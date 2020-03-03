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И готовится монетизировать проект с помощью премиум-аккаунтов.
Социальный сервис «Аура», запущенный «Яндексом» в марте 2019 года, стал самостоятельным сервисом с собственным доменом aura.top и отдельным приложением. Об этом сказано в рассылке пользователям, которую редактор vc.ru получил 3 марта.
Теперь «Аура» работает через самостоятельное юрлицо — ООО «ИИ-Технологии», зарегистрированное в декабре 2019 года, свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». 49% компании принадлежит «Яндексу», ещё 48% владеет руководитель «Ауры» Герман Царёв. Ещё по 1,5% — у Константина Леха и Андрея Бабаева.
Представитель «Яндекса» подтвердил vc.ru изменения, но не объяснил, почему руководитель «Ауры» получил долю в капитале, соразмерную доле материнской компании. В компании также отказались комментировать показатели сервиса за первый год работы и дальнейшие планы, ограничившись ответом: «"Яндекс" заинтересован в самостоятельном развитии "Ауры"».
Почти год с начала тестирования «Аура» развивалась внутри мобильного приложения «Яндекса». Теперь сервис доступен на отдельном сайте и в виде приложения для Android; iOS-версия находится в разработке.
Основной принцип работы остался прежним: сервис автоматически формирует ленту и подбирает возможных друзей на основе данных об интересах пользователя и его геолокации. Пользователь может оценить понравившуюся публикацию, смахнув вправо, а те, что нет — влево (направление можно поменять в настройках).
Нововведением стали премиум-аккаунты, которые открывают доступ ко всем функциям «Ауры» и убирают рекламу. Все зарегистрировавшиеся до 31 мая 2020 года получат премиум на год бесплатно. Сколько будет стоить статус, в «Яндексе» не раскрывают.
В приложении сохранился «умный» сервис для знакомств Smart matching, а также появилась новая функция — автоматическое сообщество для группового общения. «Аура» призывает пользователей общаться не только внутри приложения, но и в реальной жизни: например, искать партнёров для похода в кино.
Пользователь может зарегистрироваться по номеру телефону или войти с помощью учётной записи «Яндекса». Среди обязательных условий — аватар, прошедший модерацию. Без него ничего нельзя опубликовать.
Опубликовать запись можно от своего имени или анонимно. В редакторе доступны настройки форматирования, а к публикации можно прикрепить фото, видео, опрос и аудиосообщение продолжительностью до минуты.
Честно говоря, аудитория Ауры это полное ДНО.
Уверенна, что данная социальная загнётся ещё до начала развития.
Даже если сейчас вы зайдёте туда, то увидите, что там если 1000 человек сидит и то хорошо. А активных человек 100 и вот они ходят и друг друга комментируют.
При чем, как уже выше писала аудитория типа:
Мой котик лежит на подоконнике
Фото котика на подоконнике
💬Комментарии типа 👇🏼
Ой какой котик.
А котик на подоконнике?
А под подоконником что?
А где котик?
Ой круто котик на подоконнике
Герман (отметка) вы видите котика?
Герман отвечает? Какого котика? Добро пожаловать у нас уютно 🤷🏼♀️🤪🤦🏼♀️
Простите но это деградация. 💯
Простите но это деградация. 💯
У них там своя, особая АУРА
Скорее всего было так: Яндекс решил закрыть проект, а Герман Царёв умолил Воложа не закрывать. Якобы сейчас отделятся в отдельную компанию, потом пойдут деньги под нее искать у внешних инвесторов.
Ни один нормальный человек, на текущий период времени там не задержится. Полностью бестолковая социальная сеть. И инвесторы думаю не глупые вкладывать в подобное.
Что это за приложение? Есть ли оно в эппстор?
Хорошо то как. Устроиться на работу, на деньги компании без всяких рисков запустить проект, отделиться и получить 48% в новой компании. Профит.
Дак а 48% от чего? точно профит-то?
ООО «ИИ-Технологии», зарегистрированное в декабре 2019 года,
конечно профит. Получил за просто x%$&й шанс
а аватарки то зачем модерировать. проверка фейса?
Надо ли отвечать на этот вопрос?
Чтобы на встрече не столкнуться с папиным бродягой, маминым симпатягой.
Там до сих пор 90% пользователей SMM-щики со своими ахуительными историями о самореализации?
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