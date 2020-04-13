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Соцсети
Татьяна Боброва
826

Авторы обвинили «ВКонтакте» в блокировке публикаций за «рекламу» в ссылках на источники — в соцсети говорят об ошибке Материал редакции

«ВКонтакте» позволяет сообществам ставить ссылки на авторов оригинальных материалов, чтобы поддержать их, но в апреле соцсеть начала массово блокировать такие публикации, утверждают пользователи.

4 комментария
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Что случилось

В апреле 2019 года «ВКонтакте» добавила функцию «Указать источник», с помощью которой сообщества могут публиковать тексты, изображения, видео и другие материалы авторов при указании первоисточника. Так соцсеть решила поддержать авторов оригинального контента.

Также указание на источник позволяло сообществам избежать санкций от алгоритма «Немезида»: система следит за тем, чтобы пользователи не копировали чужие публикации. В случае нарушения сообщество получает предупреждение, а затем — наказание вплоть до отключения монетизации.

Сообщества художников используют функцию «Указать источник» как инструмент нематериальной поддержки авторов. Однако в апреле 2020 года «ВКонтакте» начала блокировать такие публикации, отмечают создатели. По их словам, соцсеть начала считать их прямой рекламой, что нарушает правила.

Скриншот ответа службы поддержки Сообщество «Тень»

Обращение авторов опубликовали крупные сообщества соцсети. По их данным, «ВКонтакте» не предупредила об изменении правил публикации рекламных постов и начала массово блокировать ссылки за указание источниками авторов.

«На данный момент “Источник” — это инструмент, который лишает возможности указать художника и привести ему хотя бы немного аудитории. Инструмент, который каждый агент техподдержки трактует по-своему, ведь нет четко сформулированных правил. Инструмент, который был так распиарен для использования, но в один момент стал оружием для блокировки сообществ», — говорится в обращении.

В итоге пользователи запустили хэштег # вконтакте_без_авторов, чтобы бойкотировать соцсеть за неуважение к создателям материалов.

Что ответили во «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» пояснили vc.ru, что произошла «путаница». В компании настаивают, что возможность указывать источники — один из способов поддержать создателей уникального контента, такие публикации не получают санкции от «Немезиды».

«К сожалению, недобросовестные администраторы начали использовать этот инструмент ради собственной выгоды. Размещали рекламу под видом источника, наполняя ленты пользователей спамом. Так, например, крупное развлекательное сообщество рекламировало другое, указав его как источник бородатого мема. За подобные уловки мы наказываем», — добавили в соцсети.

Если сообщество использует уникальные авторские материалы — указание источника не является рекламой, уточнили в соцсети. Например, если сообщество публикует мем и ссылку на страницу его автора, это не будет нарушением правил.

Во «ВКонтакте» также отметили, что в случае, описанном в публикации, указание источника также не было рекламой. Соцсеть связалась с автором вопроса и принесла извинения.

«ВКонтакте» может посчитать рекламой публикации, если:

  • Сообщества ставят ссылки друг на друга, но оба не являются авторскими.
  • Сообщества публикуют нетематические материалы. Например, литературное сообщество указывает источником магазин кальянов, сама запись не связана с литературой и не является авторским текстом.

Соцсеть пообещала разбирать каждую ситуацию и поддерживать создателей уникальных материалов.

#вконтакте #новость

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4 комментария
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Полет Нормальный

0

Кто вообще в этом ВКонтакте сидит? Глюк на глюке.. все как будто из 2000х годов. Отношение к пользователям мерзкое, процессы не работают, развития никакого. Зачем пользоваться ВКонтакте?

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Юрий Белоножкин

Полет
0

Архив фото с 2007 года, период первоначального накопления друзей оттуда же. Музон, порно, варез (учебные материалы пиратские), группы тематические. Ну я фантазировал как мог.

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Дмитрий Саарян

0

Ошибка в наборе команды модераторов?

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Даниил Красников

0

Когда ты делаешь рекламный репост, то охваты у такой публикации намного меньше. Вирального тоже не подкидывает алгоритм. Но в случае с "нативным", как такой вид рекламы называется в кругах, репостом эти штрафы не накладываются: пост и виралку получает, и пользователи видят его без всяких уменьшенных показов. А главная особенность: по ссылке на источник проходят по факту столь же часто, как и при обычном репосте. Во многом как раз по той причине, что тупо больше подписчиков его увидят. Очевидно же, на какой формат падет выбор у заказчиков рекламы.

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