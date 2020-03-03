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Соцсети
Татьяна Боброва
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Источник: «ВКонтакте» запустит экспериментальный сервис коротких видео в духе TikTok Материал редакции

Продвигать платформу будут лидеры мнений — соцсеть уже договаривается со знаменитостями.

46 комментариев
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«ВКонтакте» планирует запустить экспериментальный сервис коротких вертикальных видео во втором квартале 2020 года, следует из презентации проекта (есть у vc.ru). Близкий к компании источник рассказал, что сервис «был вдохновлён TikTok».

Скриншот рабочей презентации сервиса «Клипы»​

Рабочее название проекта — «Клипы». Сервис станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе «ВКонтакте», следует из презентации. В продвижении платформы компании помогут лидеры мнений и создатели профессионального контента, говорит источник. Компания уже ведёт переговоры с знаменитостями, уточнил он.

Пользователи смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Также сервис будет поддерживать технологии компьютерного зрения, например управление жестами, и игры с технологией дополненной реальности. В будущем соцсеть планирует запустить инструменты для монетизации авторского контента, добавил собеседник vc.ru. По его словам, рекламы в сервисе на старте не будет.

С 2016 года «ВКонтакте» развивает формат «Истории» внутри соцсети: вертикальные фото и видео в ленте новостей. Согласно презентации, «Клипы» будут отображаться возле «Историй».

В пресс-службе «ВКонтакте» отказались от комментариев.

Пользовательский видеоконтент поддерживает и «Яндекс»: в январе 2020 года компания сообщила об интеграции своего видеоприложения Sloy с технологией дополненной реальности в «Яндекс.Дзен». По собственным данным, около 3000 авторов в неделю регулярно публикуют видеоконтент в «Дзене».

#новость #вконтакте

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46 комментариев
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Артём Копылов

10

А они копировали и копировали 😁

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Evgenii Arkhipov

Артём
6

Модель успешно работает, так почему бы и нет. 

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Паронормальный

Evgenii
1

работала .. не факт, что будет

Ответить

Станислав Калашников

Evgenii
1

Потому что пробовали уже "догнать и перегнать".
Чем это всё закончилось, всем прекрасно известно.

Ответить

ivan krapivin

Evgenii
1

Не «копировали», а «вдохновились»

Ответить

Sakari Sauso

10

снапстер уже убил инстаграм, можно и за тикток браться

Ответить

Родион Галанев

5

Когда уже кинопроизводство перейдет на вертикальный формат? Доколе можно терпеть это отставание от прогресса?

Ответить

Evgenii Arkhipov

Родион
0

Родион, инициативу нужно создавать — пойдём вместе на change.org с твоей идеей.

Ответить

Родион Галанев

Evgenii
1

Нет уж. Волею судеб я занимаюсь съемкой в панорамном формате. Для меня ширина кадра всегда больше высоты. И все эти вертикалочки у меня вызывают особую боль. Настолько, что в паре проектов мы сделали невозможным просмотр в вертикальном формате. Вылезет предупреждение о том, что надо развернуть смартфон или планшет в альбомную ориентацию. Иначе ничего не заработает.

Ответить

Timofey Abakumov

Родион
1

Именно! Когда у человека глаза будут стоять не как задумано природой - по горизонтали, а друг над другом - вот тогда и поговорим с этими вертикальщиками.

Ответить

Родион Галанев

Timofey
0

😆

Ответить

on the kings

Родион
0

Совсем скоро. Тимур Бекмамбетов уже обкатывает идею ) 

Бекмамбетов снимет вертикальный фильм для…
Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов снимет в сотрудничестве с МТС военный приключенческий фильм для…
www.forbes.ru
Ответить

Родион Галанев

on
0

Прогрессивный человек! Но в киноформате он все же будет показан горизонтально. Прогрессивен не до конца.

Ответить

Паронормальный

5

Надеюсь, что сервис назовут Чпок-Чпок . Тогда точно взлетит.

