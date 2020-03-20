Instagram запланировал добавить в чаты исчезающие сообщения — такая функция есть в Snapchat
Материал редакции
Пользователи Instagram уже могут скрывать в сообщениях фотографии и видео.
Instagram работает над функцией исчезающих сообщений в чатах, обнаружила исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). В ответ на её сообщение в Twitter представители Instagram заявили, что функция находится на ранней стадии разработки и пока не тестируется пользователями.
На видео Вонг видно, что пользователи могут опробовать функцию в отдельном окне в Direct. При завершении беседы и закрытии этого окна все сообщения исчезают. Будет ли функция в итоге доступна для пользователей и когда она появится, неизвестно.
TechCrunch отмечает, что функция исчезающих сообщений есть в Snapchat — приложение удаляет чат после того, как его участники закрыли окно. Пользователи Instagram также могут отправлять в личных сообщениях исчезающие фотографии и видео.