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Продвигать платформу будут лидеры мнений — соцсеть уже договаривается со знаменитостями.
«ВКонтакте» планирует запустить экспериментальный сервис коротких вертикальных видео во втором квартале 2020 года, следует из презентации проекта (есть у vc.ru). Близкий к компании источник рассказал, что сервис «был вдохновлён TikTok».
Рабочее название проекта — «Клипы». Сервис станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе «ВКонтакте», следует из презентации. В продвижении платформы компании помогут лидеры мнений и создатели профессионального контента, говорит источник. Компания уже ведёт переговоры с знаменитостями, уточнил он.
Пользователи смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Также сервис будет поддерживать технологии компьютерного зрения, например управление жестами, и игры с технологией дополненной реальности. В будущем соцсеть планирует запустить инструменты для монетизации авторского контента, добавил собеседник vc.ru. По его словам, рекламы в сервисе на старте не будет.
С 2016 года «ВКонтакте» развивает формат «Истории» внутри соцсети: вертикальные фото и видео в ленте новостей. Согласно презентации, «Клипы» будут отображаться возле «Историй».
В пресс-службе «ВКонтакте» отказались от комментариев.
Пользовательский видеоконтент поддерживает и «Яндекс»: в январе 2020 года компания сообщила об интеграции своего видеоприложения Sloy с технологией дополненной реальности в «Яндекс.Дзен». По собственным данным, около 3000 авторов в неделю регулярно публикуют видеоконтент в «Дзене».
А они копировали и копировали 😁
Модель успешно работает, так почему бы и нет.
Потому что пробовали уже "догнать и перегнать".
Чем это всё закончилось, всем прекрасно известно.
Когда уже кинопроизводство перейдет на вертикальный формат? Доколе можно терпеть это отставание от прогресса?
Родион, инициативу нужно создавать — пойдём вместе на change.org с твоей идеей.
Нет уж. Волею судеб я занимаюсь съемкой в панорамном формате. Для меня ширина кадра всегда больше высоты. И все эти вертикалочки у меня вызывают особую боль. Настолько, что в паре проектов мы сделали невозможным просмотр в вертикальном формате. Вылезет предупреждение о том, что надо развернуть смартфон или планшет в альбомную ориентацию. Иначе ничего не заработает.
Именно! Когда у человека глаза будут стоять не как задумано природой - по горизонтали, а друг над другом - вот тогда и поговорим с этими вертикальщиками.
Совсем скоро. Тимур Бекмамбетов уже обкатывает идею )
Прогрессивный человек! Но в киноформате он все же будет показан горизонтально. Прогрессивен не до конца.
Мда уж зачем аналог если есть тик-ток 🤔🤦♀️
не знаю. Я, например, мучаюсь вопросом - зачем он вообще есть, этот тик-ток?
Чтобы не выходить из ВК и снимать и смотреть любимые вертикальные смешнявки. Со всеми вытекающими. Старбакс в старбаксе.
Забыл про автономный интернет?
Так я не забыл но вроде как тик-ток согласна с с нашими законами и смысла нет в копировании не так ли?
Надо зарегаться первым, открывать рот под песни и стать миллионером 🤔
Бузова тебя опередит!
Тогда заявлю, что расстреливал бы меньшинства. Вот хайпа то будет!
Вижу такие новости и тихонечко начинаю понимть людей, которые открывают у меня в городе 100500ую пекарню/аптеку
Хорошая инициатива. В ВК же одни школьники сидят. Им как раз на забаву будет.
Выложите плиз всю презентацию Интересно, чего еще Mail.ru скопировать хочет
Сегодня: На сайт "гос.услуги" заходит 60 миллионов человек в месяц.
Завтра: "Вконтакте" запустит экспериментальный проект в духе "гос.услуги"...
Вдохновлены "гос.услугами")))))
Тик-ток генерирует сумасшедший объем рекламных денег. Бери и копируй проверенную модель. А Госуслуги еще надо придумать как монетизировать.
Это так не работает. Там нет новой бизнес-модели. Люди в ТикТоке потому что нравиться не только формат, а сам ТикТок - это модно у молодежи. Трендовей инсты. Более того уже есть сильный конкурент Like. Кажеться что "ВК" копирует ради копирования, а не ради того чтобы сделать сильный продукт.
Это была ирония. Госуслуги трендовыми не станут никогда. Да и глючат они перманетно. Присылают в пуш новости, которые не прочитать.
Настолько конфиденциально, что утекло в сеть)
Кому-то кажись влетит после этого поста
А вдруг главных придумщиков меил груп держат в информационном вакууме и клетках
Так что они не копируют а придумывают с задержкой! Может им о существовании инстаграмма ток недавно рассказали
нет, у них там наоборот машина времени и они точно знают, куда совать свой нос
Надо записать в камень. Когда это делаешь ты - это клон. Когда ВКонтакте - это "в духе".
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