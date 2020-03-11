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Соцсети
Лиана Липанова
1054

Исследователи обнаружили в открытом доступе данные пользователей анонимной соцсети Whisper Материал редакции

Соцсеть якобы хранила 900 млн записей, накопившихся с момента запуска приложения в 2012 году.

9 комментариев
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Соцсеть для анонимного общения Whisper хранила конфиденциальные данные пользователей в незащищённой паролем онлайн-базе. Её обнаружили независимые исследователи по кибербезопасности Мэтью Портер (Matthew Porter) и Дэн Эрлих (Dan Ehrlich), возглавляющие консультационную группу Twelve Security, сообщает The Washington Post.

База данных не включала информацию о реальных именах, но в ней были данные о возрасте, местоположении, этнической принадлежности, месте жительства и другие подробности.

Исследователи нашли 900 млн записей о пользователях, которые накопились с момента запуска приложения в 2012 году. Сейчас аудитория Whisper превышает 30 млн пользователей в месяц — некоторые из них не достигли 18 лет.

Исследователи обратились в правоохранительные органы и к Whisper. Доступ к данным был закрыт в понедельник, 9 марта 2020 года, когда The Washington Post направило запрос в соцсеть.

В MediaLab (материнская компания Whisper) заявили изданию, что эта информация и так публичная — пользователи сами предоставляли эти данные для публикации. Однако исследователи считают, что возможность загружать и сопоставлять данные потенциально несёт риски для сохранения конфиденциальности пользователей.

В 2014 году The Guardian сообщило, что Whisper собирает данные пользователей и передаёт их в ФБР, АНБ и Минобороны США. Компания якобы разработала технология для отслеживания пользователей даже при отключённой геолокации.

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#новость #whisper

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9 комментариев
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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

7

Кто-то ещё верит в анонимность в 2020 г?

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Александр Алмазов

Stanislav
3

Наивные хомячки

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Николай Куликов

3

Нафига вообще в анонимной сети хранить свои реальные данные?

Ответить

Александр Алмазов

Николай
1

Хз, на листочке по старинке лучше) или в заметках где-нибудь 🤞

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Николай Куликов

Александр
0

Я не имею в виду привязку в методу хранения, я имею ввиду эмм... скажем так связь между "анонимность" и "персональные данные". Кажется одно другому противоречит вне зависимости от способа хранения - на шифрованной БД на сервере в бункере или на бумаге.

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Александр Алмазов

Николай
0

Понял, если с этой точки зрения, то да, мы все как на ладони по факту.

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Сектор Бизнеса

1

Вот вам и анонимная сеть.

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Мовлам Аманов

0

Исследователи нынешнего мира уже не материки "открывают"..

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Игорь Крафт

0

Это реклама, не более.

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