Ответить

Дмитрий Евсеев

5

Сервис для бумеров запустит сервис для зуммеров, оок 

Ответить

денис покалюкин

1

Мда уж зачем аналог если есть тик-ток 🤔🤦‍♀️

Ответить

Steve Evets

денис
5

не знаю. Я, например, мучаюсь вопросом - зачем он вообще есть, этот тик-ток?

Ответить

Родион Галанев

Steve
2
Ответить

Паронормальный

Steve
2

школникам удобно дурью маяться 

Ответить

Родион Галанев

денис
0

Чтобы не выходить из ВК и снимать и смотреть любимые вертикальные смешнявки. Со всеми вытекающими. Старбакс в старбаксе.

Ответить

Паронормальный

денис
0

Забыл про автономный интернет?

Ответить

денис покалюкин

Паронормальный
0

Так я не забыл но вроде как тик-ток согласна с с нашими законами и смысла нет в копировании не так ли?

Ответить

Дмитрий Чернышов

2

Надо зарегаться первым, открывать рот под песни и стать миллионером  🤔

Ответить

Игорь Рачук

Дмитрий
0

Бузова тебя опередит!

Ответить

Родион Галанев

Игорь
0

"Опередит" в сочетании с "Бузова" звучит неприлично.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Игорь
0

Тогда заявлю, что расстреливал бы меньшинства. Вот хайпа то будет!

Ответить

Nick Sidorov

2

Чувствую себя старым...

Ответить

Aleksey Bobkov

1

Hello snapster

Ответить

Влад Борщ

1

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ДА?

Ответить

Адам Батажев

1

Вижу такие новости и тихонечко начинаю понимть людей, которые открывают у меня в городе 100500ую пекарню/аптеку

Ответить

Паронормальный

0

Хорошая инициатива. В ВК же одни школьники сидят. Им как раз на забаву будет.

Ответить

Родион Галанев

Паронормальный
1

https://vk.com/@cerebro_vk-polzovateli-socsetei-v-rossii-statistika-i-portrety-auditori

Пользователи соцсетей в России: статистика и…
Автор: Ия Пфанштиль
vk.com
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Yeni Benim

0

#хочуврек

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Ilya Brin

0

Бесплатная реклама TikTok от ВК 👍

PS: Снапстера хватило на два года.

Ответить

Паронормальный

0

Выложите плиз всю презентацию Интересно, чего еще Mail.ru скопировать хочет

Ответить

Viktor Dovnar

0

Сегодня: На сайт "гос.услуги" заходит 60 миллионов человек в месяц. 
Завтра: "Вконтакте" запустит экспериментальный проект в духе "гос.услуги"...

Вдохновлены "гос.услугами")))))

Ответить

Родион Галанев

Viktor
0

Тик-ток генерирует сумасшедший объем рекламных денег. Бери и копируй проверенную модель. А Госуслуги еще надо придумать как монетизировать.

Ответить

Viktor Dovnar

Родион
0

Это так не работает. Там нет новой бизнес-модели. Люди в ТикТоке потому что нравиться не только формат, а сам ТикТок - это модно у молодежи. Трендовей инсты. Более того уже есть сильный конкурент Like. Кажеться что "ВК" копирует ради копирования, а не ради того чтобы сделать сильный продукт.

Ответить

Родион Галанев

Viktor
0

Это была ирония. Госуслуги трендовыми не станут никогда. Да и глючат они перманетно. Присылают в пуш новости, которые не прочитать.

Ответить

Дмитрий Трачук

0

так на скрине просто либа для работы со сторизами

Ответить

Sasha Tsereteli

0

Вдохновилась ❤️

Ответить

Роман Моисеев

0

Настолько конфиденциально, что утекло в сеть) 
Кому-то кажись влетит после этого поста

Ответить

Denis1710

0

Если будет порно видео контент, то почему бы нет.

Ответить

Alexander Volkov

0

А вдруг главных придумщиков меил груп держат в информационном вакууме и клетках
Так что они не копируют а придумывают с задержкой! Может им о существовании инстаграмма ток недавно рассказали

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер

Alexander
0

нет, у них там наоборот машина времени и они точно знают, куда совать свой нос

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Vladimir Osipov

0

Надо записать в камень. Когда это делаешь ты - это клон. Когда ВКонтакте - это "в духе".

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