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И публикует фотографии посылок.
Основатель и бывший глава Alibaba Group Джек Ма завёл аккаунт в Twitter.
В своей первой публикации Ма рассказал об отправке из Шанхая в США 1 млн масок и 500 тысяч наборов тестов на коронавирус от своего фонда.
Он также пообещал отправить пожертвования Японии, Корее, Италии, Ирану и Испании.
All the best to our friends in America
our friends in America
friends in America
Я смотрю на него там сыпятся тонны обвинений и в основном от самих амеров, по всей видимости сильно разочарованы тем, что в коробках не 1.5 миллиона рулонов туалетной бумаги.
Надо срочно киберсквотить юзернеймы в твиттере!
Кто еще из миллиардеров без аккаунта?
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