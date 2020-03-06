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Татьяна Боброва
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Глава Twitter Джек Дорси передумал переезжать в Африку на фоне вспышки Covid-2019 и угроз инвесторов уволить его Материал редакции

Дорси хотел переехать в Африку на полгода, поскольку считает, что за континентом будущее.

4 комментария
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Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси заявил на Tech, Media and Telecom Conference 2020, что совершил ошибку, рассказав о намерении провести несколько месяцев в Африке в 2020 году, и должен был объяснить своё решение.

Дорси пояснил, что Африка станет одним из самых населённых континентов в следующие 20-30 лет, а сейчас большая часть населения только получает доступ к интернету. «Огромные возможности, особенно для молодых людей, которые присоединяются к Twitter, и для нас, чтобы понять, как лучше их обслуживать», — сказал он.

Джек Дорси​

Глава Twitter рассчитывал работать децентрализованно, но на фоне вспышки коронавируса Covid-2019 и «всего остального» планирует пересмотреть своё решение. Дорси добавил, что компания в любом случае продолжит работать с Африкой.

Дорси написал в своём аккаунте в Twitter о намерении переехать в Африку в ноябре 2019 года. Он отмечал, что проведёт там три-шесть месяцев в 2020 году.

В феврале 2020 года источники Bloomberg рассказали, что инвестфонд Elliott Management купил долю в Twitter и планирует добиться изменений в работе компании, включая уход Дорси с поста гендиректора. Инвестору не нравится, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке, писало агентство.

#новость #джекдорси #twitter

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Bloomberg: инвестор планирует убрать Джека Дорси с поста главы Twitter из-за его второго стартапа и жизни в Африке
Основателя инвестиционной компании Elliott Management Пола Сингера не устраивает, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке.
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4 комментария
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Николай Малков

0

Ну вот! Остался без сафари и охоты на зверушек!

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Pavel Voronkov

Николай
2

Просто дал заднюю, чтобы местечко не потерять.

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Artemy

0

Но конечно, но конечно, 
Если ты такой ленивый,
Если ты такой пугливый,
Сиди дома, не гуляй. 
Ни к чему тебе дороги, 
Косогоры-горы-горы, 
Буераки-реки-раки, 
Руки-ноги береги!

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Pavel Nekhaev

Artemy
0

А-а, в Африке реки
Вот такой ширины.
А-а, в Африке горы
Вот такой вышины.
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зелёный попугай,
А-а, и зелёный попугай.

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