Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Лиана Липанова
182

Владелец TikTok создал стриминговый сервис со встроенными чатами Материал редакции

Его запустили в Индии.

3 комментария
В закладки

Китайская компания ByteDance (владеет TikTok) запустила в Индии стриминговый сервис со встроенными чатами Resso, сообщает TechCrunch.

Музыка начинает играть автоматически при открытии приложения. В Resso пользователи могут переписываться, комментировать тексты песен и делиться контентом друг с другом на фоне играющей музыки.

TechCrunch

Сервисом можно пользоваться бесплатно, но в приложении будет реклама, а битрейт ограничен до 128 Кбит/с. Resso предлагает и платный доступ без рекламы и с битрейтом 256 Кбит/с — за $1,35 в месяц на Android и $1,62 на iOS. Почему цена для iOS выше, в компании не объяснили.

До полноценного запуска приложение тестировали на протяжение двух месяцев в Индии и Индонезии. Выбор в пользу Индии в компании объяснили тем, что в стране больше представителей поколения Z по сравнению с другими странами, пишет TechCrunch.

Сейчас Resso установили 600 тысяч пользователей из Индии и 400 тысяч пользователей из Индонезии, утверждает TechCrunch со ссылкой на данные исследовательской компании SensorTower.

В ByteDance не раскрывают количество треков в приложении, но у компании заключены контракты с Sony Music Entertainment, Warner Music Group, Merlin и Beggars Group, а также с другими крупными издателями на индийском рынке, включая T-Series, Saregama, Zee Music, YRF Music, Times Music, Tips, Venus и Shemaroo, а также Speed Records, Anand Audio, Lahiri Music, Divo и Muzik 247.

TechCrunch отмечает, что в списке партнёров сервиса нет одного из трёх крупнейших музыкальных издательств — Universal Music. 10% Universal Music принадлежат китайской компании Tencent — конкуренту ByteDance, напоминает издание.

#новость #bytedance

Соцсети
Подписан
Отписаться
Bloomberg: инвестор планирует убрать Джека Дорси с поста главы Twitter из-за его второго стартапа и жизни в Африке
Основателя инвестиционной компании Elliott Management Пола Сингера не устраивает, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке.
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","bytedance"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 110613, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Mar 2020 17:11:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в TIMELESS
Операционный Директор
Москва от 250 000 до 400 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 110613, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/110613\/get","add":"\/comments\/110613\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/110613"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199129, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Dmitry Egorov

0

 Музыка начинает играть автоматически при открытии приложения

Пассажиры сапсана в 7 утра будут особенно красноречивы, описывая пользователя этого сервиса, то, кем станут его дети, кто были и есть его родственники и кто он сам вообще

Ответить

pit chernoff

Dmitry
0

Что, самому попало? )) А вот наушники надо надевать, и карма будет чиста.

Ответить

Andre Macareno

0

KappaPride

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Интервью с основателем Take’N’Go
Мы начинаем серию статей, в которых будем знакомить вас с участниками акселератора.
0
Otus
Подписан
Отписаться
Куда расти айтишнику? Карьера в IT (часть 2)
Делимся карьерными лестницами для программистов, тестировщиков, Data Scientist и DevOps со второго дня интенсива «Страт…
1
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Как обобщить данные с использованием T‑SQL
Часто на практике необходимо получить отчет с какой-либо агрегированной информацией. Например, это может быть отчет по …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Любаков
за день
Ужас какой-то
BMW показала новый двухмерный логотип без чёрного ободка
BearStrikesBack
за неделю
Вы можете избавиться от семьи. Это даст вам ваши два часа. 
Вставать в пять утра — это факен изи
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

pit chernoff

Владелец TikTok создал…

Паронормальный

Из Китая начали приходить…

Konstantin K

Как самостоятельно выплачивать…

Антон

Хостинг-провайдер и регистратор…

Anton Vlasov

BMW показала новый двухмерный…

Паронормальный

Domino's Pizza увеличила цену…

Елена Разумова

Фриланс-биржа Kwork: пять…

Andrew Simon

Рынок падает, что теперь будет…

Олег Нечаев

Что такое скликивание…

Паронормальный

Domino's Pizza увеличила цену…

Паронормальный

Domino's Pizza увеличила цену…

Andre Macareno

Владелец TikTok создал…

Родион Галанев

Стоит ли начать заниматься…

pit chernoff

Роскомнадзор подал в суд на BBC…

tom muntyan

Рынок падает, что теперь будет…

Паронормальный

Российский такси-сервис…

енот

Банки пригрозили перестать…

Валерий Калиниченко

Как на 70% повысить конверсию в…

Yana Konovalenko

10 советов, что нужно сделать…

Валерий Калиниченко

Как на 70% повысить конверсию в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "4420a498" } { "page_type": "default" }