1

Что это за приложение? Есть ли оно в эппстор?

Ответить

Руслан Курыгин

Руслан
0

А, вижу. Невнимательно прочитал.

Ответить

Паронормальный

0

Хорошо то как. Устроиться на работу, на деньги компании без всяких рисков запустить проект, отделиться и получить 48% в новой компании. Профит.

Ответить

Andrey Osipov

Паронормальный
1

Дак а 48% от чего? точно профит-то?

Ответить

Паронормальный

Andrey
0

ООО «ИИ-Технологии», зарегистрированное в декабре 2019 года, 
конечно профит. Получил за просто x%$&й шанс

Ответить

Елена А.

0

а аватарки то зачем модерировать. проверка фейса?

Ответить

Sergey Ontime

Елена
0

Надо ли отвечать на этот вопрос?

Ответить

Елена А.

Sergey
0

да по сути он был риторическим.. и так все понятно)

Ответить

Артём Баженов

Елена
0

Чтобы на встрече не столкнуться с папиным бродягой, маминым симпатягой. 

Ответить

Yury Kotov

0

Зарегился

Ответить

Andrey Osipov

0

Ох ёлки, уже и думать забыл об этой Ауре

Ответить

Nick Sidorov

0

Видимо, чтобы потом прибить проще было

Ответить

Maxim Franko

0

Там до сих пор 90% пользователей SMM-щики со своими ахуительными историями о самореализации?

Ответить

Паронормальный

0

вот и весь ИИ

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Паронормальный

0

Почему это вдруг персонализированный контент, не понятно

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