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в пользу общения при помощи мемов
Поддержку смогут получить 30 тысяч компаний из 30 стран.
Facebook распределит гранты на общую сумму $100 млн среди представителей малого бизнеса в странах, где живут и работают сотрудники компании. Об этом соцсеть сообщила в своём блоге.
Помощь будет оказана в виде прямой финансовой поддержки или кредитов на рекламу. Всего Facebook планирует поддержать 30 тысяч бизнесменов.
Участие в программе поможет компаниям оплатить аренду, привлечь больше покупателей, покрыть операционные расходы и поддержать сотрудников, говорится в блоге компании.
Всего Facebook планирует поддержать 30 тысяч компаний малого бизнеса в более чем 30 странах. Получат ли поддержку российские компании, пока неизвестно. В пресс-службе Facebook в России рассказали vc.ru, что соцсеть поделится деталями в ближайшее время.
Еще фейсбук:
1. Даст каждому своему сотруднику $1000 в качестве помощи,
2. Заморозят проведение performance reviews
3. Полугодовой бонус будет выплачен по нормам, что каждый работал отлично (Exceeds Expectations)
Вот с кого надо брать пример!
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/facebook-to-pay-employees-1-000-bonus-to-help-with-expenses
Там сверхприбыли, для них 100 млн $ не крюк, но хороший рекламный ход.
Тот, кто не потратит рекламный бюджет на помощь в короновирусе - полный идиот в бизнесе. Это идеальный повод.
Сверхприбыли у сотен компаний, а мозгов вот так и людям помочь, и попиариться годно пока хватает у единиц.
А Фейсбук как был неюзабельным говном с ужасным интерфейсом так им и останется. Лучше бы на дизайнеров UX эти деньги потратили.
Так отправьте им своё резюме, они уже давно ищут такого грамотного спеца!
Круто молодцы , поддержка малого и среднего бизнеса , сейчас актуально! Яндекс не планирует сделать тоже самое?
Кто последний? За кем очередь занимать ?
Татулова, хозяйка Андерсона, просит нас её поддержать. А также будет просить помощи у правительства. Та самая Тотулова, которая баллотировалась летом от жуликов в МГД. К сожалению, ей вряд ли дадут прогореть :(
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