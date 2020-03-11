Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Соцсеть якобы хранила 900 млн записей, накопившихся с момента запуска приложения в 2012 году.
Соцсеть для анонимного общения Whisper хранила конфиденциальные данные пользователей в незащищённой паролем онлайн-базе. Её обнаружили независимые исследователи по кибербезопасности Мэтью Портер (Matthew Porter) и Дэн Эрлих (Dan Ehrlich), возглавляющие консультационную группу Twelve Security, сообщает The Washington Post.
База данных не включала информацию о реальных именах, но в ней были данные о возрасте, местоположении, этнической принадлежности, месте жительства и другие подробности.
Исследователи нашли 900 млн записей о пользователях, которые накопились с момента запуска приложения в 2012 году. Сейчас аудитория Whisper превышает 30 млн пользователей в месяц — некоторые из них не достигли 18 лет.
Исследователи обратились в правоохранительные органы и к Whisper. Доступ к данным был закрыт в понедельник, 9 марта 2020 года, когда The Washington Post направило запрос в соцсеть.
В MediaLab (материнская компания Whisper) заявили изданию, что эта информация и так публичная — пользователи сами предоставляли эти данные для публикации. Однако исследователи считают, что возможность загружать и сопоставлять данные потенциально несёт риски для сохранения конфиденциальности пользователей.
В 2014 году The Guardian сообщило, что Whisper собирает данные пользователей и передаёт их в ФБР, АНБ и Минобороны США. Компания якобы разработала технология для отслеживания пользователей даже при отключённой геолокации.
Кто-то ещё верит в анонимность в 2020 г?
Нафига вообще в анонимной сети хранить свои реальные данные?
Хз, на листочке по старинке лучше) или в заметках где-нибудь 🤞
Я не имею в виду привязку в методу хранения, я имею ввиду эмм... скажем так связь между "анонимность" и "персональные данные". Кажется одно другому противоречит вне зависимости от способа хранения - на шифрованной БД на сервере в бункере или на бумаге.
Понял, если с этой точки зрения, то да, мы все как на ладони по факту.
Блоги компаний
Показать еще