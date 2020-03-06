Дорси хотел переехать в Африку на полгода, поскольку считает, что за континентом будущее.

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Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси заявил на Tech, Media and Telecom Conference 2020, что совершил ошибку, рассказав о намерении провести несколько месяцев в Африке в 2020 году, и должен был объяснить своё решение.

Дорси пояснил, что Африка станет одним из самых населённых континентов в следующие 20-30 лет, а сейчас большая часть населения только получает доступ к интернету. «Огромные возможности, особенно для молодых людей, которые присоединяются к Twitter, и для нас, чтобы понять, как лучше их обслуживать», — сказал он.

Джек Дорси​

Глава Twitter рассчитывал работать децентрализованно, но на фоне вспышки коронавируса Covid-2019 и «всего остального» планирует пересмотреть своё решение. Дорси добавил, что компания в любом случае продолжит работать с Африкой.

Дорси написал в своём аккаунте в Twitter о намерении переехать в Африку в ноябре 2019 года. Он отмечал, что проведёт там три-шесть месяцев в 2020 году.