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Татьяна Боброва
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Instagram запланировал добавить в чаты исчезающие сообщения — такая функция есть в Snapchat Материал редакции

Пользователи Instagram уже могут скрывать в сообщениях фотографии и видео.

  • Instagram работает над функцией исчезающих сообщений в чатах, обнаружила исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). В ответ на её сообщение в Twitter представители Instagram заявили, что функция находится на ранней стадии разработки и пока не тестируется пользователями.
  • На видео Вонг видно, что пользователи могут опробовать функцию в отдельном окне в Direct. При завершении беседы и закрытии этого окна все сообщения исчезают. Будет ли функция в итоге доступна для пользователей и когда она появится, неизвестно.
  • TechCrunch отмечает, что функция исчезающих сообщений есть в Snapchat — приложение удаляет чат после того, как его участники закрыли окно. Пользователи Instagram также могут отправлять в личных сообщениях исчезающие фотографии и видео.
Jane Manchun Wong @wongmjane
Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work https://t.co/ZrUZZj0TWo

#новость #instagram

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