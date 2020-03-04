Его запустили в Индии.

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Китайская компания ByteDance (владеет TikTok) запустила в Индии стриминговый сервис со встроенными чатами Resso, сообщает TechCrunch.

Музыка начинает играть автоматически при открытии приложения. В Resso пользователи могут переписываться, комментировать тексты песен и делиться контентом друг с другом на фоне играющей музыки.

TechCrunch

Сервисом можно пользоваться бесплатно, но в приложении будет реклама, а битрейт ограничен до 128 Кбит/с. Resso предлагает и платный доступ без рекламы и с битрейтом 256 Кбит/с — за $1,35 в месяц на Android и $1,62 на iOS. Почему цена для iOS выше, в компании не объяснили.

До полноценного запуска приложение тестировали на протяжение двух месяцев в Индии и Индонезии. Выбор в пользу Индии в компании объяснили тем, что в стране больше представителей поколения Z по сравнению с другими странами, пишет TechCrunch.

Сейчас Resso установили 600 тысяч пользователей из Индии и 400 тысяч пользователей из Индонезии, утверждает TechCrunch со ссылкой на данные исследовательской компании SensorTower.

В ByteDance не раскрывают количество треков в приложении, но у компании заключены контракты с Sony Music Entertainment, Warner Music Group, Merlin и Beggars Group, а также с другими крупными издателями на индийском рынке, включая T-Series, Saregama, Zee Music, YRF Music, Times Music, Tips, Venus и Shemaroo, а также Speed Records, Anand Audio, Lahiri Music, Divo и Muzik 247.